Pronostici Golf Charles Schwab Challenge 2024 del PGA Tour dopo il secondo major dell’anno, e torna anche il DP World Tour col Soudal Open 2024. Vediamo analisi, quote e i nostri favoriti e possibili sorprese per le scommesse sul Golf.

Risultati Golf: Schauffele vince il major

Il secondo major della stagione di Golf, il PGA Championship, viene vinto da Xander Schauffele. Dopo aver fregato la settimana prima con crollo nelle ultime buche, questa volta Schauffele non sbaglia nulla e chiude un -21 da record a Valhalla, fregandoci questa volta al contrario visto che al 2° posto di ferma Bryson DeChambeau che avevamo preso @26 di quota. Recuperiamo comunque con la top-10 di Xander e con altri piazzamenti, ma in questa stagione di pronostici Golf paghiamo un pò di sfortuna e aspettiamo ancora il colpaccio che proveremo a mettere a segno questa settimana con i tornei minori di PGA e DP World Tour.

Pronostici Golf Charles Schwab Challenge 2024: Field, tracciato e statistiche

Dopo la magia del major, il PGA Tour si sposta verso sud, a Fort Worth, Texas, per il Charles Schwab Challenge 2024. Field interessante nonostante sia il torneo dopo il PGA Championship, ma è presente il campione in carica Emiliano Grillo, così come il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, che ha un pò deluso a Valhalla ed è stato anche arrestato! Da segnalare anche Collin Morikawa, Jordan Spieth, Max Homa, Tony Finau, Justin Rose e Rickie Fowler tra i big presenti questa settimana.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Emiliano Grillo (-8); 2022: Sam Burns (-9); 2021: Jason Kokrak (-14); 2020: Daniel Berger (-15); 2019: Kevin Na (-13); 2018: Justin Rose (-20); 2017: Kevin Kisner (-10); 2016: Jordan Spieth (-17); 2015: Chris Kirk (-12); 2014: Adam Scott (-9); 2013: Boo Weekley (-14); 2012: Zach Johnson (-12); 2011: David Toms (-13); 2010: Zach Johnson (-21).

Il tracciato è il noto Colonial Country Club, un tracciato classico, simile a Riviera, Augusta e Muirfield Village, per avere un confronto. Si tratta di un par-70 da 7.289 yards con Fairways e Rough in TifTuf 419 Bermudagrass mentre i greens sono in pura e classica Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee-to-green, Approach, Putting e Par-4 scoring.

Pronostici Golf Charles Schwab Challenge 2024: FREE PICK

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake)

Come favorito andiamo su Scottie Scheffler @3.75 che ha una quota davvero bassa per essere golf (magari alzate la puntata rispetto alle altre quote alte), ma parliamo del numero 1 al mondo, che ha deluso al major, e per deluso parliamo comunque di un T8 finale. Scottie ha vissuto anche il contrattempo dell’arresto al PGA Championship dove non si è fatto mancare niente. Scheffler ha chiuso 2° nel 2022 (quando ha perso ai playoffs contro Burns) e 3° lo scorso anno qui al Colonial e i greens in Bentgrass, oltre agli importanti numeri di approccio, sembrano perfetti per questo giocatore che cercherà di mettere in bacheca anche questo torneo.

La quota di valore la giochiamo su Harris English @31.00 che è arrivato a 8 top-25 stagionali, compreso il recente e ottimo T18 al major (o il T7 al Riviera) che conferma la sua costanza e la qualità di un giocatore veterano che ha giocato spesso al Colonial (ha debuttato qui nel 2012 con un T5), incassando 4 top-20, compreso il T12 della passata edizione dove era anche al comando dopo le prime 36 buche. Non a caso, tra i giocatori che hanno più volte partecipato a questo torneo, è il 2° migliore del Field nelle statistiche principali di Strokes Gained Total, dietro al solo Jordan Spieth. @31 volte la posta è da provare per valore.

Le nostre scommesse sul Soudal Open 2024 (DP World Tour)

Torna anche il DP World Tour che gioca il Soudal Open 2024, terza edizione di questo torneo che si gioca in Belgio, e prima tappa europea del DP. Field di primo piano per questo circuito, visto che sono presenti Jordan Smith, Yannik Paul, Thomas Pieters, Adrian Otaegui, Thriston Lawrence, Alex Fitzpatrick e Bernd Wiesberger. Presenti anche diversi italiani, come Guido Migliozzi che ha vinto qui nel 2018, e di un altro azzurro parleremo tra poco visto che è tra le nostre selezioni a quota alta (come sempre qui vi segnaliamo una sola giocata tra quelle discusse nel VIP TELEGRAM dove trovate come sempre tutti i contenuti completi e le pick in esclusiva).

Vincitori ultime edizioni. Soudal Open: 2023: Simon Forsstrom, 200/1; 2022: Sam Horsfield, -13, 22/1; Belgian Knockout: 2019: Adrian Otaegui; 2018: Guido Migliozzi; Telenet Trophy (Challenge Tour): 2010: Lee Slattery, -21.

Si gioca sul tracciato del The Course a Rinkven, progettato da Paul Rolin nel 1985, un par-71 corto che si dipana lungo 6,940 yards tra tracciato North e South. I greens sono un mix di Bentgrass (80%) e Poa Annua (20%). Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Questa volta proviamo il colpaccio azzurro a quota alta con Matteo Manassero @51.00 che vanta 4 titoli al DP, uno all’anno dal 2011 al 2013 (Malesia, Singapore e Wentworth) e poi una decina di anni d’attesa prima del ritorno al successo, lo scorso maggio, al Castello Masters. Manassero sta ricostruendo la sua carriera e migliorando la sua posizione e su un tracciato del genere potrebbe anche contendere la vittoria. Non sarà semplice, ma la quota è davvero alta per l’italiano che in questa stagione ha un paio di tornei in cui non ha superato il taglio, ma c’è anche un ottimo T5 in India e un T23 in Cina.

