Pronostici Golf CJ Cup Byron Nelson 2024 ma anche questa settimana abbiamo la possibilità di giocare su tre tornei di Golf visto che sono in programma anche il Volvo China Open 2024 del DP World Tour e il LIV Singapore 2024.

Ultimi risultati scommesse Golf

Diciamo che il 2024 non ci sta sorridendo, almeno le ultime settimane, in cui siamo stati abbastanza sfortunati. Vanno bene le giocate standard come i testa a testa (incassato anche allo Zurich Open con Hadwin/Taylor meglio di Straka/Garnett), un pò meno le quote alte sui vincenti, che continuiamo a sfiorare. Per esempio la settimana scorsa abbiamo chiuso un 3° posto al DP con Christiaan Bezuidenhout @13.00 e altre due top-20 con Takumi Kanaya @21.00 (11°) e con Haotong Li @81.00 (18°) mentre Yannik Paul iniziava la domenica al 2° posto, a -1 dai primi, ma è stato disastroso fino a chiudere 36°.

Anche al LIV Golf Series, che giocava la tappa australiana di Adelaide, andiamo vicino alla cassa ma non riusciamo a gioire con il 2° posto di Louis Oosthuizen @23.00, ma qui abbiamo fatto 4 scelte e nessuna è andata peggio di un T22 (Patrick Reed), con Jon Rahm @7.50 che ancora in si riesce a sbloccare al LIV (ha chiuso 3°) e col padrone di casa Cam Smith @11 (14°).

Pronostici Golf CJ Cup Byron Nelson 2024: Field, tracciato e statistiche

Archiviato il torneo a coppie, lo Zurich Classic of New Orleans vinto da Shane Lowry e Rory McIlroy, il PGA Tour torna alla formula normale con la The CJ Cup Byron Nelson 2024. Si torna per la terza volta quest’anno in Texas (dopo Houston e Valero Open), torneo in cui questa volta non ci sarà Scottie Scheffler, quindi c’è opportunità di vittoria anche per gli altri, col field che ha in Jordan Spieth, Will Zalatoris, Tom Kim, Si Woo Kim e il campione in carica Jason Day i giocatori più interessanti.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Craig Ranch: 2023: Day (-23); 2022: K.H. Lee (-26); 2021: K.H. Lee (-25); Hosted at Trinity Forest: 2019: Sung Kang (-23); 2018: Aaron Wise (-23); Hosted at AT&T Four Seasons: 2017: Billy Horschel; 2016: Sergio Garcia; 2015: Steven Bowditch; 2014: Brendon Todd; 2013: Sang-moon Bae; 2012: Jason Dufner; 2011: Keegan Bradley; 2010: Jason Day.

Si gioca sul tracciato del TPC Craig Ranch di McKinney, Texas, una location tutto sommato abbastanza nuova per il PGA. Si tratta di un lungo par-71 (un tempo par-72) da 7,414 yards, disegnato nel 2004 da Tom Weiskopf con Fairways in Cavalier Zoysiagrass; Rough in Bermudagrass e anche Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene, anche se abbiamo uno storico molto limitato, dovrebbero essere in base al tipo di tracciato: Tee to Green, Approach, Tee to Green e Putting. Si tratta di un tracciato abbastanza facile, negli ultimi 3 anni è stato sempre tra i 6 appuntamenti più facili della stagione PGA.

Pronostici Golf CJ Cup Byron Nelson 2024: free pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come quota di valore segnaliamo Min Woo Lee @29.00, giocatore che vanta 4 titoli in carriera (3 DP) e che da il suo meglio sui greens in Bentgrass. Si è messo in mostra a tornei importanti come il T18 al PGA Championship di Oak Hill nel 2023 e lo stesso anno fa 5° anche allo US Open al Los Angeles Country Club. Al Masters di quest’anno ha chiuso con un onorevole T22 (dove è stato il 4° migliore del field nelle statistiche di Off the Tee) e lo scorso anno lo abbiamo visto giocare per la vittoria al Travelers (T9) e allo ZOZO (T6), due tornei del PGA su greens in Bentgrass. Lee ha anche ottimi numeri statistici in Total Driving, Greens in Regulation, Ball Striking e Tee to Green, tutte caratteristiche che potrebbero renderlo un contender in Texas questa settimana.

