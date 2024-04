Pronostici Golf Valero Texas Open 2024 del PGA Tour, ultimo torneo prima del Master di Augusta, primo major della stagione di golf. In campo anche il LIV Golf Series che ha in programma il torneo di Miami.

Pronostici Golf Valero Texas Open 2024: Field, Tracciato, Statistiche

Siamo ad una settimana dal Masters di Augusta e siamo molto a credito con la fortuna nelle ultime settimane con le scommesse di Golf. Dopo aver bruciato una quota @31 (scesa live @1.66) con Cameron Young battuto nelle ultime 2 buche da Peter Malnati al Valspar, anche la settimana scorsa siamo stati sfortunati, e questa volta con numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, che ha buttato al vento la possibilità di vincere il suo 3° torneo di fila, e farci incassare una buona quota. Scheffler sbaglia un altro put molto semplice e per pochi millimetri brucia la possibilità di giocare il playoffs finale col tedesco Stephan Jaeger che ringrazia e porta a casa il suo primo titolo PGA Tour in carriera. Continua così la striscia di vittorie a sorpresa in questo 2024 al PGA:

Questa settimana si rimane in Texas, spostandoci da Houston a San Antonio, con i giocatori principali che sono quasi tutti presenti al Valero Texas Open 2024 per prepararsi al meglio in vista del primo major stagionale nella mitica Augusta. Il Field ha due grandi favoriti: il veterano nord irlandese Rory McIlory e l’astro nascente svedese, Ludvig Aberg, seguiti da alcuni big del circuito che cercano di rilanciarsi in vista del Masters: Jordan Spieth (che ha vinto questo torneo nel 2021), Collin Morikawa e Hideki Matsuyama. Presente anche il campione in carica, Corey Conners, che cerca di vincere per la 3° volta il Valero.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Corey Conners (-15); 2022: J.J. Spaun (-13); 2021: Jordan Spieth (-18); 2019: Corey Conners (-20); 2018: Andrew Landry (-17); 2017: Kevin Chappell (-12); 2016: Charley Hoffman (-12); 2015: Jimmy Walker (-11); 2014: Steven Bowditch (-8); 2013: Martin Laird (-14); 2012: Ben Curtis (-9); 2011: Brendan Steele (-8); 2010: Adam Scott (-14).

Si gioca sul The Oaks Course al TPC San Antonio, Texas, un tracciato disegnato da Greg Norman, abbastanza diverso rispetto agli standard dei tracciati americani. Si tratta di un lungo par-72 da 7.438 yards con Fairways e Rough in Perennial Ryegrass & Chewing Fescue mentre i Greens, molto ondulati, sono in Champion Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Driving Accuracy, Off the Tee, Approach, Driving Distance, Fairways Hit e in seconda battuta anche Greens in Regulation e par-5 Birdie or Better.

Pronostici Golf Valero Texas Open 2024: Free Pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito vado su Ludvig Aberg @13.00, la stella in rampa di lancio che continua il suo inserimento tra i big del PGA, dove ha sempre superato il taglio in 7 tornei giocati, con 5 top-25 consecutive e si è riposato dopo il T8 ad debutto in un torneo di altissimo livello (quasi un major) come il The PLAYERS. La motivazione in vista di Augusta non mancherà al 24enne svedese che inoltre ha già fatto un po d’esperienza qui ad Oaks Course nel 2022, anche se in quell’occasione non superò il taglio. Quest’anno si presenta a San Antonio con ben altre prospettive.

