Pronostici Golf Open de Espana 2024 del DP World Tour questa settimana, col PGA ancora fermo e pure il LIV, a lasciare spazio anche alla Presidents Cup 2024 che si giocherà al The Royal Montreal Golf Club questo fine settimana.

Pronostici Golf Open de Espana 2024: tracciato, field e statistiche

La settimana scorsa abbiamo sfiorato un altra cassa con le scommesse sul golf, solo sfiorata con Rory McIlory che ha perso il playoffs finale contro Billy Horschel al BMW PGA Championship. Ci siamo però rifatti in parte incassando il testa a testa su Shane Lowry meglio di Adam Scott.

Il DP World Tour continua questa settimana con l’Acciona Open de Espana 2024. Il field è di altissimo livello, nonostante la Presidents Cup di cui parleremo dopo, e non mancano i grandi nomi europei (anche provenienti dal LIV) ad iniziare dal super favorito, il campione di casa Jon Rahm che stacca Tommy Fleetwood e Tyrrell Hatton. In seconda fascia citiamo anche Aaron Rai, Shane Lowry e Matt Wallace. Presente anche il campione in carica Marrhie Pavon, al pari in quota col connazionale francese Victor Perez e poco dietro ad un altro big in gioco in questo torneo del DP: Patrick Reed.

Tra i possibili vincitori anche Matteo Manassero che continua ad esprimere un grande golf e a risalire la china del ranking mondiale. Manassero è anche il favorito nella truppa azzurra che conta anche Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Filippo Celli e Francesco Laporta. Più indietro Renato Paratore e Lorenzo Scalise.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Matthieu Pavon, 90/1; 2022: Jon Rahm, 5/2; 2021: Rafa Cabrera-Bello, 55/1; 2019: Jon Rahm, 10/3; 2018: Jon Rahm, 4/1; 2016: Andrew Johnston, 100/1; 2015: James Morrison, 225/1; 2014: Miguel Angel Jimenez, 22/1; 2013: Raphael Jacquelin, 55/1; 2012: Francesco Molinari, 16/1; 2011: Thomas Aiken, 45/1; 2010: Alvaro Quiros, 18/1.

Il tracciato del Club de Campo Villa de Madrid, è un Par: 71 da 7,154 yards con Fairways in Bermuda/Rye/Bent; Rough in Bermuda/Rye/Bent e Greens in Bentgrass/Poa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre FREE PICK sul torneo del DP World Tour

Oggi iniziamo con la quota di valore su Matt Wallace @21.00 che in stagione ha già vinto a Crans-sur-Sierre, suo 5° titolo DP in carriera, quindi non parliamo proprio dell’ultimo arrivato, visto che l’inglese lo scorso anno si è sbloccato anche al PGA vincendo un torneo minore, Corales Championship, ma sempre a livello PGA. Nell’ultima uscita Wallace si è dimostrato in forma con un 12° posto a Wentworth. Wallace è una tipologia di giocatore che potrebbe fare bene su un tracciato del genere.

Giocata speciale su Matteo Manassero Miglior Italiano @2.50. Continua a risorgere Matteo che qualche anno fa sembrava un giocatore finito, e che invece è tornato nella top-10 del ranking mondiale, e da settimane è sempre tra i migliori nei tornei DP, come la settimana scorsa a Wentworth con un 4° posto a seguito del podio all’Irish Open. Secondo noi Manassero potrebbe addirittura giocarsi la vittoria anche in Spagna, ma la quota sotto @30 non ci soddisfa e abbiamo deciso di riprenderlo con una giocata che ci ha già ripagato nelle ultime settimane, ovvero come miglior azzurro. Tra gli italiani in gioco, Manassero è senza dubbio l’unico che ha chance di giocare per la vittoria in questo momento, e appare superiore agli altri connazionali. La rinascita di Manassero è iniziata lo scorso marzo con la vittoria del Jonsson Workwear Open, e a seguire una serie di ottimi risultati: 10° all’Italian Open, 7° al KLM Open e 6° anche al British Masters.

