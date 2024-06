Pronostici Golf Travelers Championship 2024 del PGA Tour una settimana dopo il clamoroso epilogo dello US Open, con la debacle di McIlroy in favore di DeChambeau, giocatore LIV che ha vinto per la seconda volta il major americano. Approposito di LIV, questa settimana torna in gioco anche il nuovo circuito col LIV Nashville 2024, e completiamo la tripletta col KLM Open del DP World Tour, torneo olandese a cui siamo molto cari visto che ci valse la quota record @126 su un vincente in singola con Ashun Wu nell’edizione del 2018.

Pronostici Golf Travelers Championship 2024: Field, tracciato e statistiche

Il finale dello US Open della scorsa settimana è una delle più grandi debacle della storia dello sport in generale, non solo del golf, e ha visto protagonista Rory McIlory che ha buttato via in modo assurdo il major nelle ultime buche, di fatto regalandolo a Bryson DeChambeau che ha vinto per la seconda volta in carriera il torneo principale americano. Questa settimana il PGA Tour torna col Travelers Championship 2024 che ha un Field importante visto che saranno presenti big del calibro di: Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Collin Morikawa, Viktor Hovland Ludvig Aberg e il campione in carica Keegan Bradley.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Keegan Bradley (-23); 2022: Xander Schauffele (-19); 2021: Harris English (-13); 2020: Dustin Johnson (-19); 2019: Chez Reavie (-17); 2018: Bubba Watson (-17); 2017: Jordan Spieth (-12); 2016: Russell Knox (-14); 2015: Bubba Watson (-16); 2014: Kevin Streelman (-15); 2013: Ken Duke (-12); 2012: Marc Leishman (-14); 2011: Freddie Jacobson (-20); 2010: Bubba Watson (-14).

Il tracciato del TPC River Highlands a Cromwell, Connecticut, è un par-70 corto, ridotto a 6,835 yards disegnato da Robert J. Moss nel 1928 e rinnovato prima da Pete Dye nel 1982, poi nel 2016. I Fairways sono in Bentgrass con Poa Annua; Rough in Kentucky Bluegrass con Fescue +4″ e Greens in Bentgrass mix Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Approach, Putting, Greens in Regulation e Proximity to Hole.

Pronostici Golf Travelers Championship 2024: Free Pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake)

Come favorito prendiamo Xander Schauffele @8.00 che tra i giocatori al vertice ha la quota che ci convince maggiormente. Da quando ha vinto il major del PGA Championship ha chiuso 8° e 7°, confermandosi in ottima forma e arrivando su un tracciato adatto alle sue corde, il TPC River Highlands, dove ha riportato 4 top-20 in carriera, compresa la vittoria del 2022.

Con Tom Kim @41.00 cerchiamo invece una quota alta per un giocatore che la scorsa settimana allo US Open ha chiuso 26°, ma era 9° dopo le prime 54 buche, prima del calo domenicale. Kim è salito al 26° posto del ranking mondiale, e nell’ultimo torneo giocato su un par-70 e con greens in Bentgrass/Poa Annua mix come questo, ha chiuso con un ottimo 4° posto (RBC Canadian Open) a conferma che su un tracciato come il TPC River Highlands ha tutte le carte in regola per essere un contender, e la quota alta fa il resto per provare un investimento, difficile, ma non impossibile. Kim a Pinehurst è stato tra i migliori 10 nelle statistiche di Approach che qui sono tra le statistiche più importanti, per un giocatore che ha vinto già 3 titoli al PGA Tour, e che lo scorso anno ha debuttato qui con un buon 38° posto che potrà migliorare, con un venerdì da 64 colpi e una domenica in cui ha girato in 65, numeri incoraggianti che fanno ben sperare.

Le nostre scommesse sul KLM Open 2024

Torna anche il DP World Tour, nel torneo olandese che come detto ci è tanto caro, il KLM Open 2024. Questo torneo nel 2018, quando era ancora European Tour, ci ha infatti regalato la quota record su una singola giocata, la vittoria di Ashun Wu @126. Questa settimana non abbiamo selezioni così alte in quota, ma andiamo comunque a caccia di quote importanti al Dutch Open con un Field importante. Ci sarà il campione in carica Pablo Larrazabal ma i favoriti sono Rasmus Hojgaard, Bernd Wiesberger, Matt Wallace, reduce dal grande exploit allo US Open, Tom McKibbin, Laurie Canter e Sebastian Soderberg.

Nutrito gruppo di azzurri guidati da Guido Migliozzi che sulla carta è il migliore dei nostri, almeno stando alle quote. A seguire Matte Manassero, Andrea Pavan, Edoardo Molinari e Francesco Laporta. Più indietro Filippo Celli, Renato Paratore e Lorenzo Scalise.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Pablo Larrazabal, 55/1; 2022: Victor Perez, 50/1; 2021: Kristoffer Broberg, 275/1; 2019: Sergio Garcia, 16/1; 2018: Ashun Wu, 125/1; 2017: Romain Wattel, 175/1; 2016: Joost Luiten, 18/1; 2015: Thomas Pieters, 55/1; 2014: Paul Casey, 25/1; 2013: Joost Luiten, 20/1; 2012: Peter Hanson, 22/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Martin Kaymer, 12/1.

Lo scorso anno Larrazabal vinse sul tracciato del Bernardus Golf, ma quest’anno si torna al The International in cui si giocò nel 2019, quando a vincere fu un grande nome, Sergio Garcia. Aperto nel 2012 e progettato da Ian Woosnam, il percorso è classificato come Par 71 da sole 6.914 yard con il breve Par-4 alla buca 11 convertito in un quinto Par-3. Il tracciato è esposto e ondulato con fairway ampi e grandi green in bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Qui giochiamo la quota di valore sul nostro Guido Migliozzi @36.00 vincente, ma anche Migliozzi Miglior Italiano @3.00. L’azzurro ha sfiorato il suo 4° titolo al DP World Tour ad inizio mese, ma si è rilevato abbastanza fragile alla domenica, nel momento caldo, e Laurie Canter lo ha beffato. 2° in Cina dove è stato tra i migliori nelle statistiche di Tee to Green, 24° in Belgio dove ha giocato comunque bene ed è stato tra i migliori in SG Approach, e in Germania il suo putt ha brillato nei primi 3 giorni (il 2° migliore dell’intero Field), prima dei guai dell’ultimo giorno. Come tanti è al debutto su questo tracciato, ma qui in Olanda aveva portato a casa una top-10 al Bernardus Golf dove era 3° alla domenica. Se non calerà ancora una volta ci aspettiamo un Migliozzi competitivo, e sulla carta migliore tra i tanti azzurri che ci proveranno questa settimana.

LIV Golf Series: si gioca a Nashville.

Questa settimana tornano anche le LIV Golf Series, circuito assente da inizio mese (Houston) e che ha in programma il LIV Nashville 2024.

Bryson DeChambeaun ha ringraziato McIlroy e si presenta da favorito questa settimana a Nashville. Si tratta della prima volta di questo torneo al LIV, sul tracciato del The Grove che in passato aveva ospitato torneo del Korn Ferry Tour. Si tratta di un tracciato par-71 in cui sono importanti le statistiche di Fairway Hit e Greens in Regulation.

L’avversario principale del bi-campione US Open, è Joaquin Niemann che però non ha fatto benissimo di recente, col T32 a Houston e il T39 al PGA Championship. Prima però aveva messo in fila 5 top-10 consecutive al LIV dove conta 2 vittorie in carriera. Al 3° posto in lavagna Jon Rham, il campione spagnolo che ci riprova, visto che non si è ancora sbloccato da quando ha firmato al LIV e la settimana scorsa non ha nemmeno giocato lo US Open per un problema fisico.

Tyrrell Hatton e Talor Gooch sono gli altri contender principale che completano la top-5 nelle lavagne dei bookmakers. Hatton ha chiuso T18 a Houston e T26 allo US Open dove Gooch non ha giocato (aveva chiuso T15 a Houston). Da segnalare anche Brooks Koepka che ha vinto di recente a Singapore al LIV a maggio, ma non è riuscito a fare la differenza a Houston e soprattutto al major di Pinehurst. Non ci sarà invece Carlos Ortiz, vincitore dell’ultimo torneo LIV.

ULTIMI VINCITORI LIV GOLF

Houston (June 2024) Carlos Ortiz

Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4)

Adelaide (April 2024) Brendan Steele

Miami (April 2024) Dean Burmester

Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer

Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2)

Las Vegas (Feb. 2024) Dustin Johnson (3)

Mayakoba (Feb. 2024) Joaquin Niemann

