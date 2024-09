Pronostici Golf BMW PGA Championship 2024 del DP World Tour, l’unico torneo che si gioca questa settimana, dopo i tre tornei dello scorso weekend che ci hanno fatto divertire ed anche incassare al LIV con un altra vittoria di Jon Rahm, oltre al testa a testa con Kuchar al Procore del PGA Tour che è fermo questa settimana. Ecco le analisi e i migliori pronostici sul golf per il torneo a Wentworth.

Risultati e scommesse sul Golf: ancora cassa con Jon Rahm

La settimana scorsa Patton Kizzire ha portato a casa il Procore Championship del PGA Tour, niente da fare per le nostre selezioni, ad iniziare da chi aveva vinto l’anno prima, Sahit Theegala e anche J.J. Spaun consigliato a quota alta. Entrambi hanno giocato bene e chiuso in top-10, ma non abbastanza per vincere. Ci siamo però ripresi con la quota @2 sul testa a testa tra Matt Kuchar-Mac Meissner, un abbinamento completamente sbagliato in favore di Kuchar che abbiamo subito sfruttato.

Al DP World Tour è stato Rasmus Hojgaard a trionfare in Irlande del Nord, al Royal County Down che ha ospitato l’Irish Open dove non siamo riusciti ad incassare, e proprio il danese (preso spesso nelle settimane precedenti a questo torneo) ci ha fregato. Da segnalare un altra grande prova di Matteo Manassero che continua la sua rinascita e le chance di strappare il pass per il prossimo anno al PGA Tour sono sempre più concrete (anche Migliozzi ci crede), e occhio perchè questa settimana arriva un appuntamento che per Manassero fa riaffiorare dolci ricordi del passato, Wentworth, dove vinse nel 2013 superando ai playoffs Simon Khan e Marc Warren

Infine il LIV Golf dove torniamo a incassare con la vittoria di Jon Rham @5.50, una quota non altissima per un vincente nel golf, ma meglio di niente, con lo spagnolo che ha realizzato un 66 senza bogey domenica al Bolingbrook Golf Club vincendo così il torneo di Chicago ma anche il campionato individuale delle LIV Golf Series saudite.

Pronostici Golf BMW PGA Championship 2024: tracciato, field e statistiche

Questa settimana si gioca solo il DP World Tour con un torneo importante, il BMW PGA Championship 2024 che si gioca nella tradizionale cornice di Wentworth, tracciato storico nel Surrey inglese. Essendo l’unico torneo di questa settimana, ma essendo anche un torneo da sempre importante e di grande richiamo, questa settimana a Wentworth ci sarà un field di tutto rispetto, visto che saranno presenti alcuni campioni come Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Billy Horschel, Byeong Hun An e Si Woo Kim.

Come sempre non mancano gli azzurri, ad iniziare dai già citati Matteo Manassero e Guido Migliozzi che sono motivati anche da precedenti e dalla possibilità di passare al PGA Tour. Assieme a loro ci saranno altri italiani come Andrea Pavan, un altro a cui non mancherà la motivazione per migliorare il 52° posto nella classifica della Race to Dubai con i primi 70 che partecipano al penultimo evento stagionale, l’Abu Dhabi Championship, di scena dal 7 al 10 novembre, ma rientrare nei primi 50 assicura il passaggio diretto all’ultimo atto della stagione, il DP World Tour Championship di Dubai. In campo anche Francesco Molinari, un altro che ha vinto qui in passato (2018), dopo aver già sfiorato la vittoria nel 2015 e nel 2017. Il palmares di Chicco qui a Wentworth conta una vittoria, un secondo, un quinto, due settimi (2012 e 2014) e due noni (2013 e 2022) posti. Ci sarà anche il fratello di Chicco, ovvero Edoardo Molinari che si presenta da vicecapitano di Ryder Cup per il 2025.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Ryan Fox, 50/1; 2022: Shane Lowry, 18/1; 2021: Billy Horschel, 28/1; 2020: Tyrrell Hatton, 16/1; 2019: Danny Willett, 66/1; 2018: Francesco Molinari, 22/1; 2017: Alex Noren, 20/1; 2016: Chris Wood, 66/1; 2015: Byeong-Hun An, 100/1; 2014: Rory McIlroy, 14/1; 2013: Matteo Manassero, 66/1; 2012: Luke Donald, 8/1; 2011: Luke Donald, 15/2; 2010: Simon Khan, 200/1.

