Pronostici Golf Farmers Insurance Open 2024 del PGA Tour ma si gioca anche il Ras al Khaimah Championship 2024 del DP World Tour dove andiamo per il 3 su 3 dopo aver iniziato l’anno nuovo prendendo prima la vittoria di Fleetwood e poi quella di McIlroy che la scorsa settimana ha vinto per la 4° volta in carriera (la 2° di fila) il Desert Classic.

Pronostici Golf Farmers Insurance Open 2024: Field, tracciato e statistiche

Congratulazioni a chi la scorsa settimana ha preso la vittoria di Nick Dunlap @400, credo davvero pochi, visto che parliamo di un amatore che non ha potuto nemmeno incassare la prima moneta da $1.5 milioni. Del resto da inizio anno in 3 tornei 2024 al PGA Tour abbiamo visto tutti underdogs andare a vincere a sorpresa. Guardate qui:

Questa settimana si gioca a La Jolla, a nord di San Diego, il Farmers Insurance Open 2024 che inizia al MERCOLEDI. Con questo torneo la stagione PGA Tour entra davvero nel vivo visto che si inizia a fare sul serio con full field e tanti nomi importanti, ad iniziare dal campione in carica Max Homa,, ma ci sono anche Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Collin Morikawa, Sungjae Im, Jason Day, Tony Finau, e dal DP arrivano anche: Min Woo Lee, Adrian Meronk, Nicolai Hojgaard e Robert MacIntyre.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Max Homa (-13); 2022: Luke List (-15); 2021: Patrick Reed (-14); 2020: Marc Leishman (-15); 2019: Justin Rose (-21); 2018: Jason Day (-9); 2017: Jon Rahm (-13); 2016: Brandt Snedeker (-6); 2015: Jason Day (-9); 2014: Scott Stallings (-9); 2013: Tiger Woods (-15); 2012: Brandt Snedeker (-16); 2011: Bubba Watson (-16); 2010: Ben Crane (-13).

Il tracciato di Torrey Pines è diviso tra North Course e South Course iconico sull’oceano pacifico. Si tratta di un classico tracciato sulla costa; il North Course è un Par: 72 da 7,258 yards con Fairways in Bermudagrass ricoperta di Ryegrass; Rough in Kikuyugrass con Ryegrass e Greens in Bentgrass. Il South Course che è un Par: 72; da 7,765 yards con le stesse caratteristiche di superfici su Fairways e Rough, ad eccezione dei greens in Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Approach, Around the Green, Tee to Green e. Putting.

Pronostici Golf Farmers Insurance Open 2024: le nostre free pick

Come favorito torniamo su Xander Schauffele @10.00 che abbiamo preso anche la settimana scorsa dove ha chiuso con un T3 dopo il T10 con cui aveva aperto molto bene questo 2024. La motivazione non mancherà a Schauffele che gioca per la 9° volta questo che per lui è il torneo di casa visto che è nativo di La Jolla. Qui non ha mai vinto, ma ci è andato vicino nel 2021 con un 2° posto, a cui aggiunge altre 3 top-25 e qui ha fatto anche un T7 nello US Open del 2021.

Con Harris English @51.00 alziamo decisamente la quota con un longshot. Ha aperto la stagione molto bene con un 14° posto al The Sentry e un T10 al Sony Open alle Hawaii. Parliamo di un giocatore esperto, che ha giocato tante volte a La Jolla, con ottimi risultati. Nel 2015 ha perso i playoffs contro Scott Stallings e in 10 presenze al Farmers conta anche un T14 nel 2017 e un 8° posto nel 2018. Non dimentichiamo inoltre la cavalcata allo US Open 2021 giocato qui, il major vinto da Rahm su Oosthuizen, e con Harris a completare il podio. In quell’occasione si giocava @81, questa volta lo prendiamo @51 con un field ovviamente più leggero e con meno pressione rispetto ad un major, ma @51 volte la posta rimangono una quota davvero golosa per Harris.

Scommesse sul Ras al Khaimah Championship 2024 (DP World Tour)

Al DP World Tour siamo 2 su 2 in questo 2024, anche se la settimana scorsa abbiamo preso solo una giocata “paracadute” col favoritissimo Rory McIlory che ha vinto per la 4° volta in carriera, la 2° di fila, il Desert Classic. Peccato perché avevamo anche Meronk @23 che ha buttato il torneo.

Questa settimana si gioca il Ras al Khaimah Championship 2024 e si rimane in zona, anche se il field è decisamente inferiore. Non ci sono i vari McIlroy, Fleetwood e Hatton, tanto che Rasmus Hojgaard, Thorbjorn Olesen e Jordan Smith staccano il resto del field, ma la lavagna è indicativa del fatto che l’equilibrio regna sovrano, e dopo 2 netti favoriti, questa volta potremmo avere un vincitore a sorpresa, infatti non abbiamo giocato nemmeno un favorito nelle nostre selezioni.

Vincitori ultime edizioni. (DP World Tour). 2023: Daniel Gavins (-17), 200/1; 2022, Ryan Fox (-22), 60/1; Nicolai Hojgaard (-24), 35/1. Challenge Tour). 2018, Adri Arnaus (-17); 2017, Jens Dantorp (-15); 2016, Jordan Smith (-20).

Il tracciato del Al Hamra Golf Club disegnato da Peter Harradine è un par-72 da 7.410 cards. Si tratta di un tracciato abbastanza nuovo che è solo alla 4° edizione, e che ha ospitato anche 3 tornei del Challenge Tour. I fairways sono esposti alla sabbia del deserto e qui le statistiche più importanti sono quelle di Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green; Putting.

La nostra scelta questa settimana va sulla quota di assoluto valore di Haotong Li @45.00 che è forse la quota che preferisco in tutta la settimana di Golf. Il cinese vanta 3 titoli DP in bacheca dopo il successo al BMW International Open del 2022, e con un field un pò smussato potrebbe tornare a dire la sua. Lo abbiamo visto 14° al Dubai Invitational sdove è stato tra i migliori nelle statistiche di Approach, Off the Tee e Tee to Green, e del resto Li è uno specialista nelle statistiche di Tee to Green dove ha uno dei suoi maggiori punti di forza. La settimana scorsa si è confermato col T7 al Desert Classic dove si è messo in mostra con i numeri di Approach e migliorando il put. Il tracciato si adatta alle sue caratteristiche, non a caso Li ha esordito qui nel 2022 con un 3° posto. Il cinese sembra molto concentrato nel migliorare il suo ranking mondiale per entrare nel circuito che conta e nei discorsi olimpici, e potrà approfittare di un field leggero e di un tracciato che si adatta alle sue corde. Quota ottima.