President Cup 2024: chi vincerà la sfida tra USA e Team Internazionale?

In arrivo anche l’edizione del trentennale per la Presidents Cup che quest’anno si giocherà al The Royal Montreal Golf Club (un lungo par-70 da oltre 7.300 yard) dove torna a 17 anni di distanza dalla prima volta; una competizione che mette di fronte il Team USA contro il Team Internazionale (che comprende tutti i continenti tranne l’Europa che ha già la Ryder Cup), e che gli statunitensi hanno dominato visto che l’ultima (ed unica) sconfitta è ormai datata 1998 e l’ultimo (e anche in questo caso unico) pareggio è del 2003. Tutte le altre Presidents Cup sono andate agli Stati Uniti.

Il format di gara è un po’ diverso rispetto a Ryder Cup e Solheim Cup: vince, infatti, chi per primo arriva a 15 e si comincia un giorno prima. In particolare, al giovedì vanno in scena cinque foursome (due coppie che giocano ognuna la stessa palla), al venerdì cinque fourball (due coppie giocano palle distinte, dunque ce ne sono quattro in campo), al sabato quattro foursome di mattina e quattro fourball di pomeriggio, infine alla domenica i 12 match singoli. In caso di parità sul 15-15, entrambi i team si divideranno la coppa.

Vediamo i roster dei due team e a dire la verità il Team USA appare molto superiore anche quest’anno, col numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, e il numero 2, Xander Schauffle, a guidare una serie di giocatori d’élite come Patrick Cantlay, Tony Finau, e Sam Burns. Il Team USA ritrova 7 dei protagonisti dell’ultima Presidents Cup vinta nel 2022 a Quail Hollow per 17.5 a 12.5.

Il Team Internazionale ritrova invece 8 golfisti dall’edizione del 2022 e i giocatori più interessanti sono Hideki Matsuyama, Sungjae Im, Tom Kim, Min Woo Lee, Jason Day, e Christian Bezuidenhout ma attenzione anche ad Adam Scott, tornato a buoni livelli.

ROSTER TEAM USA

Scottie Scheffler

Xander Schauffele

Collin Morikawa

Wyndham Clark

Patrick Cantlay

Sahith Theegala

Sam Burns

Tony Finau

Russell Henley

Keegan Bradley

Brian Harman

Max Homa

ROSTER TEAM INTERNATIONAL

Hideki Matsuyama

Sungjae Im

Adam Scott

Tom Kim

Jason Day

Byeong Hun An

Corey Conners

Min Woo Lee

Christiaan Bezuidenhout

Taylor Pendrtith

Si Woo Kim

Mackenzie Hughes

RISULTATI ULTIME EDIZIONI PRESIDENTS CUP

2022 Team USA (17.5-12.5)

2019 Team USA (16-14)

2017 Team USA (19-11)

2015 Team USA (15.5-14.5)

2013 Team USA (18.5-15.5)

2011 Team USA (19-15)

Previsioni Presidents Cup 2024

Nelle scommesse favoriamo il Team USA, non solo per la tradizione che lo ha visto vincere quasi sempre questa competizione, ma anche perché si presenta con un roster di maggior qualità, è innegabile. Il problema è la quota senza valore @1.40 per la vittoria. Se volete azzardare il Risultato Esatto Finale vi segnaliamo il 17-13 USA @13.00 volte la posta o il 16-14 USA @13.00 anche in questo caso.

Sui singoli giocatori fiducia a SAM BURNS Miglior Realizzatore Punti USA @11.00. Burns ha chiuso una stagione del PGA Tour in netta crescita con T12-T5-T2-T12 fino alla finale di East Lake e si presenta a questo torneo come uno dei migliori giocatori dell’intero field nelle statistiche di tee-to-green, approach, putting e birdie-or-better percentage; @11 volte la posta si potrebbe provare.

