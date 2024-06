Pronostici Golf The Memorial Tournament 2024 del PGA Tour, ma questa settimana possiamo tornare a lavorare e scommettere su tre tornei visto che il DP World Tour gioca il particolare Volvo Scandinavian Mixed e torna anche il LIV Golf a Houston.

Pronostici Golf The Memorial Tournament 2024: Field, tracciato, statistiche

La settimana scorsa ennesima vittoria a sorpresa al PGA Tour, con Robert MacIntyre che ha vinto in quota @100 in Canada, col padre Dougie a fargli da caddie. Questa settimana si gioca un torneo importante come il The Memorial Tournament e infatti il Field è di primo piano, e non mancano i big come il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, che torna a dominare anche in quota su Xander Schauffele, Rory McIlroy, Collin Morikawa, il campione in carica Viktor Hovland, Justin Thomas, Ludvig Aberg e Patrick Cantlay. La lista potrebbe continuare ma nessuno vuole mancare a Dublin, Ohio, per quello che rimane un Signature events, e anche in vista dello US Open che si avvicina.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Viktor Hovland (-7); 2022: Billy Horschel (-13); 2021: Patrick Cantlay (-13); 2020: Jon Rahm (-9); 2019: Patrick Cantlay (-19); 2018: Bryson DeChambeau (-15); 2017: Jason Dufner (-13); 2016: William McGirt (-15); 2015: David Lingmerth (-15); 2014: Hideki Matsuyama (-13); 2013: Matt Kuchar (-12); 2012: Tiger Woods (-8); 2011: Steve Stricker (-16); 2010: Justin Rose (-18).

Il tracciato del Muirfield Village GC è un par-72 da 7,569 yard, un tracciato storico, disegnato da Jack Nicklaus, che ha ospitato la Ryder Cup del 1987 e la Presidents Cup del 2013. Fairways in Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass con ryegrass/fescue e complicati e molto ondulati Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: tee-to-green, approach, Par 5 scoring, around-the-green, scrambling, Bogey avoidance e ovviamente putting.

Pronostici Golf The Memorial Tournament 2024: free pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito andiamo su Rory McIlroy @10.00 che abbiamo provato anche la settimana scorsa per il tris in Canada che non è arrivato. I book e i ranking danno Scheffler davanti, ma la quota dell’americano è davvero bassa, preferisco il nordirlandese in doppia cifra. Scheffler ha vinto 3 degli ultimi 4 Signature events, anche se l’ultimo di questi tornei lo ha vinto proprio McIlroy, il Wells Fargo Championship a Quail Hollow. Rory che in Canada la settimana scorsa ha pagato una giornata storta (il 72 del venerdì), ma ha chiuso in crescita (65-64 colpi nel weekend) anche se non riuscito a fare meglio del 4° posto finale. Qui al Memorial ha giocato tante volte, bene, ma senza mai vincere, con un T4 del 2016 come miglior risultato; in una dozzina di presente a Muirfield Village, Rory ha portato a casa 5 top-10 e 8 top-20.

Come quota di valore prendiamo Collin Morikawa @16.00, ben proposto per un 2 volte campione di major e con 6 titoli PGA in bacheca. L’ultima vittoria è stata allo ZOZO Championship in Giappone, su un tracciato classico tree-lined e Bentgrass come quello che affronterà oggi. Di recente Morikawa ha fatto 3° ad Augusta, sfiorando un altra vittoria ad un major, oltre al 4° posto al RBC Heritage, 16° al Wells Fargo Championship, 4° al PGA Championship e 4° al Charles Schwab Challenge. Quando i tornei sono importanti Collin si accende, e ha tutte le qualità per fare bene con i suoi numeri dal tee che qui sono molto importanti.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Le nostre scommesse sul Volvo Scandinavian Mixed del DP World Tour

La scorsa settimana ci abbiamo creduto con Wiesberger @29 al DP World Tour, ma ci siamo dovuti accontentare dell’ennesimo runner up di questa sfortunata stagione, anche se abbiamo recuparato grazie ad un ottimo Guido Migliozzi che si è confermato migliore degli italiani all’European Open in Germania, dove ha trionfato l’inglese Canter.

Questa settimana si gioca il Volvo Scandinavian Mixed 2024 un torneo particolare che fa partecipare uomini e donne insieme, e nel 2021 a trionfare fu una straordinaria Linn Grant. Siamo solo alla quarta edizione, e si tratta di un torneo difficile e su cui ci muoviamo con i piedi di piombo anche a livello scommesse questa settimana. Il Field comunque non è male, con Rasmus Hojgaard favorito sui giocatori di casa, Sebastian Soderberg, Alex Bjork e Niklas Norgaard Moller. Poco più indietro Yannik Paul, Matthew Jordan e Johannes Veerman. Il tracciato del Vasatorps Golf Club, a nord di Malmo è un par-72 da 7,295 yard. Essendo solo il 4° torneo abbiamo pochi riferimenti, anche statistici, ma occhio ai numeri di Approach.

Vincitori ultime edizioni. 2023, Dale Whitnell, 140/1; 2022, Linn Grant, 28/1; 2021, Jonathan Caldwell, 150/1

Qui abbiamo scelto una quota alta, un longshot, Connor Syme @31.00. Puntiamo su un altra vittoria scozzese dopo il successo di MacIntyre, per un giocatore che spesso si ritrova ad iniziare la domenica tra i contender (10 top-3 ad inizio ultimo turno) ma che spesso manca proprio nei momenti decisivi, una maledizione da spezzare per un giocatore che di recente ha chiuso 7° in Kenya, 4° al SDC Championship e 8° al Jonsson Workwear Open. La settimana scorsa ha chiuso 22° in Germania, dove è stato però il 3° migliore del Field nelle statistiche di Approach che come detto qui saranno un punto fondamentale. Ad oltre 30 volte la posta ci sta un piccolo investimento.

Analisi LIV Golf Houston 2024

Questa settimana tornano anche le LIV Golf Series, dopo più di un mese di assenza, e tornano in Texas, col LIV Houston 2024. Come sempre il LIV rimane un esclusiva nel canale VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo), ma spendiamo comunque due parole sul torneo che si giocherà al The Golf Club of Houston, un tracciato che conosciamo bene visto che qui si è disputato lo Houston open del PGA dal 2003 al 2019 e che hanno vinto 5 giocatori attualmente nel field del LIV (Paul Casey, Anthony Kim, Phil Mickelson, Matt Jones e Ian Poulter).

Jon Rahm apre nuovamente favorito visto che è ancora alla ricerca della prima vittoria nel nuovo circuito, anche se lo spagnolo ha sempre chiuso in top-10 nei 7 tornei giocati al LIV, compresi i T3 a Mayakoba e Adelaide. Rahm però è frustrato dal non aver superato nemmeno il taglio all’ultimo major, il PGA Championship.

Il rivale principale sarà Bryson DeChambeau che ha chiuso fuori dalla top-25 entrambi gli ultimi 2 tornei delLIV, ma ha giocato alla grande nel major del PGA Championship dove ha chiuso al 2° posto, 6° top-10 negli ultimi 8 tornei giocati negli Stati Uniti (con un T6 al masters, T7 a Miami, T9 a Las Vegas e la vittoria a Chicago a fine 2023). Di rientro dall’emisfero est (Singapore ed Adelaide) dove come detto non è riuscito a fare la differenza, a Houston ecco che Bryson potrebbe tornare protagonista per cercare di vincere il primo torneo del 2024 (al momento il T4 a Jeddah rimane il miglior risultato di questa stagione) al LIV, dopo i 2 successi del 2023 nel circuito (Greenbrier e Chicago). Quello di Houston è il 2° tracciato più lungo del LIV e se si parla di grandi colpitori non sorprende che DeChambeau guidi il LIV nelle medie di driving distance (318.9 yards).

Tra i due contendenti potrebbe inserirsi Joaquin Niemann che ha vinto 2 volte al LIV (6 top-10 in 7 tornei!) per uno dei giocatori più sottovalutati al momento. 13 degli ultimi 15 round del cileno al LIV sono stati sotto i 70 colpi. Brooks Koepka va sempre segnalato tra i contender visto che è l’ultimo vincitore del LIV e il successo a Singapore è stato il 4° nel circuito, anche se si è trattato solo della 2° top-5 in 7 tornei stagionali.

Poco più indietro Cameron Smith che nell’ultimo torneo ha chiuso 2° a Singapore. Chiudiamo con un nome meno noto, Dean Burmester, che però ha chiuso con un grande T12 al PGA Championship, un risultato che gli ha permesso di allungare a 6 la striscia di top-15 consecutive in giro per il mondo, compresa la vittoria al LIV di Miami.

ULTIMI VINCITORI LIV

Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4)

Adelaide (April 2024) Brendan Steele

Miami (April 2024) Dean Burmester

Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer

Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2)

Las Vegas (February 2024) Dustin Johnson (3)

Mayakoba (February 2024) Joaquin Niemann

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB