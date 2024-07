Pronostici Golf John Deere Classic 2024 del PGA Tour ma si gioca anche il DP World Tour con il BMW International Open 2024, una settimana dopo aver subito una delle peggiori bad beat di sempre con Bathia che ha gettato al vento il Rocket Mortage nel finale, dopo aver dominato il torneo del PGA dove avevamo scommesso su di lui in quota @21.00. Continua quindi la nostra stagione sfortunata con i pronostici di Golf.

Pronostici Golf John Deere Classic 2024: Field, tracciato e statistiche

Cameron Davis la settimana scorsa ha ringraziato gli incredibili errori di Akshay Bathia che ha gettato al vento il Rocket Mortage Classic. Questa settimana il PGA Tour gioca invece il John Deere Classic 2024 in Illinois. Il Field cala un pò di importanza e lo vediamo da chi comanda le lavagne delle scommesse, buoni giocatori, ma certamente non dei big. Sopra a tutti c’è infatti Sungjae Im su Sepp Straka (campione in carica di questo evento) ed Aaron Rai. Attenzione anche a Jordan Spieth mentre non ci sarà Patrick Cantlay che ha dato forfait e che si sarebbe presentato come l’uomo da battere.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Sepp Straka (-21); 2022: J.T. Poston (-21); 2021: Lucas Glover (-19); 2019: Dylan Frittelli (-21); 2018: Michael Kim (-27); 2017: Bryson DeChambeau (-18); 2016: Ryan Moore (-22); 2015: Jordan Spieth (-20); 2014: Brian Harman (-22); 2013: Jordan Spieth (-19); 2012: Zach Johnson (-20); 2011: Steve Stricker (-22); 2010: Steve Stricker (-26).

Il tracciato del TPC Deere Run è un par-71 da 7.289 yard, disegnato nel 1999 da D.A. Weibring e rinnovato nel 2007 con Fairways in Southshore Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass con Fine Fescue e Greens in L-93 Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Tee to Green, Putting, Approach ed Around the Green.

Pronostici Golf John Deere Classic 2024: free pick PGA Tour

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate

Iniziamo dal favorito Sungjae Im @15.00 che in questa stagione sta deludendo ai major (non ha mai superato il taglio nei tre tornei più importanti dell’anno), ma negli altri 6 tornei giocati in giro per il mondo da dopo Augusta ha sempre gatto bene ed è stato tra i contender, come all’ultimo, il Travelers Championship dove ha chiuso al 3° posto. Il sudcoreano si presenta con ottime statistiche su questo tracciato che conosce, visto che ha già giocato 2 volte qui in passato.

Con Aaron Rai @21.00 giochiamo una quota che riteniamo di valore. La scorsa settimana avevamo consigliato un piazzamento in top-20 per l’inglese che ormai andava a vincere a Detroit, con un ottimo 2° posto finale (dopo essere stato al comando dopo le prime 36 e 54 buche). Rai è il migliore del Field nelle statistiche di Par-4 scoring che qui sono importanti e non ha mai giocato qui, assieme a quelle di Approach, Tee to Green e Strokes Gained ma in passato ci sono già stati debuttanti vincenti in Illinois (DeChambeau nel 2017 e Frittelli nel 2019). A maggio ha chiuso con un ottimo T4 al CJ Cup Byron Nelson, sempre con greens in Bentgrass come affronterà questa settimana dove ha la possibilità di portare finalmente a casa il primo titolo PGA in carriera, dopo averlo sfiorato anche la settimana scorsa.

Le nostre scommesse sul BMW International Open 2024 (DP World Tour)

Passiamo al DP World Tour che gioca in Germania questo BMW International Open 2024, una settimana dopo l’Open d’Italia dove alla fine l’ha spuntata proprio un tedesco, Marcel Siem, che ha avuto la meglio su Tom McKibbin ai playoffs.

Il Field di questa settimana vede in testa alle lavagne delle scommesse Ryan Fox, ma attenzione a Patrick Reed, al 2° torneo consecutivo al DP, poi sono da segnalare anche Bernd Wiesberger, Thomas Pieters e Keita Nakajima.

Azzurri che stanno andando molto bene ultimamente e sono tanti gli italiani in gioco anche in Germania, ad iniziare da Guido Migliozzi, Matteo Manassero ed Andrea Pavan che sulla carta sono i giocatori più accreditati per essere i migliori dei nostri, ma attenzione anche a Filippo Celli in grande forma, mentre sono più staccati Edoardo Molinari, Gregorio De Leo, Francesco Laporta, Renato Paratore e Lorenzo Scalise.

Vincitori ultime edizioni. 2023. Thriston Lawrence, 100/1; 2022: Haotong Li, 66/1; 2021: Viktor Hovland, 13/2; 2019: Andrea Pavan, 100/1; 2018: Matt Wallace, 40/1; 2017: Andres Romero, 300/1; 2016: Henrik Stenson, 10/1; 2015: Pablo Larrazabal, 60/1; 2014: Fabrizio Zanotti, 80/1; 2013: Ernie Els, 22/1; 2012: Danny Willett, 90/1; 2011: Pablo Larrazabal, 45/1; 2010: David Horsey, 150/1.

Il tracciato del Golfclub München Eichenried è un lungo par-72 da 7,347 yards, con fairways generosi e con greens che sono in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Abbiamo scelto una sola giocata e a quota alta come free pick su questo torneo, e andiamo con un azzurro che sembra in grande forma (e che avevamo segnalato tra i darkhorse anche la settimana scorsa nel canale Telegram VIP di BETTING MANIAC dove trovate tutti i contenuti e le scommesse sul golf e sugli altri sport), Andrea Pavan @76.00 che la settimana scorsa nel torneo di casa in Italia ha chiuso con un ottimo 5° posto, dopo essersi distinto anche la settimana prima in Olanda (T4), nel torneo vinto da Migliozzi. Sembra un buon momento per il golf italiano, cerchiamo di sfruttarlo giocando su Pavan che non ha tante vittorie al DP in carriera, ma una è arrivata proprio in questo torneo nel 2019, quando si prese il lusso di battere un big come Matt Fitzpatrick ai playoffs. In quell’occasione Pavan si giocava @100 volte la posta, questa volta ha una quota più bassa, ma comunque di grande valore @76 volte la posta, e ci regalerebbe un grande colpo.

