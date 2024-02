Pronostici Golf Cognizant Classic 2024 del PGA Tour e si gioca anche il SDC Championship del DP World Tour. Settimana ricca visto che torna anche il LIV Golf da Gedda, e vi ricordiamo che abbiamo iniziato la stagione 2024 di questo Tour con un 2 su 2 nelle scommesse.

Pronostici Golf Cognizant Classic 2024: Tracciato, Field, Statistiche

La settimana scorsa è arrivata la vittoria di Jake Knapp, finora il giocatore a quota più bassa che ha vinto in questa stagione al PGA Tour, ma parliamo comunque di una quota @50 volte la posta.

Questa volta si gioca il Cognizant Classic 2024 a Palm Beach con cui si inizia il Florida Swing, la serie di 4 tornei nello stato del sole. Field medio anche se spicca il nome del favorito Rory McIlroy. Vanno citati anche Cameron Young, Russell Henley, JT Poston, Sungjae Im, e c’è anche il campione in carica Chris Kirk.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Chris Kirk (-14); 2022: Sepp Straka (-10); 2021: Matt Jones (-12); 2020: Sungjae Im (-6); 2019: Keith Mitchell (-9); 2018: Justin Thomas (-8); 2017: Rickie Fowler (-12); 2016: Adam Scott (-9); 2015: Padraig Harrington (-6); 2014: Russell Henley (-8); 2013: Michael Thompson (-9); 2012: Rory McIlroy (-12); 2011: Rory Sabbatini (-9); 2010: Camilo Villegas (-13).

Il tracciato del PGA National, disegnato da Tom e George Fazio nel 1981, con una rinfrescata nel 2002 ad opera del mitico Jack Nicklaus, è un par-71 da 7.147 yards con Fairways in Celebration Bermudagrass; Rough in TifSport Bermudagrass ricoperta con Perennial Rye e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Approach, Tee to Green, Greens in Regulation e Scrambling.

Pronostici Golf Cognizant Classic 2024: le nostre free pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake)

Come favorito non vado su Rory, ma su Cameron Young @23.00 che deve sbloccarsi al PGA, nonostante abbia una grande caratura, e lo ha dimostrato centrando 4 top-8 negli ultimi 7 major giocati, compreso il 2° posto al Open Championship del 2022, nella sua stagione da rookie, quando ha giocato anche questo torneo chiudendo 16°, inoltre in queste zone (Bay Hill) si è sempre trovato a proprio agio (T13 e T10). Nel suo ultimo torneo su greens in TifEagle Bermudagrass, a gennaio all’Emirates Golf Club, ha chiuso 3°, e non dimentichiamo l’8° posto al TPC Scottsdale e il 16° al Genesis Invitational dove è stato tra i migliori del Field nelle statistiche di Off the Tee ed Approach.

Con Christiaan Bezuidenhout @56.00 proviamo una quota alta per un altro giocatore di talento che vanta 3 titoli DP World Tour in bacheca (uno dei quali proprio su greens in Bermudagrass come questi, l’Alfred Dunhill Championship a Leopard Creek del 2020), ma che non ha mai vinto al PGA, e potrebbe sbloccarsi. Abbiamo visto C-Bez chiudere 6° al Sanderson Farms Championship di ottobre e 2° subito dopo al The American Express, quindi a questo livello ha già giocato e dimostrato di essere un contender. Non ha mai fatto peggio di un T28 in tornei importanti come Pebble Beach, TPC Scottsdale e Riviera Country Club, e si presenta tra i migliori nelle statistiche di Tee to Green e Putting.

Scommesse sul SDC Championship 2024 (DP World Tour)

In Kenya ha vinto Darius van Driel, giocatore quotato @80 volte la posta, che mai prima aveva vinto al DP World Tour, che questa settimana si sposta in Sudafrica per il SDC Championship 2024 che presenta il Field solito di questo circuito, con i grandi favoriti: Thriston Lawrence, Zander Lombard, Ewen Ferguson e Rikuya Hoshino, ma ci sono anche Antoine Rozner, Tom McKibbin, Jordan Smith e Keita Nakajima da tenere in conto.

