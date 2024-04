Pronostici Golf Zurich Classic 2024, il torneo a coppie del PGA Tour, ma torna anche il DP World Tour che fa tappa in terra giapponese con ISPS Handa Championship 2024, e questa settimana possiamo lavorare su tre tornei visto che c’è anche il LIV Adelaide 2024. In Australia si sbloccherà Jon Rahm?

Pronostici Golf Zurich Classic 2024: Analisi e scommesse

Questa settimana il PGA Tour gioca il torneo a coppie, lo Zurich Classic 2024 che, diciamolo subito, non è un torneo che amiamo per le scommesse, e risolviamo in fretta analisi e scommesse. Iniamo col dire che si gioca sul tracciato del TPC at Louisiana a New Orleans.

Tanti big che fanno parte del field formato da 80 coppie. Al termine del secondo giro, ci sarà un taglio per le prime 33 coppie e parimerito. Presente anche un pò d’Italia con Francesco Molinari in squadra con Luke Donald, anche se la coppia da battere è quella formata da Xander Schauffele e Patrick Cantlay, rispettivamente numero 5 e numero 8 nel World Ranking, già trionfatori nel 2022. I due dovranno stare attenti a Rory McIlroy (numero 2 del ranking mondiale) affiancato da Shane Lowry, giocatore d’esperienza.

Molto interesse anche sui fratelli Fitzpatrick, Matt e Alex, e i due inglesi non sono gli unici fratelli in gioco questa settimana, visto che ci saranno anche i danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard. Tra le coppie che potranno mettere le mani sul titolo segnaliamo Collin Morikawa e Kurt Kitayama ma anche Will Zalatoris e Sahith, senza dimenticare Nick Taylor e Adam Hadwin, reduci dal secondo posto nell’edizione precedente.

Tra i veterani, spicca la presenza di Billy Horschel, fresco vincitore del Corales Puntacana Championship della scorsa settimana. Horschel, unico giocatore ad aver trionfato in entrambe le versioni del torneo, si presenta con un nuovo compagno di gioco, Tyson Alexander, dopo il secondo posto ottenuto nel 2022 con Sam Burns.

Pronostici Golf Zurich Classic 2024: FREE PICK

L’unica segnalazione che vi facciamo questa settimana per il PGA Tour è su Sahith Theegala/Will Zalatoris @8.50. Zalatoris ha debuttato qui nel 2022 con un ottimo T4, anche se non ha preso parte alla scorsa edizione per via di un infortunio. Torna quest’anno con un Theegala in grande crescita, e reduce dal 2° posto della settimana scorsa al RBC Heritage (lo sappiamo bene visto che lo avevamo anche giocato), dietro al solito Scheffler che per fortuna non è presente a questo torneo a coppie, e quindi lascerà qualcosa anche agli altri giocatori, perché quando è in campo il numero 1 al mondo è sempre una vittoria (o al limite un 2° posto).

Scommesse ISPS Handa Championship 2024

Dopo la pausa pre e post Masters, torna anche il DP World Tour che riprende la stagione dal Giappone con ISPS Handa Championship 2024. Field da 156 giocatori e sulle lavagne delle scommesse spiccano i nomi di Christiaan Bezuidenhout e Matthieu Pavon, entrambi reduci dal RBC della settimana scorsa al PGA (28° il primo, 49° il secondo). Seguono Jordan Smith e Tom McKibbin, tallonati dalle stelle di casa, Takumi Kanaya e Keita Nakajima. Gli italiani impegnati nel Sol Levante sono 8: Matteo Manassero, Renato Paratore, Filippo Celli, Francesco Laporta, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise.

Vincitori Ultime Edizioni. 2023: Shugo Imahira (-12); 2022: Ryo Ishikawa (-8); 2021: Hideto Tanihara (-6); 2020: Jinichiro Kozuma (-8); 2019: Takumi Kanaya (-13); 2018: Tatsunori Nukaga (-9, 54 holes); 2017: Satoshi Kodaira (-18); 2016: Hideki Matsuyama (-23); 2015: Shingo Katayama (14, 54 holes)

Si gioca sul tracciato del The Gotemba Course al Taiheiyo Club, un par-70 da 7,262 yard con la cornice unica del Monte Fuji. Si tratta di un tracciato classico in queste zone, con diversi bunker e specchi d’acqua a proteggere i greens. Qui sono importanti le stastiche di: Putting, GIR e Scrambling.

Per questo torneo andiamo con la quota alta di Yannik Paul @26.00 che dopo un 2023 fantastico, dove si è messo in mostra anche per la Ryder Cup, ha iniziato un pò più sottotono il 2024, ma ora potrà interrompere un astinenza che dura dall’autunno 2022 (Maiorca) per vincere il suo secondo titolo DP in carriera, su un tracciato che come tipologia e superfici e molto simile a quello di questa settimana. Il tedesco si presenta con ottime statistiche di Tee to Green (14°), Approach (7°) e GIR (5°) e ha fatto un 8° posto al Dubai Invitational, 4° a Ras al Khaimah e 10° in India. Lo scorso anno ha debuttato qui in Giappone subito con un ottimo 6° posto finale.

Le nostre scommesse sul LIV Adelaide 2024

Questa settimana il LIV Golf Series fa tappa in Australia, al Grange Golf Club (un corto par-72 da 6,946 yards), per il LIV Adelaide 2024 dove tornano in gioco per la prima volta, dopo le top-10 ad Augusta, Bryson DeChambeau, Cam Smith e Tyrrell Hatton, ma il favorito è ancora una volta Jon Rahm, nonostante lo spagnolo non si sia ancora sbloccato su questo circuito, e abbiamo chiuso solo T45 al The Masters.

Alle sue spalle c’è sempre Joaquin Niemann che ha già vinto 2 volte in questa stagione di LIV (Mayakoba, Jeddah) e ha fatto un T9 anche a Miami, prima del T22 ad Augusta. Presente anche un costante Talor Gooch che ha chiuso T9 o meglio in 3 dei 4 ultimi tornei giocati al LIV, anche se non ha preso parte al Masters. Gooch è il campione in carica qui ad Adelaide.

VINCITORI LIV

Miami (April 2024) Dean Burmester

Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer

Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2)

Las Vegas (February 2024) Dustin Johnson

Mayakoba (February 2024) Joaquin Niemann

Jeddah (October 2023) Brooks Koepka (3)

Chicago (September 2023) Bryson DeChambeau (2)

Bedminster (August 2023) Cameron Smith (3)

Greenbrier (August 2023) Bryson DeChambeau

London (July 2023) Cameron Smith (2)

Andalucia (July 2023) Talor Gooch (3)

Washington (May 2023) Harold Varner III

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson (2)

Singapore (April 2023) Talor Gooch (2)

Adelaide (April 2023) Talor Gooch

Orlando (April 2023) Brooks Koepka (2)

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

Visto che al torneo a coppie del PGA Tour facciamo solo una giocata, per questa settimana, in via eccezionale, vi riportiamo anche una giocata del LIV, solitamente un esclusiva nel nostro canale Telegram VIP, e abbiamo scelto uno dei beniamini di casa, Cameron Smith @11.00 che si presenta in eccellente forma dopo il T6 al Masters, e prima aveva chiuso 2° al LIV Hong Kong. Nel 2023 ha chiuso 3° al torneo ad Adelaide, per un giocatore che a casa sua si esalta sempre (ha vinto anche 3 Australian PGA Championships).

