Pronostici Golf BMW Championship 2024 del PGA Tour che continua i playoffs FedEx Cup col secondo torneo dove sono arrivati i migliori 50 della classifica. Si gioca anche nel vecchio continente col Danish Golf Championship 2024 del DP World Tour.

Pronostici Golf BMW Championship 2024: Field, tracciato, statistiche

Al PGA Tour continuano i tornei di playoffs FedEx Cup e dopo la vittoria di Hideki Matsuyama la settimana scorsa nel primo evento, questa settimana i migliori 50 della classifica si affronteranno al BMW Championship 2024 da cui solo i migliori 30 passeranno per la finalissima di East Lake. Il Field è chiaramente di primo livello e come sempre il favorito su tutti è Scottie Scheffler su Xander Schauffele e Rory McIlroy. Subito dietro c’è Patrick Cantlay che aveva vinto questo torneo per due anni di fila (2021 e 2022), e che ci riproverà anche in questa edizione, come il campione in carica Viktor Hovland che troviamo poco dietro anche a Collin Morikawa e a Hideki Matsuyama.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Viktor Hovland (-17); 2022: Patrick Cantlay (-14); 2021: Patrick Cantlay (-27); 2020: Jon Rahm (-4); 2019: Justin Thomas (-25); 2018: Keegan Bradley(-20); 2017: Marc Leishman (-23); 2016: Dustin Johnson (-23); 2015: Jason Day (-22); 2014: Billy Horschel (-15); 2013: Zach Johnson (-16); 2012: Rory McIlroy (-20); 2011: Justin Rose (-13); 2010: Dustin Johnson (-9).

Il tracciato del Castle Pines Golf Club, a Castle Rock, Colorado, è stato disegnato da Jack Nicklaus nel 1981, e rinnovato dallo stesso nel 2022. Si tratta di un par-72 molto lungo con le sue 8.130 yards da coprire. Da considerare anche l’altitudine del Colorado che avrà un impatto sui colpi dei giocatori. I Fairway sono in Cool Season Mix, Bentgrass, Poa Annua con Perennial Ryegrass; i Rough in Kentucky Bluegrass, Perennial Ryegrass con Tall Fescue 4+ e i Greens sono in T1 Bentgrass con Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Tee to Green, Approach e Putting.

Pronostici Golf BMW Championship 2024: Free Pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Per la seconda settimana di fila vi segnaliamo Patrick Cantlay @18.00 come possibile vincitore con una quota di valore dopo il buon T12 al FedEx St. Jude Championship dove ha chiuso un giro da 67 e un paio di 66 colpi. In questa stagione ha incassato 4 top-5 e 7 top-15, è ora di tornare alla vittoria di un torneo che ha già vinto per 2 anni di fila tra 2022 e 2021 (stagione in cui fu anche campione della FedEx Cup). Si gioca in Colorado, e Cantlay è uno specialista nel giocare ad altitudini importanti, per esempio al TPC Summerlin ha una vittoria, ben tre runner up e un altro 8° posto finale, un altro 2° posto lo ha portato a casa dal TPC Scottsdale e un T6 da Chapultepec, in Messico. Un altro punto di forza per Patrick sono i greens in Bentgrass/Poa Annua mix dove da il meglio (ha vinto a Muirfield Village nel 2019 su queste superfici) e vanta anche 2 successi su tracciati disegnati da Nicklaus.

Se si parla diu altitudini va citato anche Tony Finau @26.00 che è la giocata a quota alta (longshot) che proponiamo questa settimana. Il residente dello Utah sa bene cosa significa giocare su queste altitudini e si presenta anche in buona forma con 12 round positivi consecutivi in tornei non-major. La settimana scorsa ha chiuso con un buon T16 a seguito del T12 al 3M Open. In questa stagione Finau non ha mai vinto, ma ha sfiorato più volte il successo: 6° al Farmers Insurance Open, 6° al Texas Children’s Houston Open, 8° al Memorial Tournament, 3° allo US Open e 5° subito dopo al Travelers Championship. Lo scorso anno Finau ha chiuso la stagione in crescendo, speriamo possa replicare anche nel 2024, firmando la sua prima vittoria stagionale che sarebbe anche ben ripagata da una quota @26 volte la posta.

