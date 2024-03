Pronostici Golf Arnold Palmer Invitational 2024 del PGA Tour, ma non solo visto che questa settimana abbiamo la fortuna di giocare su ben 4 tornei di Golf, e siamo particolarmente felici che ci sia il LIV Golf Hong Kong visto che abbiamo preso anche la settimana scorsa con Niemman, e siamo 3 su 3 in questo circuito da inizio anno. Proviamo a completare il poker, ma ci sono anche PGA Tour (Puerto Rico Open oltre all’Arnold Palmer) e DP World Tour (Jonsson Workwear Open) da seguire con attenzione.

Pronostici Golf Arnold Palmer Invitational 2024: Tracciato, Field e Statistiche

Arriviamo dalla vittoria di Austin Eckroat che un pò ci brucia, perché avevamo segnalato lo stesso giocatore, in tripla cifra di quota, appena una settimana prima. Si confermano comunque le vittorie a quota enorme in questo difficile inizio stagionale al PGA Tour che però inizia a fare sul serio questa settimana, con un doppio appuntamento, anche se ovviamente i riflettori sono puntati sull’Arnold Palmer Invitational 2024, torneo appunto ad inivito che richiama i migliori giocatori al mondo, con un Field eccezionale che tra gli altri conta: Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Will Zalatoris, Max Homa, Justin Thomas, Collin Morikawa e anche il campione in carica (a sorpresa), Kurt Kitayama.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Kurt Kitayama (-8); 2022: Scottie Scheffler (-5); 2021: Bryson DeChambeau (-11); 2020: Tyrrell Hatton (-5); 2019: Francesco Molinari (-12); 2018: Rory McIlroy (-18); 2017: Marc Leishman (-11); 2016: Jason Day (-17); 2015: Matt Every (-19); 2014: Matt Every (-13); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Tiger Woods (-13); 2011: Martin Laird (-8); 2010: Ernie Els (-11).

Si gioca in Florida, sul classico tracciato di Bay Hill, un par-72 da 7,466 yards con Fairways e Rough in Celebration Bermuda ricoperta da Perennial Rye e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui è necessario avere ottime statistiche di Tee to Green e Putting, seguite da: Green in Regulation, Approach, Scrambling e Driving Distance.

Pronostici Golf Arnold Palmer Invitational 2024: le nostre free pick

Come favorito siamo d’accordo con le quote che mettono Scottie Scheffler @7.50 davanti a tutti. Parliamo del numero 1 al mondo, che da un pò non porta a casa un titolo, e che ha primeggiato qui nel 2022. Nella cornice del primo grande evento PGA del 2024 potremmo rivedere il miglior Scheffler, che oltre ad aver vinto nel 2022, ha fatto bene anche l’anno dopo, con un T4 in difesa del titolo. Si presenta come migliore del Tour nelle statistiche par-4 che qui male non fanno, e come co-leader per top-10.

Con Sam Burns @26.00 alziamo la quota per un giocatore che si presenta con alcune delle migliori statistiche PGA negli ultimi 2 mesi, in particolare di putting, che è determinante a Bay Hill. Il nativo della Louisiana da il suo meglio sulle superfici in Bermudagrass, ma ha anche ottime statistiche in Scrambling, Off the Tee e Greens Hit. Sam ha giocato qui nel 2018 dove era al 9° posto dopo le prime 54 buche, e nel 2022, quando era 11° dopo le prime 36. Nel 2022 ha chiuso bene con un 9° posto finale, il suo personal best a Bay Hill. Si presenta dopo aver portato a casa la 4° top-10, confermandosi in un buon momento di forma. A questa quota è da provare.

Pronostici PGA Tour: Puerto Rico Open 2024

Chi non si è riuscito a qualificare per Bay Hill rimedia su questo Puerto Rico Open 2024, che ovviamente non avrà di certo un Field di primo livello, per questo andiamo a caccia di quote alte, perchè tutto può accadere e lo vediamo anche dagli ultimi 2 vincitori: Nico Echavarria che era #406 al mondo quando vinse, con quota @125, e Ryan Brehm che era addirittura #773 e quotato @70. Questa volta le lavagne sono comandate da Rasmus Hojgaard su Daniel Berger, Aaron Ray e Christopher Gotterup.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Nico Echavarria (-21); 2022: Ryan Brehm (-20); 2021: Branden Grace (-19); 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Martin Trainer (-15); 2017: D.A. Points (-20); 2016: Tony Finau (-12); 2015: Alex Cejka (-7); 2014: Chesson Hadley (-21); 2013: Scott Brown (-20); 2012: George McNeill (-16); 2011: Michael Bradley (-16); 2010: Derek Lamely (-19).

Il tracciato del Grand Reserve Country Club, di Rio Grande, è lungo un par-72 da 7,506 yards con Fairways e Rough in Salam Paspalum mentre i Greens sono in Sea Dwarf Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Putting, Greens in Regulation e Driving Distance.

