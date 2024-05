Pronostici Golf RBC Canadian Open 2024 del PGA Tour dove Rory McIlroy cerca la tripletta in Canada, e torna anche il DP World Tour con l’European Open con un folto gruppo di azzurri e occhio in particolare a Guido Migliozzi questa settimana al Green Eagle Golf Courses.

Pronostici Golf RBC Canadian Open 2024: Field, tracciato, statistiche

La settimana scorsa al Charles Schwab Challenge colpo a sorpresa al PGA Tour con la vittoria di Davis Riley, ennesima quota enorme (si giocava fino @350 volte la posta) in questa difficile stagione nelle previsioni sul Golf, ma noi continuiamo forti del nostro storico e di una gestione del bankroll che ci permette di superare settimane di calo, visto che nel golf si va a caccia di quote alte, e possono passare anche mesi senza vittorie, ma basta anche solo una pick giusta per risolvere l’intera stagione. Scommesse, vincitori e perdenti a parte, è stato comunque un weekend tragico con la scomparsa di Grayson Murray a soli 30 anni.

La cassa a quota alta la cerchiamo questa settimana al RBC Canadian Open 2024, torneo di medio alto livello, e lo vediamo dal Field dominato dal nome di Rory McIlroy che è a caccia della tripletta in Canada, ma ci sono anche Sam Burns, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Sahith Theegala e Tom Kim che proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote, oltre alle stelle di casa, i canadesi Corey Conners, Adam Hadwin, Mackenzie Hughes, Taylor Pendrith e il campione in carica Nick Taylor.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Nick Taylor (-17); 2022: Rory McIlroy (-19); 2019: Rory McIlroy (-22); 2018: Dustin Johnson (-23); 2017: Jhonattan Vegas (-21); 2016: Jhonattan Vegas (-12); 2015: Jason Day (-17); 2014: Tim Clark (-17); 2013: Brandt Snedeker (-16); 2012: Scott Piercy (-17); 2011: Sean O’Hair (-4); 2010: Carl Pettersson (-14).

Si gioca sul tracciato del Hamilton Golf & Country Club, un Par 70 da 7,084 yards disegnato da Harry Colt nel 1914 e rinnovato nel 2018 a Martin Elbert. Si tratta di un tracciato classico, con Fairways in Bentgrass mix Poa Annua; Rough in Kentucky Bluegrass mix Poa Annua/Fescue 4 e Greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Strokes gained approach, Tee-to-green, Around-the-green, Scrambling, Par-3 scoring e Putting.

Pronostici Golf RBC Canadian Open 2024: FREE PICK

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Andiamo subito con un favorito, anzi IL favorito, Rory McIlroy @5.00. La quota non è altissima visto che parliamo di un torneo di Golf (magari alzate leggermente l’investimento rispetto al solito), ma parliamo di uno dei migliori giocatori al mondo sulla scena ormai da anni, che prima della vittoria di Taylor nel 2023 (dove ha comunque chiuso con un onorevole T9), aveva dominato le precedenti 2 edizioni di questo torneo, e va a caccia del 3° titolo in carriera in terra canadese (in sole 4 partecipazioni) dove si trova sempre alla grande. Il nordirlandese non ha bisogno di grandi presentazioni, parliamo di un giocatore che ha vinto 26 titoli PGA Tour, 9 dei quali su greens in Bentgrass come quelli che affronterà questa settimana al National Open, un tracciato che come abbiamo detto ama, e nel 2019 ha distrutto gli avversari con 7 colpi di vantaggio sul più vicino. McIlroy si è riposato dopo il T12 del major a Valhalla, e subito prima non dimentichiamo che aveva vinto anche a Wells Fargo.

