Pronostici Golf Procore Championship 2024 del PGA Tour che ha appena concluso la stagione vinta (anzi dominata) da Scheffler, torna subito in gioco a Silverado, il primo degli 8 tornei in coda al 2024 con la FedEx Cup Fall. Continua anche la stagione DP World Tour con l’Amgen Irish Open e torna anche il LIV Golf a Chicago.

Procore Championship 2024 (PGA Tour): Field, tracciato e statistiche

Subito in gioco il PGA Tour che ha appena concluso la stagione 2024 con la vittoria di Scottie Scheffler della 18° FedEx Cup, ma c’è la FedEx Cup Fall che deve definire l’idoneità dei primi 125 per la prossima stagione che inizierà ufficialmente al Sentry 2025. Si tratta di 8 tornei, uno in più dello scorso anno col Black Desert Championship nello Utah. Lo ZOZO Championship si giocherà di nuovo all’Accordia Golf Narashino Country Club fuori Tokyo, in Giappone, mentre il World Wide Technology Championship del Messico rimane a El Cardonal a Diamante.

Si inizia però con questo Procore Championship 2024 (in precedenza Fortinet) da un tracciato importante come Silverado, a Napa, California, torneo che attrae un numero di giocatori di qualità sempre maggiore anno dopo anno. Ci sarà per esempio il campione in carica Sahith Theegala, che è tra i favoriti per difendere il titolo, ma vanno annoverati al top del field anche: Wyndham Clark, Corey Conners, Max Homa (che ha vinto per 2 anni di fila), Mackenzie Hughes e Min Woo Lee.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Sahith Theegala (-21); 2022: Max Homa (-16); 2021: Max Homa (-19); 2020: Stewart Cink (-21); 2019: Cameron Champ (-17); 2018: Kevin Tway (-14); 2017: Brendan Steele (-15); 2016: Brendan Steele (-18); 2015: Emiliano Grillo (-15); 2014: Sang-moon Bae (-15); CordeValle Winners: 2013: Jimmy Walker (-17); 2012: Jonas Blixt (-16); 2011: Bryce Molder (-17); 2010: Rocco Mediate (-15).

Si gioca sul tracciato del North Course del Silverado Resort and Spa, disegnato nel 1966 da Trent Jones e rinnovato da Miller nel 2011. Si tratta di un percorso classico, un Par 72 da 7,123 yards con poche zone di acqua ma un numero alto di bunkers. I Fairways sono in Bermudagrass con Poa Annua e Rye; Rough in Kentucky Bluegrass e Rye; Greens in Bentgrass con Poa Annua. Qui le statistiche più imoportanti dono quelle di: Around the Green, Off The Tee, Tee to Green, Greens in Regulation, Scrambling e Putting.

Pronostici Golf Procore Championship 2024: Free Pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC

Partiamo da un favorito, anzi dal favorito (e campione in carica di questo torneo), Sahith Theegala @12.00 che a Silverado si trova bene visto che ha vinto lo scorso anno e ha sempre superato il taglio in 4 prestazioni, con 3 top-15 e una media di 68.75 colpi (2° miglior dato in Strokes Gained Total tra tutto il field che parteciperà questo fine settimana al Procore). In stagione è arrivato fino alla finale della FedEx Cup, al Tour Championship dove è stato il 2° migliore del field ad East Lake. Theegala ama giocare sulla West Coast dove ha spesso raccolto ottimi risultati: 2° a Kapalua (2024), 3° a Torrey Pines (2023), 3° (2022) 3 5° (2024) al TPC Scottsdale, e 6° al Riviera Country Club (2023).

Quota alta (longshot) su J.J. Spaun @31.00 che ha tanto valore e va provato a queste condizioni su un traccuato dove ha chiuso con un T11 nel 2023 e un T9 nel 2020. Dopo aver iniziato la stagione malissimo, con 0 top-25 nei primi 15 tornei giocati, ha cambiato passo nei successivi 6 tornei in cui ha sempre superato il taglio, incassando 3 top-10 e un T23 (3° al Wyndham Championship nel suo ultimo torneo). Questo trend potrebbe continuare anche su un evento PGA dal field minore. Negli ultimi 2 mesi Spaun è stato tra i migliori, se non il migliore in assoluto, al PGA Tour in diverse statistiche (Approach, Tee to Green, Strokes Gained). Spaun è risalito al 102° posto del ranking mondiale, ma ha bisogno di sfruttare eventi più “leggeri” come questo per risalire ancora, e magari per rientrare nella top-50 che gli darebbe l’accesso garantito ai majors del 2025, ad iniziare dal The Masters di Augusta.