Per questo torneo abbiamo scelto solo quote alte come anticipato, e qui come free pick vi segnaliamo Brandon Wu @34.00, chiamato anche “Il Principe del Paspalum”. Qui a Puerto Rico ha chiuso 7° nel 2021 e 3° l’anno dopo e dobbiamo aggiungere anche un 2° (2022) e un 3° posto (2023) al Mexico Open, sempre con superficie in Paspalum dove questo giocatore da evidentemente il suo meglio. Inoltre Wu sembra in buona forma e ha iniziato il 2024 portando a casa un 18° e un 13° posto incoraggianti che fanno ben sperare, soprattutto in un torneo PGA dal Field così leggero dove Brandon potrà mettersi in mostra e provare a vincere.

Scommesse sul Jonsson Workwear Open 2024

Continuano le vittorie a sorpresa anche al DP World Tour, l’ultima @400 volte la posta con Jordan Gumberg in Sud Africa dove rimaniamo anche questa settimana, a Johannesburg, con il Jonsson Workwear Open 2024. In cima alle lavagne i soliti nomi noti del DP: Zander Lombard, Tom McKibbin e Thriston Lawrence in prima fascia, seguiti da vicino da altri contender come Ewen Ferguson, Jordan Smith e Rikuya Hoshino.

In Sudafrica saranno presenti anche 4 italiani, con Francesco Laporta il favorito dalle quote su Matteo Manassero. Poco più staccati Lorenzo Scalise ed Andrea Pavan.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Nick Bachem, 100/1. 2023: Robin Williams, -19 (Sunshine Tour); 2020: Daniel van Tonder, -11 (54 holes, Sunshine); 2018: Chris Paisley, -21; 2017: Graeme Storm, -18; 2016, Craig Hinton, -7 (54, Big Easy); 2016: Brandon Stone, -14; 2015: Andy Sullivan, -11; 2014: Merrick Bremner, -12 (54, Sunshine); 2013: Morten Orum Madsen, -19.

Si gioca sul tracciato del Glendower GC, a Gauteng, disegnato nel 1937 da Charles Hugh Allison. Si tratta di un percorso dal design molto classico, un par-72 da 7.594 yard con Fairways e Rough in Kikuyu mentre i Greens sono in A1/A4 Bentgrass. Qui sono importanti le statistiche di: Greens in regulation, Scrambling e Putts per GIR.

Anche qui ci limitiamo ad una sola selezione in free pick. La scelta ricade sul favorito Thriston Lawrence @17.00 che ha comunque una quota interessante. Torneo di casa per il sudafricano che vanta 4 titoli DP in bacheca dal novembre 2021, quando è stabilmente al livello DP in cui si sta trovando ad eccellere (ha chiuso 5° al gran finale del DP World Tour Championship dello scorso novembre). Lo scorso anno ha portato a casa il BMW International Open e prima erano arrivate le vittorie al 2021 Joburg Open, 2022 Omega European Masters e 2022 South African Open, tutte su un range tra -12 e -18 che è un range perfetto anche per il torneo di questa settimana. Lawrence ha giocato qui nel 2020 al Sunshine Tour, chiudendo 15°. In questo 2024 lo abbiamo già visto sfiorare la vittoria col 2° posto al Dubai Invitational, nel Medio Oriente dove ha messo in mostra un ottimo put, e non dimentichiamo il 19° posto in Kenya e il 10° posto la settimana scorsa a St.Francis, a conferma del suo stato di forma molto positivo.

Scommesse sul LIV Golf Hong Kong 2024

Parliamo però di cosa ci attende per questo LIV Golf Hong Kong 2024, prima volta che si gioca al Hong Kong Golf Club. Joaquin Niemann si presenta dopo la vittoria della settimana scorsa, la 2° nei 3 tornei del 2024 (3 vittorie se allunghiamo lo sguardo agli ultimi 7 tornei giocati in giro per il mondo) ed è tra i favoriti per calare il tris, dietro al solo Jon Rahm che cerca ancora la sua prima vittoria al LIV. Più staccati, in doppia cifra di quota, troviamo Talor Gooch (3 titoli LIV tra aprile e luglio 2023, ma non vince da allora), Tyrrell Hatton (anche lui a caccia del primo successo in carriera al LIV) e Bryson DeChambeau.

Tra i papabili anche Brooks Koepka, un altro che ha vinto 3 volte al LIV, come Cameron Smith che ritroviamo alla stessa quota di Dustin Johnson, Louis Oosthuizen e Sergio Garcia. Attenzione proprio ad Oosthuizen, runner up a Jeddah, e ancora a caccia della prima vittoria al LIV, ma si sta confermando in grande forma; negli ultimi 6 tornei che ha giocato il sudafricano ha 2 vittorie al DP, un runner up all’Asian Tour, il runner up al LIV della settimana scorsa e un altra top-10.

ULTIMI VINCITORI LIV GOLF SERIES

Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2)

Las Vegas (February 2024) Dustin Johnson

Mayakoba (February 2024) Joaquin Niemann

Jeddah (October 2023) Brooks Koepka (3)

Chicago (September 2023) Bryson DeChambeau (2)

Bedminster (August 2023) Cameron Smith (3)

Greenbrier (August 2023) Bryson DeChambeau

London (July 2023) Cameron Smith (2)

Andalucia (July 2023) Talor Gooch (3)

Washington (May 2023) Harold Varner III

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson (2)

Singapore (April 2023) Talor Gooch (2)

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka (2)

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III