Pronostici Golf TOUR Championship 2024, a East Lake gran finale di playoffs FedEx Cup e della stagione di PGA Tour, ma questa settimana è nuovamente in gioco anche il DP World Tour con l’interessante Betfred British Masters.

Pronostici Golf TOUR Championship 2024: Field, tracciato, statistiche

Siamo arrivati al gran finale della stagione dei pronostici golf PGA Tour con l’ultimo appuntamento dei Playoffs FedEx Cup, il Tour Championship 2024 che però non amiamo scommettere visto che si tratta di un torneo dal format particolare. Intanto il Field è di soli 30 giocatori, i migliori della classifica stagionale, e poi partiranno con un handicap diverso l’uno dall’altro, in base appunto alla posizione di classifica. Ecco così che Scottie Scheffler, numero 1 al mondo e grande favorito dalle quote, partirà con un bel -10 grazie appunto al primato in classifica mentre Xander Schauffele, che è 2°, e partirà da un -8. Al 3° posto Hideki Matsuyama che inizierà la sua finale da -7. Ecco il Field completo e la situazione di partenza:

FIELD TOUR CHAMPIONSHIP

Scottie Scheffler -10

Xander Schauffele -8

Hideki Matsuyama -7

Keegan Bradley -6

Ludvig Aberg -5

Rory McIlroy -4

Collin Morikawa -4

Wyndham Clark -4

Sam Burns -4

Patrick Cantlay -4

Sungjae Im -3

Sahith Theegala -3

Shane Lowry -3

Adam Scott -3

Tony Finau -3

Byeong Hun An -2

Viktor Hovland -2

Russell Henley -2

Akshay Bhatia -2

Robert MacIntyre -2

Billy Horschel -1

Tommy Fleetwood -1

Sepp Straka -1

Matthieu Pavon -1

Taylor Pendrith -1

Chris Kirk E

Tom Hoge E

Aaron Rai E

Christian Bezuidenhout E

Justin Thomas E

Si gioca come sempre sul tracciato di East Lake ad Atlanta, Georgia, che ospita il torneo finale della stagione dal 2004. Il tracciato è stato disegnato da Donald Ross nel 1913 e rinnovato da Andrew Green nel 2023. Si tratta di un par-71 lungo da 7,490 yard con un alto numero di bunkers, Fairways in Zorro Zoysiagrass; Rough in Tifway 419 Bermudagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Around the Green; Tee to Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Hovland (-27) & Hovland / Schauffele (-19); 2022: McIlroy (-21) & McIlroy 72-Hole (-17); 2021: Cantlay (-21) & Na / Rahm 72-Hole (-14); 2020: D Johnson (-21) & Schauffele 72-Hole (-15); 2019: McIlroy (-18) & McIlroy 72-Hole (-13); 2018: Woods (-11); 2017: Schauffele (-12); 2016: McIlroy (-12); 2015: Spieth (-9); 2014: Horschel (-11); 2013: Stenson (-13); 2012: Snedeker (-10); 2011: Haas (-9); 2010: Furyk (-8).

Pronostici Golf TOUR Championship 2024: Free Pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC, anche se come detto il format del torneo finale ci spinge a fare poche e solide pick, per esempio sul favorito Scottie Scheffler @2.05. Il numero 1 al mondo parte con 2 colpi di vantaggio su Schauffele che è il suo avversario più accreditato. Scheffler quest’anno ha vinto 6 tornei al PGA Tour e ha vinto anche l’oro olimpico a Parigi. Il T33 a Castle Pines non gli è costato il primo posto nella classifica FedEx Cup, e non dimentichiamo che l’ultima (e rara) volta che ha giocato un brutto torneo (US Open) si è ripreso subito il torneo dopo vincendo la settimana successiva (Travellers Championship). Negli ultimi 2 anni Scheffler si è sempre presentato da testa di serie #1 a East Lake, ma non è mai riuscito a portare a casa il titolo stagionale; gli manca solo quello e in questa annata perfetta è ora di interrompere anche il tabù di Atlanta.

Le nostre scommesse sul British Masters 2024 (DP World Tour)

Il DP World Tour ha lasciato la Danimarca con la vittoria del francese Frederic Lacroix, e ora si sposta nel Regno Unito per l’interessante Betfred British Masters 2024, torneo storico che si gioca dal 1946 e che ha richiamato un Field di tutto rispetto, nonostante la finalissima del PGA Tour tolga attenzione e grandi campioni. In testa alle lavagne delle scommesse troviamo Tyrrell Hatton (che torna a giocare in patria per una sporadica presenza al DP da quando ha firmato per il LIV) seguito dai connazionali inglesi Matt Wallace, Tom McKibbin e Thriston Lawrence, poi arriva Rasmusm Hojgaard che la settimana scorsa, nel torneo di casa, era partito benissimo prima di sprofondare al venerdì e al sabato (lo sappiamo bene visto che era tra le nostre selezioni). C’è anche Thorbjorn Olesen tra i contender, col danese che ha vinto questo torneo nel 2022 mentre il campione in carica è Daniel Hiller.

Sempre presenti tanti italiani, ad iniziare dai favoriti Guido Migliozzi e Matteo Manassero. In seconda fascia troviamo Andrea Pavan, Edorado Molinari e Francesco Laporta che la scorsa settimana ci ha mandato in cassa come miglior italiano a quota @4. Più staccati ci sono poi Filippo Celli, Lorenzo Scalise e Renato Paratore.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Daniel Hillier, -10; 2022: Thorbjorn Olesen, -10; 2021: Richard Bland, -13; 2020: Rasmus Hojgaard, -14; 2008: Gonzalo Fdez-Castano, -12; 2007: Lee Westwood, -15; 2006: Johan Edfors, -11; 2003: Paul Casey, -11; 2002: Angel Cabrera, -10; 2001, Henrik Stenson, -13; 2000: Jose Maria Olazabal, -13.

Il tracciato del The Brabazon Course a The Belfry ha ospitato diversi altri tornei, quindi è un percorso che conosciamo bene. Per esempio qui si è giocato il 2020 ISPS Handa UK Championship vinto da Rasmus Hojgaard. Si tratta di un par-72 da 7,336 yards con le superfici di Fairways, Rough e Green che sono un mix classico di Bent/Poa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Con poche giocate al PGA, questa settimana diamo più spazio al DP, selezionando 2 delle giocate complete (e con stake) che trovate come sempre sul VIP di BETTING MANIAC. Apriamo con la quota di valore di Yannik Paul @51.00 vincente. Il tedesco non è la prima volta che finisce nelle nostre selezioni e ha già vinto a Maiorca nel 2024. Solo T43 al Czech Masters dove ha pagato una pessima domenica e T19 la settimana scorsa con un terzo round da 66 colpi che fa ben sperare anche per il torneo inglese dove ha chiuso con un 16° posto nel 2022 e dove ha migliorato ulteriormente lo scorso anno con un 8° posto finale, e dove è stato tra i migliori del Field in diverse statistiche (Ball-Striking, Total Driving, Off the Tee e Tee to Green).

La settimana scorsa abbiamo preso Laporta miglior azzurro, questa settimana andiamo contro Francesco, proponendo due migliori azzurri che ci manderebbero comunque in profitto indipendentemente da chi vincerà la giocata, quindi non riuscendo a deciderci li prendiamo entrambi: Guido Migliozzi MIGLIOR ITALIANO @3.00 e Matteo Manassero MIGLIOR ITALIANO @3.80. Migliozzi quest’anno ha vinto al KLM Open in Olanda a giugno, in un periodo in cui ha giocato il suo miglior golf, lo abbiamo visto bene anche a Parigi con il T22 olimpico, e nel 2021 ha debuttato qui con un 2° posto perdendo contro Richard Bland (T28 lo scorso anno dopo una domenica pessima da 77 colpi). Giochiamo anche Matteo Manassero che negli ultimi 2 anni ha vissuto una vera e propria rinascita sportiva, passando dal Challenge Tour nel 2023 e fino al ritorno alla vittoria in Sud Africa quest’anno. Ultimamente si è ben distinto alle Olimpiadi, al The Open e allo Scottish Open, tutti eventi di difficoltà nettamente maggiore rispetto al torneo che giocherà questa settimana, inoltre ha giocato al The Belfry nel 2022 al Challenge Tour dove ha chiuso al 7° posto. Nell’ultimo torneo in Germania ha chiuso con un T47, ma prima 5 top-25 (compresa una vittoria) e 2 tagli non superati in 7 tornei.

Il principale ostacolo potrebbe essere Andrea Pavan (che però non è andato oltre il T42 la settimana scorsa in Danimarca e non ha giocato questo torneo lo scorso anno mentre nel 2022 non aveva superato il taglio) e occhio anche a Renato Paratore che ha vinto questo torneo nel 2020, ma in questo periodo non sta esprimendo il suo miglior golf, anzi, non ha superato il taglio nemmeno in Danimarca (11 tagli non superati negli ultimi 12 tornei, con un T40 in Germania come unico piazzamento), inoltre lo scorso anno qui al The Belfry è calato con un T39 finale. Attenzione piuttosto ad Edorado Molinari, fresco del T23 in Repubblica Ceca, non ha giocato la settimana scorsa, ma è ancora troppo altalenante e lo scorso anno non è andato oltre un T49 qui. Filippo Celli (in calo con 2 tagli non superati dopo una striscia di 3 top-10 consecutive) e Lorenzo Scalise (T66 la settimana scorsa e 5 tagli non superati nei precedenti 6 tornei) non dovrebbero essere un problema. E Francesco Laporta? Dopo il T12 in Repubblica Ceca e il T27 in Danimarca che ci ha mandato in cassa, ci aspettiamo un calo da questo giocatore in un torneo che non ha giocato lo scorso anno, e in cui nelle precedenti 3 edizioni non aveva mai superato nemmeno il taglio.