Le nostre scommesse sul Amgen Irish Open 2024

Continua la stagione del DP World Tour che arriva dalla Svizzera dove a trionfare ai playoff è stato Matt Wallace. Questa settimana, al Amgen Irish Open 2024, sono presenti anche due big, ovviamente favoriti anche dalle quote, al vertice del field: Rory McIlroy che è il grande favorito nel torneo di casa e Shane Lowry seguiti da Aaron Rai tra i favoriti per la vittoria.

Non manca la solita e ben assortita truppa azzurra, guidata da Guido Migliozzi e Matteo Manassero (che ci ha traditi la settimana scorsa), proprio come in Svizzera, seguiti da Andrea Pavan che si stacca. In seconda fascia abbiamo Francesco Laporta, Edoardo Molinari e Filippo Celli. Staccatissimi Lorenzo Scalise e un Renato Paratore che non riesce più a tornare ai suoi livelli.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Vincent Norrman, 50/1; 2022: Adrian Meronk, 22/1; 2021: Lucas Herbert, 33/1; 2020: John Catlin, 40/1; 2019: John Rahm, 8/1; 2018: Russell Knox, 28/1; 2017: Jon Rahm, 14/1; 2016: Rory McIlroy, 4/1; 2015: Soren Kjeldsen, 150/1; 2014: Mikko Ilonen, 80/1; 2013: Paul Casey, 50/1; 2012: Jamie Donaldson, 66/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Ross Fisher, 20/1.

Il torneo si gioca al Royal County Down a Newcastle, sulla costa est del Irlanda del Nord, un par-71 da 7,186 yard, disegnato addirittura nel 1889 da Tom Morris. Si è giocato qui nel 2015 con la vittoria di Soren Kjeldsen (quotato @1001 volte la posta per un successo nel 2024!!!) e le statistiche più importanti sono quelle di: Scrambling, fairways hit, putting e greens in regulation.

Come giocata abbiamo scelto la quota di valore su Robert MacIntyre @19.00 che la passata stagione abbiamo visto impegnato molto bene e con ottimo risultati anche a livello PGA e ha vinto il Canadian Open con suo padre, Dougie, come caddie. Al DP ha brillato dal Renaissance Club, dove ha battuto un giocatore esperto come Scott, e ha portato a casa l’ambito Scottish Open, il torneo di casa, con un birdie magnifico all’ultima buca, dimostrando una g- scorsa, garantendosi così la qualificazione alla prossima Ryder Cup.

Analisi LIV Golf Chicago 2024

Questa settimana è ricca di golf con ben tre tornei visto che torna anche il LIV Golf Chicago 2024

Dopo quasi un mese di pausa tornano le LIV Golf Series saudite in gioco per la prima volta sul tracciato del Bolingbrook Golf Club, un par-70 da 7,076-yard con fairways e greens in Bent/Poa, con Kentucky Bluegrass.

Jon Rahm apre da favorito nelle lavagne per la vittoria finale a Chicago. Lo spagnolo si è finalmente sbloccato vincendo l’ultimo evento giocato in UK, ha continuato alle Olimpiadi di Parigi con un buon 5° posto finale e poi ha chiuso come runner up dietro al solo Brooks Koepka a Greenbrier, ma questa volta Koepka è solo 6° nelle quote. Rahm non ha mai chiuso fuori dalla top-10 in ognuno degli 11 eventi LIV che ha giocato, comprese 7 top-5 e si presenta con ottime statistiche di birdies per round, greens-in-regulation, putting e scrambling che qui sono importanti.

Il suo primo avversario sarà Bryson DeChambeau anche se ultimamente non lo abbiamo visto molto competitivo dalla vittoria dello US Open di Pinehurst a giugno. Da allora ha sbagliato il taglio nel major del The Open e negli ultimi 2 tornei LIV ha chiuso T11 e T15. Dietro troviamo Joaquin Niemann (T15 nell’ultimo torneo LIV giocato a Greenbrier e già 2 volte campione in questo circuito), Tyrrell Hatton (T25) e Cam Smith (T8). Più indietro attenzione a Louis Oosthuizen che potrebbe essere una delle sorprese di questo fine settimana del LIV a Chicago.

ULTIMI VINCITORI LIV GOLF

Greenbier (Aug. 2024) Brooks Koepka (5)

United Kingdom (July 2024) Jon Rahm

Andalucia (July 2024) Sergio Garcia

Nashville (June 2024) Tyrrell Hatton

Houston (June 2024) Carlos Ortiz

Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4)

Adelaide (April 2024) Brendan Steele

Miami (April 2024) Dean Burmester

Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer

Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2)

Las Vegas (Feb. 2024) Dustin Johnson (3)

Mayakoba (Feb. 2024) Joaquin Niemann

