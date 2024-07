Pronostici Golf 3M Open del PGA Tour ed è in gioco anche il LIV Golf dal Regno Unito, gli ultimi tornei prima della manifestazione alle Olimpiadi in Francia di cui parleremo la prossima settimana.

Pronostici Golf 3M Open: Field, tracciato e statistiche

Arriviamo dalla settimana di Royal Troon col The Open Championship, ultimo major dell’anno, il secondo stagionale vinto da Xander Schauffele mentre noi siamo rimasti fregati da un terzo round tremendo di Shane Lowry che aveva fatto benissimo nelle prime 2 giornate, nonostante il forte vento inglese che ha complicato le cose. La settimana scorsa al PGA Tour si è giocato anche il Barracuda Championship vinto da Nick Dunlap.

Questa settimana ci spostiamo in Minnesota per il 3M Open 2024, ultimo torneo prima delle Olimpiadi, dove è Lee Hodges a difendere il titolo, anche se i nomi più importanti del Field sono senza dubbio quelli di Tony Finau (che aveva vinto l’anno prima), Sahith Theegala, Akshay Bathia e anche Sam Burns.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Lee Hodges (-24); 2022: Tony Finau (-17); 2021: Cameron Champ (-15); 2020: Michael Thompson (-19); 2019: Matthew Wolff (-21).

Si gioca sul tracciato del TPC Twin Cities, un par-71 da 7,431 yards, disegnato da Arnold Palmer nel 2000, e rinnovato nel 2018 con Fairways in Bentgrass; Rough in Bluegrass con fescue 4″ e Greens in Bentgrass. Sono presenti 72 bunker di sabbia. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Approach, Tee To Green e Putting, seguite da Off the Tee ed Around the Green.

Pronostici Golf 3M Open: Free Pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake)

Come favorito andiamo su Tony Finau @11.00 che è in testa alle lavagne e anche al power ranking del PGA per questo torneo a cui arriva per il 2° anno di fila senza aver superato il taglio la settimana prima al The Open. Lo scorso anno, da campione in carica, Finau ha provato a difendere il titolo qui al TPC Twins Cities, chiudendo con un ottimo 7° posto su un tracciato dove non ha mai mancato un edizione e dove non ha mai sbagliato un taglio, a conferma che le sue caratteristiche di giocatore si combinino al meglio con quelle del tracciato dove in 20 round ha tenuto una media impressionante di 67.60 colpi, e dove potrà cercare di tornare agli onori della cronaca con una vittoria in un 2024 di alti e (molti) bassi che lo hanno fatto calare dopo un finale di 2023 incredibile.

La quota di valore la spendiamo su Sam Burns @21.00 che è in evidente calo, ma rimane uno dei giocatori più importanti del Tour, e in un torneo dal Field più leggero (per esempio non ci sarà il numero 1 al mondo e grande amico di Burns, Scottie Scheffler, ma nemmeno il fresco vincitore al The Open, Schauffele) ha l’occasione di interrompere una lunga astinenza da vittorie visto che l’ultimo successo di Burns risale al WGC-Dell Technologies Match Play ad Austin Country Club dello scorso anno, un attesa troppo lunga per un giocatore del suo calibro visto che se andiamo a ben vedere non vince un torneo stroke play dal 2022 (Charles Schwab Challenge al Colonial Country Club), tanto da perdere quasi la top-30 del ranking mondiale. Sam da il suo meglio su superfici Bermudagrass, e questo è un punto a favore qui al TPC Twin Cities dove ha esordito nel 2019 con un 2° posto dopo le prime 36 buche. A Royal Troon ha messo in mostra un buon Putting e negli ultimi 2 mesi è stato tra i migliori 10 nelle statistiche di Tee to Green 3 in top-5 in Putting. A più di 20 volte la posta è da provare.

Chiudiamo con la quota alta su Erik van Rooyen @41.00, sudafricano che però qui è quasi di casa visto che ha fatto il college in Minnesota e la zona gli è quindi famigliare, inoltre si presenta come tipologia di giocatore che si adatta benissimo a questo tracciato. Di recente è stato tra i migliori nelle statistiche di Tee To Green a Renaissance per lo Scottish Open dove iniziava la domenica da 8° (anche se poi è crollato fino al 39° posto in una giornata storta) e prima aveva chiuso 4° anche al Myrtle Beach Classic, dando segnali di ripresa. In questa stagione ha fatto abbastanza bene a livello PGA Tour, incassando 4 top-8, ma ora è tempo di provare a mettere le mani su un titolo dopo averlo sfiorato col 2° posto al Cognizant Classic sul tracciato del PGA National. Anche van Rooyen potrà approfittare del Field più leggero e di un tracciato che si adatta alle sue corde per provare a vincere, e la quota @41 volte la posta ci ripagherebbe molto bene per quello che rimane comunque un azzardo o longshot come lo chiamiamo noi nelle scommesse sul golf.

Analisi LIV Golf Regno Unito 2024

Le scommesse sul LIV Golf Series rimangono un esclusiva del canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC; ma come sempre analizziamo il torneo che ci attende, si tratta del nuovo LIV Regno Unito 2024.

Dal tracciato del JCB Golf and Country Club di Rocester, in Inghilterra, si rimane quindi in zona Royal Troon e ad aprire da favorito è Jon Rahm che cerca ancora la prima vittoria nel nuovo circuito dove si è spesso piazzato (T3 e T10 negli ultimi 2 tornei LIV), ma senza portare a casa successi. Lo spagnolo ha chiuso al 7° posto all’ultimo major, e ha fato segnali di ripresa.

Alla pari con Rahm troviamo Bryson DeChambeau che invece ha mancato il taglio al The Open la settimana scorsa, una cosa strana per lui che opprima aveva vinto lo US Open, chiudendo 2° al PGA Championship e 6° anche al Masters. Pure al LIV di recente DeChambeau è andato forte col 9° posto in Andalucía e il T3 a Nashville, ma in questa stagione non ha ancora vinto.

Subito dietro abbiamo invece quello che ha vinto a Nashville, Tyrrell Hatton, che ha continuato bene con un 3° posto anche in Andalusia (ma pure lui non ha superato il taglio al major della settimana scorsa). Da non sottovalutare anche Joaquin Niemann che è reduce da un T3 e da un T6 nelle ultime 2 partecipazioni al LIV dove ad inizio stagione ha vinto 2 volte nel giro di un mese (Mayakoba e Jeddah) Un pelo dietro troviamo Sergio Garcia che non ha partecipato al The Open, anche se è stato profeta in patria andando a vincere l’ultimo torneo LIV in Andalucia, e vediamo proprio gli ultimi vincitori.

ULTIMI VINCITORI LIV GOLF SERIES

Andalucia (July 2024) Sergio Garcia

Nashville (June 2024) Tyrrell Hatton

Houston (June 2024) Carlos Ortiz

Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4)

Adelaide (April 2024) Brendan Steele

Miami (April 2024) Dean Burmester

Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer

Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2)

Las Vegas (Feb. 2024) Dustin Johnson (3)

Mayakoba (Feb. 2024) Joaquin Niemann

