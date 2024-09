Pronostici Golf Omega European Masters 2024. La stagione del PGA Tour si è chiusa con l’asso piglia tutto, Scottie Scheffler, che ha vinto la finale del Tour Championship, e ci ha mandato in cassa (così come Manassero miglior italiano al British Masters). Questa settimana si continua però a giocare col DP World Tour, ecco i nostri pronostici sul golf.

Risultati finale di stagione PGA Tour FedEx Cup 2024

La stagione del PGA Tour si è conclusa col consueto gran finale della FedEx Cup ad East Lake, dove Scottie Scheffler completa l’opera aggiudicandosi il Tour Championship. Il ricchissimo torneo riservato ai migliori 30 della classifica della FedEx Cup. Una stagione incredibile per il numero 1 al mondo che ha vinto il 17° torneo. Il ventottenne di Ridgewood quest’anno ha portato a casa buona parte dei tornei più importanti del circuito (Arnold Palmer Invitational, The Players Championship, Masters, RBC Heritage, Memorial Tournament e Travelers Championship), il tutto condito dalla ciliegina sulla torta, l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Scheffler ha battuto un ottimo Collin Morikawa, mentre al terzo posto si è piazzato Sahith Theegala. Quarta posizione altri rappresentanti del golf made in USA, ovvero Russell Henley e Xander Schauffele, appaiati all’australiano Adam Scott.

Chiudiamo la stagione PGA Tour incassando con le free pick, e prendendo ancora la scommessa Miglior Italiano che ci sta dando tante soddisfazioni in questa stagione DP World Tour, molto difficile invece per quanto riguarda i vincitori finali.

Pronostici Golf Omega European Masters 2024: tracciato, Field e statistiche

Questa settimana abbiamo un solo torneo su cui scommettere, si tratta di un evento anche importante, ma parliamo di un solo torneo purtroppo, e per di più del DP World Tour che in questa stagione si sta confermando il circuito più difficile per prevedere i vincitori finali, anche se come detto ci stiamo rifacendo lavorando sugli azzurri che conosciamo bene. In ogni caso ci proviamo con questo Omega European Masters 2024 a Crans Montanae, sulle Alpi Svizzere. Con la qualificazione alla Ryder Cup iniziata la settimana scorsa, e gli altri circuiti fermi, il field si impreziosisce con Matt Fitzpatrick che guida le lavagne come favorito visto che è sempre presente a questo torneo che ha vinto per 2 anni di fila (2017 e 2018) a cui aggiunge un altro 2° e un 3° posto in 7 partecipazioni, oltre ai soliti nomi di punta al DP come i fratelli Hojgaard, Matt Wallace e anche Thriston Lawrence che ha vinto due anni fa, mentre la scorsa edizione ha visto brillare la stella di Aberg, appena tre mesi dopo essere passato tra i pro (e ora già in pianta stabile al PGA).

Sono come sempre presenti tanti azzurri, anzi in Svizzera più che mai, con Edoardo Manassero e Guido Migliori a fare da apri pista anche nelle lavagne scommesse, su Andrea Pavan che si allontana in seconda fascia assieme a Francesco Laporta, e c’è anche Francesco Molinari. Più indietro troviamo Edorardo Molinari, Filippo Celli, Lorenzo Scalise e Renato Paratore.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Ludvig Aberg, 16/1; 2022: Thriston Lawrence, 30/1; 2021: Rasmus Hojgaard, 45/1; 2019: Sebastian Soderberg, 275/1, 2018: Matthew Fitzpatrick, 12/1; 2017: Matthew Fitzpatrick, 30/1; 2016: Alexander Noren, 18/1; 2015: Danny Willett, 16/1; 2014: David Lipsky, 125/1; 2013: Thomas Bjorn, 40/1; 2012, Richie Ramsay, 80/1; 2011; Thomas Bjorn, 55/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 18/1.

Il tracciato del Crans-Sur-Sierre Golf Club è un corto par-70 da 6,823 yards con Fairways e Rough in Poa/Rye e Greens che sono un mix Bent/Poa. Qui è necessario avere ottime statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Pronostici Golf Omega European Masters 2024: FREE PICK

Come possibile vincitore segnaliamo Thriston Lawrence @17.00 con quota di valore, anche se è 2°, dietro al solo Fitzpatrick e parliamo del vincitore del 2022 ai playoff contro Matt Wallace. Il Sudafricano è uno specialista dei tornei giocati in quota, e oltre che sulla Alpi Svizzere, ha vinto gli altri 2 titoli DP World Tour a Joburg Open e South African Open che richiedono aggiustamenti come Crans. Dubai Invitational, al Jonsson Workwear Open e all’European Open all’inizio dell’anno, il 27enne sudafricano ha sorpreso tutti all’Open Championship di quest’anno, dove ha chiuso con un inatteso 4° posto dopo un sabato da 65 colpi, a confermare che sta giocando il suo miglior golf, come dimostrato anche la settimana scorsa a The Belfry dove è stato uno dei principali contendenti di Niklas Norgaard, in un torneo dove è stato il migliore del field nelle statistiche di Approach e Tee to Green che gli torneranno molto utili anche qui.

Questa settimana vi vogliamo segnalare anche la quota alta (longshot) di Jorge Campillo @41.00, un giocatore a cui siamo affezionati visto che in passato, al vecchio European Tour, ci ha fatto fare una cassa enorme con una quota ben più alta di quelle che troviamo per Crans Montana, che rimane comunque molto interessante. Lo spagnolo è tornato a buoni livelli dopo esseresi messo in gioco anche oltre oceano al PGA. A maggio ha portato a casa un 4° posto dal Myrtle Beach Classic e sarà motivato a fare bene per migliorare la posizione di classifica alla Race to Dubai (65° al momento, e solo i primi 70 si qualificano per Abu Dhabi). Lo abbiamo già visto il suo impegno la settimana scorsa col 6° posto al British Masters, dove si è messo particolarmente in mostra nelle statistiche di Off the Tee, Tee to Green e anche Scrambling. 2 delle 3 vittorie al DP di Campillo sono arrivate dopo che la settimana prima aveva centrato una top-10. Sembra in buona forma e in ottima fiducia e a questa quota vale un tentativo. Tra l’altro la sua ultima vittoria dello scorso anno è arrivata in Kenya, al Muthaiga golf club di Nairobi, un altro tracciato in altura. Qui a Crans-sur-Sierre ha vissuto fortune alternate, con 5 tagli non superati nelle 7 prime presenze qui, poi un 3° posto a inizio domenica nel 2021, prima di crollare, e un 4° posto l’anno successivo, suo miglior prestazione in 10 presenze qui.

Chiudiamo con gli azzurri. Matteo Manassero, dopo il sesto posto al British Masters, è tornato numero 1 d’Italia scalzando Guido Migliozzi. Il ritorno di Manassero si è dunque concluso, ma per noi continuerà a fare bene. Ci ha mandato in cassa la scorsa settimana, lo riproviamo anche in Svizzera, dove è giustamente favoriti nella scommessa Matteo Manassero MIGLIOR ITALIANO @3.30. C’è anche il ritorno di Chicco Molinari, che però è decisamente lontano dai suoi migliori momenti. Andrea Pavan è decisamente calato dopo un paio di settimane in cui apriva favorito in questa lavagna, senza mai ripagare; Francesco Laporta tende a chiudere i tornei in calo, Renato Paratore è in un periodo di crisi che sembra non avere fine e gli altri (Lorenzo Scalise, Edoardo Molinari e Filippo Celli) non dovrebbero essere al livello dei primi su questo tracciato, in particolare di Manassero che si è messo in mostra anche la settimana scorsa a The Belfry che inoltre dovrebbe fare bene su un tracciato corto e in altitudine (ha vinto a Glendower in condizioni simili). In questa stagione Manassero è tra i migliori del circuito nelle statistiche di GIR, Approach e Tee to Green. Oltre al 6° posto della settimana scorsa ha messo insieme altri risultati importanti ultimamente, come un T31 al The Open e il 18° posto ai giochi olimpici parigini. Va detto che non gioca qui dal 2018 e nelle ultime 4 apparizioni sulle Alpi Svizzere non ha mai superato il taglio, ma questo è un momento diverso per Manassero che è molto più confident, e non dimentichiamo che nel 2010 ha portato a casa un 3° posto su questo tracciato.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Prossimi appuntamenti con PGA Tour e LIV Golf Series

Non crediate che il finale di stagione del PGA Tour tenga il circuito americano, quello che rimane il più importante e di riferimento in tutto il mondo (anche a livello betting) stia fermo molto? Sbagliato! Perché la nuova stagione riprenderà già dal 12 al 15 settembre col primo di una serie di eventi “minori”, ma che ci daranno l’oppotunità di andare a caccia di quote enormi (ricordate l’incredibile inizio stagionale del 2023-24 con una serie di vittorie inattese a quota alta?). Il PGA tornerà infatti già dalla prossima settimana col Procore Championship a Silverado.

E tornerà anche il LIV Golf col l’appuntamento di Chicago che come sempre seguiremo in esslusiva nel VIP di BETTING MANIAC. Infine il DDP World Tour continuerà la sua stagione con l‘Irish Open dal Royal Country Down; insomma, ci aspetta ancora tanto golf nei prossimi mesi, e noi ogni mercoledì saremo pronti ad analizzare gli eventi maggiori e a fornirvi i migliori consigli per le scommesse.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.