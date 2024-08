Pronostici Golf FedEx St. Jude Championship 2024, iniziano i tornei playoffs FedEx Cup del PGA Tour ma questa settimana tornano anche il DP World Tour col Real Czech Masters e il LIV Golf Series che ha in programma il LIV Greenbrier. Cerchiamo altri grandi colpi con i pronostici golf, dopo la cassa quota @36 della settimana scorsa con Aaron Rai.

Risultati Pronostici Golf: cassa quota @36 con Aaron Rai

Iniziamo dalle buone notizie, quella della cassa quota @36.00 con la vittoria di Aaron Rai (la prima al PGA Tour) che ha vinto il Wyndham Championship, l’ultimo evento della regular season del PGA Tour che ora inizia la serie di tornei di playoffs Fedex Cup che ci porteranno fino alla finale di Atlanta.

Pronostici Golf FedEx St. Jude Championship 2024: Field, tracciato, statistiche

Abbiamo detto che col FedEx St. Jude Championship 2024 iniziano i playoffs FedEx Cup del PGA Tour, con i migliori 70 giocatori della classifica che si troveranno a Memphis, Tennessee, per questo torneo da cui solo i primi 50 passeranno al prossimo torneo, il BMW Championship, e solo in 30 si giocheranno la finalissima di East Lake. Field ovviamente di lusso, con Scottie Scheffler che torna in azione sul PGA Tour dopo la sua fenomenale rimonta alle Olimpiadi di Parigi, col numero 1 al mondo che al momento è in testa alla classifica di FedExCup con quasi 2.000 punti di vantaggio su Xander Schauffele. Non ci sarà invece il campione in carica che ha vinto questo torneo lo scorso anno, Lucas Glover.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Lucas Glover (-15); 2022: Will Zalatoris (-15); 2021: Tony Finau (-20); 2020: Dustin Johnson (-30); 2019: Patrick Reed (-16); 2018: Bryson DeChambeau (-18); 2017: Dustin Johnson (-13); 2016: Patrick Reed (-9); 2015: Jason Day (-19); 2014: Hunter Mahan (-14); 2013: Adam Scott (-11); 2012: Nick Watney (-10); 2011: Dustin Johnson (-19); 2010: Matt Kuchar (-12).

Si gioca sul tracciato del TPC Southwind, un Par 70 da 7,243 yards, disegnato da Ron Pritchard nel 1987 e rinnovato nel 2004 con Fairways in Zeon Zoysiagrass; Rough in 419 Bermudagrass e Greens in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Around the Green, Tee to Green, Greens in Regulation, Proximity, Scrambling e Putting.

Pronostici Golf FedEx St. Jude Championship 2024: Free pick

Iniziamo da una quota di valore, con Patrick Cantlay @23.00, il campione FedEx Cup del 2021, che in carriera ha vinto 3 tornei dei playoffs (più un altro paio di runner up), quindi solitamente arrivati a questo punto della stagione, quello finale e più importante, Cantlay riesce sempre a fare la differenza. Proprio qui lo scorso anno chiuse al 2° posto, perdendo ai playoff contro Glover. Cantlay si presenta con opttime statistiche di Approach e Tee to Green.

Le nostre scommesse sul Real Czech Masters 2024 (DP World Tour)

Il DP World Tour torna dopo la breve pausa olimpica e si gioca a Praga, in Repubblica Ceca col D+D Real Czech Masters 2024 dove il favorito del Field è Tom McKibbin davanti a Bernd Wiesberger e Richard Mansell. Nutrito gruppo azzurro guidato da Filippo Celli che sulla carta è l’italiano più favorito davanti ad Andrea Pavan e Francesco Molinari. Più indietro ci sono Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Renato Paratore e Lorenzo Scalise.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Todd Clements, 400/1; 2022: Max Kieffer, 55/1; 2021: Johannes Veerman, 25/1; 2019: Thomas Pieters, 20/1; 2018: Andrea Pavan, 50/1; 2017: Haydn Porteous, 66/1; 2016: Paul Peterson, 250/1; 2015: Thomas Pieters, 80/1; 2014: Jamie Donaldson, 12/1.

Come free pick giochiamo la quota alta, il longshot su Daniel Brown @46.00 che ha impressionato al The Open di Royal Troon dove è stato tra i migliori del field nelle statistiche di Off the Tee e Putting che qui sono importanti. A questa quota facciamo un tentativo sull’inglese.

Analisi LIV Greenbrier 2024

Come sempre il LIV rimane un esclusiva nel canale VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo), ma spendiamo comunque due parole sul LIV Golf Greenbrier 2024 e questa volta vi diamo una giocata anche per questo torneo, uno dei favoriti.

Lo scorso anno vinse Bryson DeChambeau (segnando un impressionante ultimi round da 58 colpi!) che apre come secondo nelle lavagne scommesse, dietro al solo Jon Rahm che nell’ultimo torneo si è finalmente sbloccato al LIV col successo a Londra. Subito dietro arrivano Joaquin Niemann e Tyrrell Hatton, entrambi runner up nel torneo britannico. Questa volta si gioca sul tracciato del The Old White, un par-70 da 7,299-yard.

Noi giochiamo su Joaquin Niemann @9.00 che ha già vinto 2 volte al LIV e che qui a Greenbrier ha già giocato e vinto anche nel 2019, in un evento del PGA Tour. Niemann si presenta abbastanza in forma visto che ha chiuso in top-3 in 2 degli ultimi 3 eventi giocati al LIV e potrebbe tornare a vincere, un successo che manca da marzo scorso.

ULTIMI VINCITORI LIV GOLF SERIES

United Kingdom (July 2024) Jon Rahm

Andalucia (July 2024) Sergio Garcia

Nashville (June 2024) Tyrrell Hatton

Houston (June 2024) Carlos Ortiz

Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4)

Adelaide (April 2024) Brendan Steele

Miami (April 2024) Dean Burmester

Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer

Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2)

Las Vegas (Feb. 2024) Dustin Johnson (3)

Mayakoba (Feb. 2024) Joaquin Niemann