Con Ryan Moore @111.00 alziamo decisamente la quota, andando addirittura in tripla cifra. Parliamo di un giocatore (da non confondere col canadese Taylor Moore che abbiamo consigliato la settimana scorsa) che è sceso molto nel ranking mondiale, ma rimane un 5 volte vincitore al PGA Tour, che è stato membro del Team USA che ha vinto la Ryder Cup del 2016 e che lo scorso autunno è tornato competitivo con un 13° posto al TPC Summerlin, 5° alle Bermuda e 8° a Sea Island. Di recente ha giocato abbastanza bene con un 45° posto al TPC Sawgrass, il 5° posto Copperhead, e il 31° posto della settimana scorsa a Houston, ma Oaks Course dovrebbe adattarsi molto meglio alle sue caratteristiche (Off the Tee) rispetto a Memorial Park. Non è un caso che su questo tracciato Moore è stato diverse volte competitivo e ha esperienza con un 8° posto (2012), 18° (2017), 7° (2018) e addirittura 3° nel 2019. A questa quota lo proviamo volentieri, è ovviamente un azzardo, ma la zampata vincente e il ritorno al successo una settimana prima del Masters sarebbero una favola, e come diciamo ogni settimana, non è che in questo 2024 al PGA Tour manchino le sorprese, i ritorni vincenti e gli underdogs a quote alte in tripla cifra. Proviamoci!

Visto che non c’è il DP questa settimana aggiungiamo una giocata al PGA, e andiamo con una speciale che ci piace molto. Non potevamo non citare il campione in carica, che qui inoltre ha vinto già nel 2019 (il suo primo titolo al PGA), andando con Corey Conners MIGLIOR CANADESE @2.20, quota che trovate su Snai. Qui Conners ha sempre fatto bene (un T35 del 2022 è il suo risultato peggiore) in 5 presenze, conosce il tracciato, ed è uno dei giocatori più costanti (10 degli ultimi 12 tornei giocati hanno visto Conners chiudere T42 o meglio). I suoi avversari, in ordine di quota, saranno Taylor Pendrith, Adam Svensson, Ben Silverman e Roger Sloan che trattiamo tutti insieme, visto che parliamo di un poker di canadesi che sta andando malino. Da inizio marzo combinano 17 tornei giocati, con 8 tagli non superati e 1 sola prestazione meglio di un T36, davvero pochino. Pendrith e Svensson sono due buoni giocatori, in passato ci abbiamo anche scommesso, ma il momento non sembra favorevole, e non dimentichiamo che insieme questi 4 giocatori hanno partecipato per un totale di 8 volte al TPC San Antonio e nel 50% dei casi non hanno superato il taglio (4 volte) e non hanno MAI fatto meglio di un T42.

Scommesse su LIV Golf Miami 2024

Come sempre le pick del LIV Golf rimangono un esclusiva del nostro canale Telegram VIP, in una stagione che ci ha visto aprire con un 3 su 3, prima dell’ultimo torneo vinto da Abraham Ancer ad Hong Kong qualche settimana fa prima della pausa. Ora si torna in campo in Florida anche con questo circuito per il LIV Golf Miami 2024 che si giocherà sul tracciato del Trump National Doral.

Un anno fa Jon Rahm vinceva ad Augusta e si metteva la giacchetta verde, con lo spagnolo che da allora è passato al LIV anche se nel nuovo circuito non si è ancora sbloccato. Anche questa settimana Rahm apre da favorito nelle lavagne delle scommesse per la vittoria finale, dopo il T3 nel debutto a Mayakoba seguito da una serie di ottimi piazzamenti (8°, 5°, T8) ma senza successi.

Il principale avversario di Rahm sarà Joaquin Niemann che invece è esploso al LIV con 2 vittorie a Mayakoba e Jeddah, intervallate dall’ottimo 3° posto a Las Vegas. Al 3° posto, ma già in doppia cifra di quota, troviamo Bryson DeChambeau seguito da una serie di contender che possono ambire alla vittoria qui: Cam Smith, Dustin Johnson, Tyrrell Hatton e Brooks Koepka. Chi si metterà in mostra una settimana prima di Augusta?

VINCITORI LIV GOLF

Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer

Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2)

Las Vegas (February 2024) Dustin Johnson

Mayakoba (February 2024) Joaquin Niemann

Jeddah (October 2023) Brooks Koepka (3)

Chicago (September 2023) Bryson DeChambeau (2)

Bedminster (August 2023) Cameron Smith (3)

Greenbrier (August 2023) Bryson DeChambeau

London (July 2023) Cameron Smith (2)

Andalucia (July 2023) Talor Gooch (3

Washington (May 2023) Harold Varner III

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson (2)

Singapore (April 2023) Talor Gooch (2)

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka (2)

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