Con Maverick McNealy @36.00 alziamo decisamente la quota per un longshot molto interessante. McNealy sembra aver recuperato dall’infortunio alla spalla che lo aveva fortemente limitato nel 2023. Lo vediamo dagli ottimi risultati che ha riportato, come il T13 al Vidanta, il 9° posto al TPC Sawgrass seguito dal T23 al PGA Championship (il suo miglior risultato in carriera in un major), e non dimentichiamo anche il buon T17 della scorsa settimana al Colonial (anche qui miglior risultato in carriera al Charles Schwab Challenge). Insomma, McNealy sembra in forma fisicamente e sembra in netta crescita. Sui tracciati intorno alle 7.100 yards ha sempre giocato molto bene, per esempio il 5° (2020) e il 2° posto (2021) a Pebble Beach (circa 7,100 yards), 2° (2021) a Silverado (7,123 yards), 4° (2021) ad Harbour Town (7,121 yards) e potrei andare avanti ancora molto con questa lista. Negli ultimi 2 mesi McNealy ha anche ottimi numeri nelle statistiche di Tee To Green.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Le nostre scommesse sull’European Open 2024

La settimana scorsa in Belgio avevamo puntato sulla stella di casa, Thomas Pieters, che si è fermato al 2° posto, dietro alla sorpresa, Nacho Elvira, ennesimo runner up in questa stagione sfortunata, anche al DP World Tour che questa settimana ha in programma l’European Open 2024, che si gioca come sempre in Germania, dove ha una nuova casa, ad Amburgo, sul tracciato del Green Eagle Golf Courses (3 tracciati diversi). Questa settimana si gareggerà sul North Course che è un par-73 molto lungo da 7,882 yards. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Il field è interessante anche se non ha un vero e proprio favorito. In testa, ma a quota comunque alta, troviamo Rasmus Hojgaard che torna al DP dopo i tornei giocati oltre oceano, e se la giocherà con Jordan Smith ma anche col campione in carica, Tom McKibbin.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Tom McKibbin, 125/1; 2022. Kalle Samooja. 200/1; 2021, Marcus Armitage, 80/1; 2019, Paul Casey 7/1; 2018: Richard McEvoy 125/1; 2017: Jordan Smith 40/1; 2016: Alex Levy 45/1; 2015: Thongchai Jaidee 55/1.

La settimana scorsa ci abbiamo provato con la quota alta su Matteo Manassero che non ha fatto malissimo col 13° posto finale; questa volta ci spostiamo su Guido Migliozzi. Lo potete prendere vincente @46 per un colpaccio, ma la nostra scommessa preferita è MIGLIOZZI MIGLIOR ITALIANO @3.10. Crediamo in Migliozzi che come tipologia di giocatore è uno dei migliori come combinazione di statistiche per fare bene qui, ad iniziare dai numeri dal tee molto importanti che ha tenuto nelle ultime settimane (off the tee). In Belgio domenica scorsa ha chiuso con un buon 24° posto (al 2° round ha girato a 66, -6 colpi sul par), migliore del Field in Approach e 5° in Tee to Green. Migliozzi ha chiuso 7° qui nel 2019 (anche se poi sono seguiti due tagli non superati). Migliozzi vanta 3 titoli DP e in questo 2024 ha sfiorato la vittoria al Volvo China Open (2°) oltre ad al T13 al Dubai Invitational e al T16 al Singapore Classic di inizio stagione. Gli azzurri sono tanti qui in Germania, ma noi andiamo sul vicentino che in quota ha Edoardo Molinari come primo avversario, anche se a noi spaventano maggiormente Francesco Laporta ed Andrea Pavan che hanno caratteristiche migliori e colpi più potenti qui. Molinari solo T41 la settimana scorsa, e solo una top-20 in 12 tornei giocati quest’anno (6 tagli non superati). Pavan ha meno esperienza qui (lo scorso anno non ha giocato in Germania) e prima delle buone prove in Belgio (T24) e in Cina (T35) aveva ben 7 tagli non superati in 9 tornei. Laporta tende sempre a calare col passare delle giornate, e comunque a non avere abbastanza costanza, anche se lo scorso anno è stato il migliore dei nostri con un T14. In questa stagione però sta portando a casa poco (1 sola top-20 negli ultimi 10 tornei giocati) e la settimana scorsa il 33enne di Castellana Grotte ha chiuso solo T48 in Belgio. Più indietro Renato Paratore (T44 lo scorso anno qui), Filippo Celli e Lorenzo Scalise.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB