Pronostici Golf US Open 2024. Da tempo non si vedeva un favorito così netto in un major, il terzo della stagione, ma il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, ha vinto anche la scorsa settimana e sembra non voler lasciare nulla agli avversari. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su Pinehurst e i consigli per le scommesse sul golf che abbiamo selezionato per voi.

Risultati Golf: bad beat pazzesca al DP

Iniziamo dai risultati della scorsa settimana. Continua una stagione davvero sfortunata nel golf, ma quello che è successo allo Scandinavian Mixed del DP ha dell’incredibile. Abbiamo infatti assistito (e pagato) ad una delle rimonte più assurde di sempre, con Sodeberg preso a quota @17 che era sceso live @1.02, mentre Lili Grant era salita @51….Sodeberg è scoppiato e ha perso bruciando qualcosa come 7 colpi di vantaggio nelle ultime buche. A memoria forse si tratta della bad beat più incredibile da quando abbiamo aperto il sito (2008)…e l’abbiamo pagata nel VIP.

Al PGA Tour sfioriamo un altra quota alta nel golf, con Morikawa @16 che però chiude al 2° posto, dietro ad un imbattibile Scheffler, ennesimo runner up di questa stagione con le nostre scommesse Golf PGA.

Grande vittoria di Ortiz al LIV, ma anche qui non siamo del tutto soddisfatti visto che avevamo sì preso Ortiz come giocatore da attenzionare, ma non come vincente a quota alta, bensì nel testa a testa con Meronk (che fa secondo), ovviamente con stake più alto ma ad una quota molto inferiore, una piccola soddisfazione che sa quasi di ennesima beffa in un weekend sfortunatissimo col Golf. Speriamo di recuperare con gli interessi al major di questo fine settimana.

Pronostici Golf US Open 2024: Field

Tutto pronto per il terzo major della stagione di Golf, si gioca in North Carolina la 124° edizione di un torneo storico, lo US Open 2024 con Scottie Scheffler che come detto ha vinto anche la settimana scorsa il Memorial Tournament e si presenta da grande favorito con una quota che non supera @4 volte la posta; bisogna tornare indietro al Woods del 2009 per avere un favorito con una quota così bassa al major.

Presenti ovviamente tutti i big mondiali a cominciare da Xander Schauffele che ha vinto a Valhalla l’ultimo major giocato (PGA Championship). In grande forma anche Collin Morikawa di cui parleremo anche dopo, e attenzione alla giovane stella emergente dello svedese Ludvig Aberg. Difende il titolo Wyndham Clark, che l’anno scorso sorprese tutti ma ora è una certezza e un contender vero, anche se lo US Open non si gioca qui a Pinehurst da 10 anni (in quell’occasione vinse Martin Kaymer).

Sarà sul tee della uno anche Tiger Woods, che torna in azione dopo aver mancato il taglio al PGA Championship (ma aveva superato il taglio allungando la striscia record ad Augusta).

Ci saranno anche tre italiani: Francesco Molinari, Edoardo Molinari e Matteo Manassero. Tutti e tre hanno staccato il biglietto nei tornei di qualificazione in giro per il mondo, e vogliono mettere in campo una prestazione da ricordare, anche in ottica olimpica. Chicco Molinari un major in carriera lo ha già vinto visto che ha trionfato a Carnoustie nell’Open del 2018. E’ comunque una stagione da dimenticare per Chicco, con il livello di gioco ormai lontanissimo da quei tempi. Suo fratello Edoardo farà invece la quinta apparizione in questo major, con tre tagli su quattro superati. Manassero tornerà in uno dei quattro eventi più importanti dell’anno per la prima volta dal 2016, con grande motivazione.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Golf US Open 2024: Tracciato e statistiche

Lo US Open come detto torna a dopo un decennio al Pinehurst Resort, North Carolina, in particolare al Pinehurst Number 2, tracciato classico, disegnato nel 1907 da Donald Ross e rinnovato nel 2011. Si tratta di un par-70 da 7.548 yards con Fairways in 419 Bermudagrass; Rough in Natural Native Sand Areas con Wiregrass e Greens in Champion UltraDwarf Bermudagrass che puniscono ogni minimo sbaglio.

Qui le statistiche più importanti sono quelle di: tee-to-green, driving accuracy, approach, Scrambling, Bogey avoidance e putting.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Wyndham Clark (-10); 2022: Matt Fitzpatrick (-6); 2021: John Rahm (-6); 2020: Bryson DeChambeau (-6); 2019: Gary Woodland (-13); 2018: Brooks Koepka (+1); 2017: Brooks Koepka (-16); 2016: Dustin Johnson (-4); 2015: Jordan Spieth (-5); 2014: Martin Kaymer (-9); 2013: Justin Rose (+1); 2012: Webb Simpson (+1); 2011: Rory McIlroy (-16); 2010: Graeme McDowell (E); 2009: Lucas Glover (-4).