Non dimentichiamo anche gli italiani, questa volta un pò meno del solito, e tutti molto vicini in quota, tanto che è difficile capire chi potrà fare meglio tra: Lorenzo Scalise, Matteo Manassero, Francesco Laporta e Andrea Pavan.

Vincitori ultime edizioni (Sunshine Tour). 2023: Rupert Kaminski, -7; 2022: George Coetzee, -15; 2022: Ruan Korb, -13 (54 holes); 2021: Dean Burmester, -17; 2018: Alex Haindl, -12 (54 holes); 2017: Doug McGuigan, -13 (54 holes); 2016: Mark Williams, -11 (54 holes); 2015: Christiaan Basson, -11 (54 holes); 2014: Keith Horne, -9 (54 holes); 2013: JJ Senekal, -4 (54 holes); 2008: Jaco van Zyl, -2 (54 holes); 2007: Titch Moore, -7 (54 holes).

Il St Francis Links è un altro tracciato firmato da Jack Nicklaus, ma che è sempre stato impegnato in tornei del Sunshine Tour sudafricano, inserito per la prima volta nel tour principale del DP. Si tratta di un par-72 da 7,192 yards dove sono necessarie ottime statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per questo torneo abbiamo scelto un giocatore che non è la prima volta che tentiamo: Tom McKibbin @21.00 che in Qatar ha chiuso al 4° posto e ha tenuto ottimi numeri statistici, in particolare in GIR e Scrambling, e anche questa settimana potrebbe essere protagonista su un tracciato che per certi versi si assomiglia in quello medio orientale in cui ha giocato un grande golf. Anche il giovane talento nord irlandese è un giocatore che si deve sbloccare con un grande successo, e questo potrebbe essere l’appuntanento giusto, dopo aver fatto un T16 anche a gennaio al Ras Al Khaimah, dove ha tenuto ancora una volta eccellenti numeri di GIR e Scrambling. Lo scorso anno ha debuttato qui con un T18 che poteva essere molto migliore, non fosse stato per un opening round da 76 colpi che lo ha penalizzato per il resto del weekend, ma già il giorno dopo aveva sparato un 65, dimostrando che qui, se parte bene, se la può giocare davvero.

Scommesse sul LIV Golf Jeddah 2024

Tornano anche le LIV Golf Series col LIV Golf Jeddah 2o24. Come sempre le pick sul LIV rimangono in esclusiva per gli utenti Telegram VIP, e diciamo che la stagione è partita davvero positivamente con un 2 su 2 con i nostri pronostici. Prima Joaquin Niemann @15 che ha vinto il Mayakoba, poi il ritorno alla vittoria di Dustin Johnson @16 a Las Vegas.

Questa settimana come detto si gioca in Arabia Saudita, un pò la casa del LIV, e tutti i riflettori sono puntati su Brooks Koepka che cerca di vincere per il 3° anno di fila questo torneo sul tracciato del Royal Greens. Koepka, che vanta 3 titoli LIV già, ha vinto qui nel 2022 superando Peter Uihlein ai playoff, e poi si è ripetuto nel 2023 battendo Taalor Goch.

Il grande favorito dalle quote rimane però Jon Rahm visto che sono in molti a credere che lo spagnolo tornerà alla vittoria, che sarebbe la prima al LIV dopo il contratto milionario firmato qualche settimana fa, e farlo proprio a Jeddah sarebbe la ciliegia sulla torta.

Koepka è anche alle spalle di Dustin Johnson, che è tornato alla vittoria a Sin City (anche per lui la 3° al LIV) e torna anche ad essere un contender pressoché fisso. Attenzione anche a Joaquin Niemann tra i favoriti, dopo aver vinto l’opener a Mayakoba che gli ha permesso di sbloccarsi.

VINCITORI LIV GOLF SERIES

Las Vegas (February 2024) Dustin Johnson (3)

Mayakoba (February 2024) Joaquin Niemann

Jeddah (October 2023) Brooks Koepka (3)

Chicago (September 2023) Bryson DeChambeau (2)

Bedminster (August 2023) Cameron Smith (3)

Greenbrier (August 2023) Bryson DeChambeau

London (July 2023) Cameron Smith (2)

Andalucia (July 2023) Talor Gooch (3)

Washington (May 2023) Harold Varner III

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson (2)

Singapore (April 2023) Talor Gooch (2)

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka (2)

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