Le nostre scommesse sul Danish Golf Championship 2024 (DP World Tour)

In campo anche il DP World Tour che ha in programma il Danish Golf Championship 2024, una settimana dopo la vittoria a sorpresa del francese David Ravetto (che era quotato @250 volte la posta!) al Czech Masters, dopo che non aveva nemmeno superato il taglio in 6 dei precedenti 7 eventi giocati. Questa settimana siamo in Danimarca, per un torneo che ha cambiato ancora una volta nome (era il Made In Denmark e Made In Himmerland). Field interessante, con le lavagne delle quote per la vittoria dominate dai giocatori di casa, i fratelli danesi Hojgaard e Thorbjorn Olesen, seguiti dagli inglesi Tom McKibbin e Richard Mansell, e dall’austriaco Bernd Wiesberger. Sono 5 gli italiani in gioco, e sulla carta quello che ha più chance di fare bene è Andrea Pavan, seguito da Filippo Celli e Francesco Laporta. Più indietro Lorenzo Scalise e Renato Paratore.

Si gioca al Lübker Golf Resort nei dintorni di Aarhus, un tracciato abbastanza nuovo visto che è stato progettato da Trent Jones Jr nel 2008 e che da allora ha ospitato l’edizione 2011 del ECCO Tour Championship e 4 eventi del Nordic Golf League. Si tratta di un par-71 da 7,026 yards con molti ostacoli di acqua, sabbia e anche alberi.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Rasmus Hojgaard, 22/1; 2022: Oliver Wilson, 200/1; 2021: Bernd Wiesberger, 20/1; 2019: Bernd Wiesberger, 70/1; 2018: Matt Wallace, 40/1; 2017, Julian Suri: 60/1; 2016: Thomas Pieters: 12/1; 2015: David Horsey, 80/1; 2014: Marc Warren, 30/1.

Qui vi proponiamo una sola giocata, una pick speciale che riguarda gli azzurri con Francesco Laporta MIGLIOR ITALIANO @4.00. Dal 2019 Laporta ha vinto 3 titoli al Challenge Tour ma non si è ancora sbloccato al tour maggiore, il DP, nonostante un doppio runner up a Dubai e un T6 anche al BMW PGA Championship del 2021 sul tracciato di Wentworth dove ha avuto uno dei suoi soliti cali finali, dopo inizi entusiasmanti. Se riuscirà a risolvere questo problema, Laporta potrebbe chiudere come migliore degli azzurri in Danimarca, dove in passato si è messo in mostra con un 15° e un 5° posto al Challenge Tour e un 4° posto anche al Made In Himmerland del DP nel 2022 dove aprì con un giro da 64 colpi, ma chiuse con 71 (per tornare al discorso dei cali di Francesco). Il mese scorso al PGA ha chiuso 50° all’ISCO Championship, nonostante fosse 4° dopo le prime 18 buche e 9° dopo 54. Anche la scorsa settimana è andato bene con un 12° posto in Republica Ceca dove ha avuto ottimi numeri statistici, specialmente in GIR. Sulla carta il favorito è Andrea Pavan, anche lui 12° al Czech Masters (ma prima non aveva superato il taglio in Germania). Lo segue Filippo Celli che è sopravalutato dalle 3 top-10 consecutive, ma ci aspettiamo un calo che si è già visto la settimana scorsa visto che non ha superato il taglio. Più indietro Lorenzo Scalise, che ha superato 1 solo taglio negli ultimi 6 torneo, all’Open d’Italia, e il risultato finale fu comunque un negativo T63. A chiudere Renato Paratore, anche lui in super crisi con 10 tagli non superati negli ultimi 11 tornei giocati, e anche una condizioni fisica lontana dal 100% per un problema.