Il colpo a quota alta è invece su Seamus Power @61.00 che sta ritrovando la forma dopo un periodo, anche abbastanza lungo, di calo. Al Valspar ha chiuso in crescendo al T26 e ha fatto T12 anche ad un torneo di livello come l’RBC Heritage dove era 7° dopo le prime 54 buche. Power ha vinto 2 volte al PGA Tour (2021 Barbasol Championship e 2022 Bermuda Championship). L’irlandese da il suo meglio su tracciati medio-corti e su greens in Bentgrass. Power ha esperienza qui al TPC Craig Ranch dove ha giocato tante volte, e qui è il 4° migliore del field in Strokes Gained Total e qui ha ottimi trascorsi: 9° nel 2012, 17° nel 2022 e 19° nel 2023. A questa quota lo proviamo.

Le nostre scommesse sul Volvo China Open del DP World Tour

La settimana scorsa in Giappone Yannik Paul ci ha tradito alla domenica (e non è la prima volta che il tedesco, da noi appoggiato, si gioca il torneo fino alla domenica, prima di esplodere) e ancora una volta ha trionfato un giocatore di casa, Yuto Katsuragawa. Questa settimana il DP World Tour supera il mare andando in Cina per il Volvo China Open 2024 con un field che vede mettersi in evidenza il runner up della settimana scorsa come favorito, lo svedese Sebastian Soderberg, davanti a Jordan Smith, Tom McKibbin e Yannik Paul, poi arriva Hoatong Li che passa in una sola settimana da quota @81 a quota @21!

Vincitori ultime edizioni. 2023: Sarit Suwannarut (-19); 2021: Jin Zhang (-8); 2020: Huilin Zhang (-19); 2019: Mikko Korhonen (-20); 2017: Bernd Wiesberger (-16); 2016: Soomin Lee (-16); 2015: Kiradech Aphibarnrat (-12); 2014: Alex Levy (-19).

Si gioca sul tracciato del Hidden Grace Golf Club di Shenzhen, un Par: 72 da 7,147 yards con Fairways e Rough in Paspalum e Greens in Platinum Paspalum. Qui le statistiche più interessanti sono quelle di: Greens In Regulation, Scrambling e Putting. Qui il debutto non è un problema, visto che 5 degli ultimi 8 vincitori erano alla prima volta a questo torneo.

Qui una delle giocate che preferiamo, con quota di assoluto valore sopra a 30 volte la posta, è su Antoine Rozner @31.00, in un field in cui potrà dire la sua. Il favorito Soderberg è molto influenzato dal 2° posto della settimana scorsa, ma non sarà facile replicare una simile prestazione per lo svedese. Jordan Smith potrebbe giocarsela, ma in questo momento il suo put non gli permette di essere a livello dei migliori, un aspetto che potrebbe essere un punto di forza per McKibbin, che però è alla sua prima in Cina, e in verità su greens in Paspalum non ha grandi numeri. Ecco che in questo modo arriviamo a Rozner che invece il suo meglio lo da su Paspalum e le 3 vittorie in carriera le ha fatte tutte in tornei molto simili a questo, con statistiche molto simili a quelle importanti anche qui in Cina. Il francese ha anche ottimi numeri di Par-5 Scoring ed Approach.

Analisi LIV Golf Singapore 2024

Dopo Adelaide torna anche questa settimana il LIV Golf Series, col LIV Singapore 2024. Le scommesse per il LIV rimangono un esclusiva nel canale VIP BETTING MANIAC di TELEGRAM, ma analizziamo comunque il torneo, con qualche spunto interessante per le giocate.

La scorsa settimana ad Adelaide è tornato a vincere Brendan Steele che ci ha fregato visto che noi avevamo Louis Oosthuizen che ha chiuso al 2° posto e anche Jon Rahm che non si è ancora sbloccato al LIV. Ci proverà questa settimana a Singapore, dove apre nuovamente favorito, e con quota @7.50 come la settimana scorsa. Rahm ha sempre chiuso in top-10 in 6 tornei al LIV, con 4 top-5. Si presenta da migliore del field in Driving Accuracy e Birdies Per Round, oltre ad essere il 2° in strokes gained average e greens-in-regulation e il 10° in scrambling.

Si gioca sul tracciato del Sentosa Golf Club, un lungo par 72 da 7,406 yards dove lo scorso anno ha vinto Talor Gooch ai playoffs contro Sergio Garcia. Tra i favoriti anche Joaquin Niemann che ha già vinto 2 volte al LIV (Mayakoba e Jeddah) e ha chiuso solo 2 colpi dietro a Steele anche la settimana ad Adelaide. A completare il podio nelle quote c’è Bryson DeChambeau che la settimana scorsa ha un pò deluso (T26). In questo 2024 non ha ancora vinto, ma ha portato a casa 5 top-10, incluso il T6 al Masters del mese scorso.

