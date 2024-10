Pronostici Golf Sanderson Farms Championship 2024 del PGA Tour che torna con un torneo da seguire e su cui scommettere al Country Club Of Jackson mentre continua la stagione del DP World Tour con un appuntamento mitico, l’Alfred Dunhill Links da St.Andrews. Ecco le migliori analisi e scommesse sul Golf.

Sanderson Farms Championship 2024 (PGA Tour): Field, tracciato e statistiche

Arriviamo dalla settimana di Presidents Cup dove è arrivata l’ennesima vittoria del Team USA di Golf, e questa settimana torna il PGA Tour con un torneo che è in calendario dal 1994 e accrediterà 500 punti della classifica FedEx Cup, oltre a $7.6 milioni in montepremi, per nulla trascurabili (più di un torneo storico come l’Alfred Dunhill Links Championship di cui parliamo dopo e che si ferma a $5 milioni di montepremi).

Parliamo del Sanderson Farms Championship 2024 che però diciamolo, non ha un grande field, con in cima alle lavagne giocatori come: Seamus Power, Keith Mitchell, Maverick McNealy, J.J.Spaun, Eric Cole, Stephan Jaeger, Lucas Glover, Mackenzie Hughes, Rickie Fowler, Nick Dunlap e Ben Griffin.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Luke List (-18); 2022: Mackenzie Hughes (-17); 2021: Sam Burns (-22); 2020: Sergio Garcia (-19); 2019: Sebastian Munoz (-18); 2018: Cameron Champ (-21); 2017: Ryan Armour (-19); 2016: Cody Gribble (-20); 2015: Peter Malnati (-18); 2014: Nick Taylor (-16).

Il tracciato del Country Club of Jackson è un par-72 molto lungo da 7.461 yards e le superfici sono: Fairways in 419 Bermudagrass; Rough in 419 Bermudagrass con Zeon Zoysiagrass e Greens in Champion Ultra Dwarf Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Putting, Off the Tee, Approach, Around the Green e sopratutto Green in Regulation.

Pronostici Golf Sanderson Farms Championship 2024: FREE PICK

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate

Qui apriamo con una quota di valore su J.J. Spaun @31.00 che è in forma con 7 tagli superati consecutivamente, incluso un T10 al Rocket Mortgage Classic, il 9° posto al 3M Open e anche il 3° posto al Wyndham Championship, tutti i greens in Champion Bermudagrass dove da il suo meglio (ha vinto anche nel 2022 il Valero Texas Open, sempre su questa superficie di Green) e Spaun si presenta anche con ottime statistiche di GIR che qui abbiamo visto sono molto importanti, oltre ai numeri di Proximity. Prima visita dal 2021 per Spaun che qui portò a casa la sua prima top-30 in 6 presenze, ma questa volta si presenta meglio e la quota non è male.

La quota alta la spendiamo su Henrik Norlander @61.00 come longshot. Lo svedese sta giocando bene in questo periodo, e ha sempre giocato bene qui al Country Club of Jackson con i 4° posti del 2020 e 2021 e anche il 2° posto dello scorso anno. In questo field Norlander è in top-10 nelle statistiche di Approach, Ball Striking e Tee to Green, e in top-5 in Strokes Gained Total qui a Jackson dove ha anche grande esperienza. Henrik ha portato a casa buoni risultati in tornei simili a questo come livello, per esempio l’11° posto al Barracuda e il 12° al 3M Open, ma anche l’8° posto all’Omega European Masters negli ultimi 6 tornei giocati. Al momento Norlander è al 131° posto della classifica FedExCup Fall Series e ha bisogno di rientrare almeno nei primi 125 per godere dei privilegi per la prossima stagione PGA Tour, inoltre il suo meglio lo da su greens in Bentgrass. A questa quota va provato.

Alfred Dunhill Links 2024 (DP World Tour): Field, tracciato e statistiche

Questa settimana, anche se è tornato il PGA, il torneo più importante è blasonato (aldilà dei montepremi) rimane quello del DP World Tour, ovvero l’Alfred Dunhill Links 2024, evento della Rolex Series. La settimana scorsa Jon Rahm ha perso ai playoffs l’Open di Spagna, il torneo di casa, e torna al DP da favorito anchein questo evento, davanti a Rory Mcilroy, poi ci sono Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, altri due big che abbiamo già visto impegnati la settimana scorsa in Spagna. Tra i top players che possono giocarsi la vittoria c’è anche Shane Lowry.

Nel torneo iberico avevamo giocato su Matteo Manassero che ci ha deluso (non ha superato il taglio) e non giocherà questo evento a St.Andrews, con una truppa azzurra più limitata del solito. Il migliore, sulla carta e secondo le quote, è Guido Migliozzi, che stacca Filippo Celli, Francesco Laporta e Renato Paratore. Più indietro Lorenzo Scalise.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Matt Fitzpatrick, 12/1; 2022: Ryan Fox, 80/1; 2021: Danny Willett, 100/1; 2019: Victor Perez, 175/1; 2018: Lucas Bjerregaard, 50/1; 2017: Tyrrell Hatton, 22/1; 2016: Tyrrell Hatton, 66/1; 2015: Thorbjorn Olesen, 200/1; 2014: Oliver Wilson, 500/1; 2013: David Howell, 125/1; 2012: Branden Grace, 50/1; 2011: Michael Hoey, 250/1; 2010: Martin Kaymer, 16/1.

Nei primi 3 giorni si gioca sui tracciati di Kingsbarns, Carnoustie e St Andrews, con giornata finale alla domenica sull’Old Course, per un torneo difficile da interpretare anche per questa varietà di condizioni. L’Old Course di St.Andrews è un par-72 da 7.318 yards, con greens in fescue/bentgrass di superficie per il put. Proprio il Putting è una delle statistiche principali per fare bene in questo percorso, assieme a greens in regulation, scrambling.

Le nostre scommesse sull’Alfred Dunhill Links 2024 (DP)

Come sempre tutte le giocate complete le trovate nel VIP Telegram di Betting Maniac, ma per la free pick la nostra selezione va su uno dei grandi nomi e dei favoriti: Tyrrell Hatton @12.00 che è passato al LIV ed è subito dietro ai due big, McIlroy e Rahm, come favorito assoluto, del resto parliamo di un giocatore tra i migliori al mondo, che a livello DP potrebbe primeggiare, e che questo torneo lo ha già vinto 2 volte, per due anni di fila tra il 2016 e il 2017, oltre ad aver chiuso con un ottimo 10° posto anche la settimana scorsa a Madrid.

Video pronostici Golf (con bonus pick PGA Tour)

In questo veloce video Guru riassume le giocate selezionate per le free pick di Golf di questa settimana, e anche una bonus pick sul torneo del PGA Tour, per chi ci segue su YouTube:

