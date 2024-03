Pronostici Golf Valspar Championship 2024 del PGA Tour ma torna anche il DP World Tour che ha in programma il Porsche Singapore Classic 2024. La settimana scorsa siamo tornati in cassa ancora una volta con il favorito Scottie Scheffler, consigliato anche in free pick nel nostro articolo.

Pronostici Golf Valspar Championship 2024: Field, Tracciato, Statistiche

Nelle ultime 2 settimane abbiamo dato fiducia al numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, e siamo stati ripagati, prima all’Arnold Palmer Invitational, poi anche la settimana scorsa dove è diventato il primo di sempre a vincere per due volte di fila il The Players Championship, con quote @7 e @7.50, che sul Golf non sono altissime, ma male non fanno, anche perché erano state riportate pure negli articoli come free pick, e non solo nel VIP Telegram, come nel caso delle tre casse consecutive al LIV Golf (Joaquin Niemann @12.00 a Jeddah e @15 a Mayakoba + Dustin Johnson @16 a Las Vegas).

Ma veniamo all’attualità, si avvicina il primo major dell’anno, ma il PGA Tour ha in programma il Valspar Championship 2024 a Tampa Bay, dove il numero 1 al mondo questa volta non ci sarà, ma il Field rimane comunque di livello come: Xander Schauffele, Justin Thomas, Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Keegan Bradley, Sahith Theegala e ovviamente Sam Burns che cerca il suo 3° titolo qui, visto che dopo le vittorie consecutive del 2021 e del 2022, ha fermato la sua striscia lo scorso anno, con la vittoria a sorpresa di Taylor Moore che era quotato @71 in quell’occasione.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Taylor Moore (-10); 2022: Sam Burns (-17); 2021: Sam Burns (-17); 2019: Paul Casey (-8); 2018: Paul Casey (-10); 2017: Adam Hadwin (-14); 2016: Charl Schwartzel (-8); 2015: Jordan Spieth (-10); 2014: John Senden (-7); 2013: Kevin Streelman (-10); 2012: Luke Donald (-13); 2011: Gary Woodland (-15); 2010: Jim Furyk (-13).

Si gioca sul noto tracciato di Copperhead Course al Innisbrook Resort di Palm Harbor, Florida, un par-71 lungo con le sue 7,340 yard con Rough e Fairways in Celebration Bermudagrass ricoperta da Ryegrass mentre i greens sono in TifEagle Bermudagrass / Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Approach, Putting Averag, Greens in Regulation e Driving Distance, in ordine di importanza.

Pronostici Golf Valspar Championship 2024: Free pick

Tra i favoriti vi segnaliamo Sam Burns @13.00 che come detto cerca di tornare ad essere il re di Valspar per la 3° vittoria, dopo aver interrotto la striscia vincente lo scorso anno. Qui ha giocato per la prima volta nel 2018, subito con un ottimo T12, ha partecipato 5 volte superando sempre il taglio, e anche nel 2023 non è andato male, visto che ha chiuso comunque al 6° posto. Qui a Copperhead Burns ha tenuto una media di 67.75 colpi negli ultimi 12 round. Nel suo ultimo torneo Burns ha chiuso 33° (The Sentry) ma prima aveva portato a casa 4 top-10 consecutive, compreso il 3° posto a Phoenix.

Con Cameron Young @31.00 alziamo decisamente la quota per un longshot interessante visto che qui serve potenza e ottimi numeri in Tee to green, le arme principali per fare bene, e Young le ha entrambe, anche se va ricordato che è un debuttante a questo torneo. Young è stato selezionato diverse volte come possibile vincente nel 2024, speriamo possa essere la volta buona per un giocatore in ascesa, che ha chiuso4 top-8 negli ultimi 7 major giocati. Il 26enne di si vorrà preparare al meglio per Augusta tra un mese, e qui dal 2010 si sono sbloccati tanti giocatori che a Copperhead hanno vinto per la prima volta al PGA (Woodland, Streelman, Hadwin, Burns e lo stesso Taylor Moore, campione in carica). Young non ha mai giocato su questo tracciato, ma ha esperienze ottime in Florida (T10 e T13 a Bay Hill, T16 e T4 al PGA National) e ha un 3° posto anche nel 2022 ad Harbour Town che è un tracciato del Carolina, ma che ha molti punti in comune con questo. Insomma, i numeri ci sono tutti per fare bene questa settimana.

Le nostre scommesse sul Porsche Singapore Classic 2024 (DP World Tour)

Questa settimana torna anche il DP World Tour, ex European Tour, dopo la settimana di pausa a seguito del Jonsson Workwear Open dove abbiamo sfiorato un altra cassa con Lawrence, ma a beffarci è stato incredibilmente il nostro Matteo Manassero, che è tornato a trionfare, e che troveremo anche questa settimana al Porsche Singapore Classic 2024, a guidare una nutrita truppa azzurra con anche Guido Migliozzi, Renato Paratore, Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Lorenzo Scalise e Filippo Celli. Gli azzurri sono però molto indietro nelle lavagne per le scommesse che vedono al vertice del Field ovviamente Shane Lowry, ma ci sono anche Rasmus Hojgaard e Paul Casey tra i giocatori principali e favoriti per la vittoria finale. Presente anche il campione in carica Ockie Strydom.

Vincitori ultime edizioni. Classic Course: 2023: Ockie Strydom, 19; 2015: Danthai Boonma. Masters Course: 2014: Felipe Aguilar, -22; 2007: Wen-Chong Liang, -11; 2006: Mardan Mamat, -12; 2005: Nick Dougherty, -18; 2004: Colin Montgomery, -16; 2003: Lien-Wei Zhang, -10; 2002: Arjun Atwal, -14.

Il Laguna National ha due tracciati, il Masters Course e il Classic Course che è quello che ci interessa, e parliamo di un par-72 da 7,420 yards, con fairways abbastanza larghi e generosi. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Abbiamo scelto proprio la quota enorme del campione in carica, Ockie Strydom @126.00, un giocatore che non siamo nuovi a segnalare, visto che nel VIP nelle ultime settimane lo abbiamo citato spesso, ed è giunto il momento di provarlo a questa quota enorme, per la difesa del titolo, il suo 2° in carriera. Parliamo infatti di un giocatore che aveva già vinto anche un torneo importante come l’Alfred Dunhill Link, e che a 39 anni potrebbe tornare a dire la sua a Singapore. Nell’ultimo torneo a Glendower non ha superato il taglio, ma prima si era difeso bene con un T31 al SDC Championship e anche lo scorso febbraio si presentava a questo evento dopo un paio di tagli non superati, ma ha poi vinto lo stesso. Lo scorso mese si è messo in mostra giocandosela in Bahrain dove ha chiuso 4°, e ha fatto 16° anche in Qatar. Ockie si presenta con ottime statistiche di driving accuracy che qui sono importanti.