Pronostici Golf US Open 2024: le nostre scommesse

Come sempre qui nell’articolo pubblico vi diamo una piccola selezione delle analisi e delle giocate, con i contenuti completi che trovate in esclusiva nel canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Iniziamo da una quota di assoluto valore, e anche molto gettonata in giro per il mondo, Collin Morikawa @16.00 vincente. Morikawa è tornato in forma giusto in tempo per questo importante evento, e lo abbiamo preso anche la scorsa settimana dove ha fatto 2° a Muirfield Village, dietro al solo Scheffler (prima aveva chiuso 4° al Charles Schwab Challenge). La vendetta è un piatto che va servito freddo e Morikawa potrebbe prendersi la sua rivincita con gli interessi su Scheffler che cercherà di battere al major. Morikawa si presenta a Pinehurs con una serie lunga di ottime statistiche (Approach, Accuracy e Off the Tee per citare le più importanti). In questa stagione si è sempre fatto trovare pronto ai grandi eventi, con un 3° posto al The Masters e un 4° al PGA Championship nei primi due majors. Potrà essere un contender anche allo US Open, e a 16 volte la posta lo proviamo visto che negli ultimi 6 tornei non ha fatto mai peggio di un T16 (Wells Fargo)

Con Matt Fitzpatrick @41.00 saliamo ad un longshot con quota alta. L’inglese ha vinto questo major nel 2022, l’anno dopo ha chiuso con un buon T17 e aveva incassato già un T12 anche nel 2018 qui allo US Open, a conferma del feeling con questo evento che ha giocato anche nel 2014 qui a Pinehurst dove chiuse con un T48, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e Fitzpatrick è ora uno dei migliori giocatori al mondo. Lo ha dimostrato anche la settimana scorsa col T5 al Memorial in cui è stato tra i migliori nelle statistiche di approach, tee to green e putting. In questa stagione ha chiuso un altro 5° posto ad un evento importante come il THE PLAYERS e ha fatto T22 ad Augusta. A 41 volte la posta è da provare, anche per la voglia di riscattare il taglio non superato al PGA Championship (T22 invece ad Augusta al primo major dell’anno).

Ecco anche una delle selezioni di Morfeo (in verità giocato anche da Guru, quindi c’è concordia su questa quota di valore): Brooks Koepka @21.00, che anche se non ha mai chiuso una top-25 negli ultimi 3 major giocati, rimane uno specialista da 5 major in bacheca. Nel 2023 fece 2° al Masters prima di vincere il PGA Championship (T17 allo US Open). Si presenta con ottime statistiche per questo tracciato, tra i migliori in Greens in Regulation, Driving Accuracy e Total Driving. Al LIV ha chiuso un 9°-1°-9° negli ultimi tornei con vittoria a Singapore, e a Houston domenica ha girato in -7 (65 colpi). Proviamo il ritorno vincente di Koepka nella sua specialità, i majors

L’ultima giocata che vi proponiamo è un testa a testa, con TaT 72 Buche Sepp Straka v Jason Day: STRAKA @2.00. L’austriaco è un altro che la settimana scorsa ha fatto molto bene chiudendo in T5, la sua seconda top-5 consecutiva al PGA dopo il Charles Schwab Challenge, e un T5 lo aveva portato a casa anche dal RBC Heritage. In mezzo il taglio non superato al PGA Championship, ma anche il T8 a Wells Fargo (e non dimentichiamo anche un buon. T16 a THE PLAYERS). Vero che su questo tracciato la sua arma principale (il gioco sui fairways) perde un pò di valore, ma da sfavorito lo proviamo contro Jason Day, giocatore che ha molta più esperienza in questi scenari, ma l’australiano è lontano dalle sue migliori condizioni, come ha dimostrato col modesto T33 della settimana scorsa al Memorial, a seguito del T34 al PGA Championship, mentre nel primo major ad Augusta si era fermano al 30° posto rispetto al T16 di Straka. Ci prendiamo un pò di rischi, ma i fasti di Day sembrano appartenere al passato in questo momento, tanto che nel ranking mondiale Straka lo ha perfino superato (l’austriaco è ora 18° al mondo, a +3 nell’official rakings PGA mentre l’australiano ha perso una posizione passando al 21°). Andiamo sul giocatore maggiormente in trend, e che comunque ha già superato diversi test e sta aumentando la propria esperienza in grandi eventi.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB