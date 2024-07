Pronostici Golf ISCO Championship 2024 del PGA Tour ma questa settimana si torna a giocare su tre tornei, e il più importante è quello del DP World Tour (in collaborazione con PGA) con lo Scottish Open, il torneo che fa da antipasto al major della prossima settimana, il The Open. Infine il LIV Golf torna per il LIV Andalucia. Vi ricordiamo che la scorsa settimana siamo tornati in cassa con i pronostici sul golf grazie a Thompson che ha vinto al PGA.

Pronostici Golf ISCO Championship 2024: Field, tracciato, statistiche

La settimana scorsa siamo tornati in cassa al PGA Tour con Davis Thompson che al John Deere Classic ha vinto il suo primo titolo, e vale una quota @23.00 volte la posta. Del resto iniziavamo l’ultima giornata con i primi 3 in classifica tutte nostre scelte.

Questa settimana si gioca un torneo minore per il PGA che è occupato anche oltre oceano nell’Open di Scozia, un aperitivo in vista del prossimo major, il The Open Championship della scorsa settimana. Prima c’è da giocare questo ISCO Championship 2024 con un Field minore in cui qualche giovane potrà mettersi in mostra e provare a vincere il primo titolo al PGA, ad iniziare dal favorito Luke Clanton, seguito da Michael Thorbjornsen, Chan Kim, Carson Young e Daniel Berger. Presenti anche diversi italiani che proveranno a mettersi in mostra al PGA, con Andrea Pavan e Filippo Celli favoriti su Edorardo Molinari, Francesco Laporta, Renato Paratore e Lorenzo Scalise.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Keene Trace: 2023: Vincent Norrman (-22); 2022: Trey Mullinax (-25); 2021: Seamus Power (-21); 2019: Jim Herman (-26); 2018: Troy Merritt (-23); Hosted at Robert Trent Jones Golf Trail: 2017: Grayson Murray (-21); 2016: Aaron Baddeley (-18); 2015: Scott Piercy (-19).

Si gioca sul tracciato del Keene Trace Golf Club a Nicholasville, Kentucky, disegnato nel 1997 da Arthur Hills, un par-72 da 7,328 yard con Fairways in Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass con Fescue e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Around the Green, Tee to Green, Putting ed Approach.

Pronostici Golf ISCO Championship 2024: Free Pick

Qui andiamo a cercare la quota più alta in assoluto con un longshot su Hayden Buckley @67.00, giocatore che a maggio si è messo in mostra con un ottimo T5 al Colonial, e su tracciati simili a quello di Keene Trace ha giocato il suo miglior golf in passato, sfiorando anche in più occasioni la vittoria, come l’8° posto al TPC Summerlin del 2021, un 5° posto ad Harbour Town e a Narashino nel 2022 e poi nel 2023 il 2° posto a Waialae.

Le nostre scommesse sullo Scottish Open 2024 del DP World Tour

L’ultimo torneo prima del major del The Open si gioca dal mitico Renaissance Club in Scozia, lo Scottish Open 2024 che è organizzato da DP e PGA Tour in collaborazione, per un torneo storico e tra i più famosi e blasonati al mondo. Field di altissimo livello ovviamente, anche se il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, ha scelto di non partecipare in Scozia per passare direttamente al The Open. C’è però Rory McIlroy, campione in carica qui, e favorito per difendere il titolo, davanti al campione del US PGA Championship (e vincitore qui nel 2022), Xander Schauffele, ma anche su Collin Morikawa e sul nuovo che avanza, Ludvig Aberg.

Ultimi vincitori. 2023: Rory McIlroy, 8/1; 2022: Xander Schauffele, 20/1; 2021: Minwoo Lee, 200/1; 2020: Aaron Rai, 50/1; 2019: Bernd Wiesberger, 40/1; 2018: Brandon Stone, 400/1; 2017: Rafa Cabrera-Bello, 50/1; 2016: Alex Noren, 50/1; 2015: Rickie Fowler, 22/1; 2014: Justin Rose, 14/1; 2013: Phil Mickelson, 22/1; 2012: Jeev Milkha Singh, 100/1; 2011: Luke Donald, 10/1; 2010: Edoardo Molinari, 70/1.

Il The Renaissance Club è un tracciato leggendario, e si tratta di par-70 da 7,237 yards. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per le free pick abbiamo scelto 2 giocate che vi riportiamo qui, ed iniziamo da un favorito, l’inglese Tommy Fleetwood @21.00, 7 volte vincitore al DP World Tour, compreso il successo di 6 mesi fa al Dubai Invitational. In questo 2014 Fleetwood ha giocato 16 tornei, superando il taglio 15 volte e incassando 4 top-10 e 9 top-20, una qualità ed una costanza invidiabili. A questa quota, in un Field del genere, è comunque tra i favoriti e lo giochiamo pure per valore. Una vittoria in terra scozzese sarebbe un ottimo preludio al The Open della prossima settimana per il campione inglese.

La vera quota di valore è però quella di Tom Kim @29.00 che la settimana scorsa si è riposato e quella prima ha sfiorato la vittoria in un torneo in cui lo avevamo appoggiato anche noi al Travelers Championship, e aveva chiuso con un ottimo 4° posto anche in Canada. Kim si presenta in ottima forma, ha giocato tanto e bene ultimamente, e ha una serie di ottime statistiche (Driving Accuracy, GIR, Scrambling e Tee to Green) che lo rendono un contender reale, e la quota quasi a 30 volte la posta è da non perdere al Renaissance, tracciato che gli piace visto che ha chiuso 3° nell’edizione del 2022 e T6 lo scorso anno.

Analisi LIV Golf Andalucia 2024

Si gioca sul tracciato del Real Club Valderrama, il The Grove, un par-71 abbastanza corto (6,990-yard), disegnato da Robert Trent Jones. I fairways sono in Tifway 419 mentre i greens sono in Creeping Bentgrass greens ed è la 2° volta che il Valderrama ospita un evento del LIV Golf Series, Qui si è giocata anche la Ryder Cup del 1997 e un paio di edizioni del WGC-American Express Championship (1999, 2000).

Questa settimana il favorito è Bryson DeChambeau, lo scienziato del golf che si sta preparando a sua volta per il major della prossima settimana, ed è reduce dal 3° posto a Nashville, in un torneo dove è arrivato il primo successo al LIV di Tyrrell Hatton che ha dominato il torneo con 6 colpi di vantaggio sul 2° (Sam Horsfield) e che è tra i grandi favoriti per bissare il titolo anche questa settimana, dietro al già discusso DeChambeau e dietro anche a Jon Rahm che cerca sempre la sua prima vittoria al LIV. Tra i grandi favoriti anche Joaquin Niemann, la stella di casa Sergio Garcia e anche Brooks Koepka visto che si entra in un periodo da major. Completano le prime posizioni della lavagna Cam Smith e soprattutto Talor Gooch che ha vinto qui lo scorso anno e si presenta quindi da campione in carica al Valderrama.

ULTIMI VINCITORI LIV GOLF

Nashville (June 2024) Tyrrell Hatton

Houston (June 2024) Carlos Ortiz

Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4)

Adelaide (April 2024) Brendan Steele

Miami (April 2024) Dean Burmester

Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer

Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2)

Las Vegas (Feb. 2024) Dustin Johnson (3)

Mayakoba (Feb. 2024) Joaquin Niemann