Il tracciato è quello del West Course di Wentworth, un par-72 da 7,267 yards disegnato da Harry Colt nel 1926 e rinnovato da Els tra il 2009 e il 2016 con un doppio intervento. Le superfici sono le seguenti: Fairways in Bentgrass, Fescue, Poa Annua; Rough in Rye, Fescue e Greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre FREE PICK sul torneo di Golf DP World Tour

Come sempre abbiamo fatto una piccola selezione di un paio di free pick per questo torneo, ma tutti i contenuti completi di Golf e i pronostici, sono in esclusiva nel canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti e i link in fondo a questo articolo).

Partiamo dalla quota di valore di Laurie Canter @36.00, al momento al 16° posto della Race To Dubai. L’inglese classe 1989 quest’anno si è finalmente sbloccato con la vittoria al DP World Tour (European Open), la prima. Canter aveva iniziato la stagione sfiorando per due volte la vittoria col 4° posto al ISPS Australian Open e subito dopo il 2° posto al Mauritius Open. Quest’anno ha partecipato anche al major del Royal Troon Golf Course, il The Open, chiudendo con un onorevole 25° posto. La scorsa settimana al Royal County Down ha chiuso con un ottimo 17° posto, e iniziava il weekend da 2° dopo gli ottimi primi 2 turni. A Wentworth aveva debuttato anche con un 2° posto nel 2021 dove si arrese solo a Billy Horschel. Nei tornei di casa in Inghilterra questo è un giocatore interessante, che si presenta in forma per questo evento e con ottime statistiche su questo tracciato; @36 volte la posta ha valore e va provato.

Ancora più alta la quota per Adrian Otaegui @126.00, il longshot di giornata. Dopo una serie di 4 tagli non superati, lo spagnolo si è finalmente ripreso con un buon T17 all’Irish Open della scorsa settimana, dove è stato tra i migliori del field in diverse statistiche che gli tortneranno utili anche sul tracciato che affronterà da questo giovedì (Driving Accuracy, GIR, Off the Tee e Tee to Green). Parliamo di un giocatore che ha vinto 5 volte in carriera al DP World Tour, con un successo anche in questa stagione (in Cina). Ora gioca a Wentworth dove ha 4 tagli non superati nei primi 5 tornei giocati, ma da allora ha migliorato con 3 tagli superati e discreti piazzamenti finali (49°, 13° e 36° posto finale). In particolare nell’edizione del 2022 fu un contender vero che iniziava la domenica al 6° posto. Non sarà facile, ma Otaegui in tripla cifra vale senza dubbio un cippino.

Chiudiamo con una giocata speciale, un Testa a Testa, il TaT 72 Buche Adam Scott v Shane Lowry: LOWRY @1.82. L’irlandese è tra i favoriti sul West Course per la vittoria, non impossibile. A maggior ragione lo segnaliamo nel Testa a testa contro Adam Scott che è certamente in un ottimo periodo visto che ha chiuso la stagione con un T2 al BMW Championship e un T4 nella finale PGA ad East Lake. Lo scorso anno l’australiano ha chiuso con un ottimo T7 a Wentworth, ma questa volta potrebbe essere anche un pò distratto dall’imminente President Cup. Non dimentichiamo che nel 2022 a vincere qui fu proprio Lowry che la settimana scorsa non è riuscito a trionfare nel suo Irish Open, dove ha comunque chiuso con un buon T12 e tra i migliori nelle statistiche di Scrambling. A Wentworth, oltre alla vittoria del 2022, Lowry ha anche un 2° posto nel 2014 e altre 3 top-6 più 6 top-20; insomma, a Shane l’esperienza e i buoni e costanti risultati qui non mancano. Lo prendiamo meglio di Scott, in una stagione che Lowry ha chiuso molto bene al PGA con un T13 al BMW Championship e l’8° posto nella finale di East Lake. In Inghilterra ha raccolto anche un 6° posto al major del The Open a Royal Troon.

