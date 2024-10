Pronostici Golf Shiners Open 2024 del PGA Tour, ma continua anche il DP World Tour con l’Estrella Damm Andalucia Masters 2024. Vediamo i nostri pronostici vincenti e gratuiti sul golf.

Shiners Open 2024 (PGA Tour): Field, tracciato, statistiche

La settimana scorsa è arrivata la vittoria di Matt McCarty nel ritorno del PGA Tour nello Utah, col Black Desert Championship, un McCarty che era quotato @66 per la vittoria finale e un giocatore che nelle scorse settimane avevamo segnalato e anche giocato vincendo in testa a testa. Niente da fare per Lucas Glover che invece avevamo nelle nostre scelte, e anche come free pick. Anche questa volta Glover gioca una domenica ottima e recupera fino al 3° posto.

Questa settimana si gioca a Las Vegas, Nevada, con lo Shiners Hospital’s Open 2024, torneo ormai classico che si gioca a Sin City dal 1983. Qui in passato hanno vinto grandi giocatori, come Tiger Woods che proprio qui vinse per la prima volta al PGA, ma anche Jim Furyk (2 vittorie), Kevin Na (doppietta anche per lui), Webb Simpson, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, anche se mancano tutti nel Field di quest’anno comandato da Tom Kim che cerca la tripletta su un torneo che ha vinto nelle ultime 2 edizioni. I principali avversari saranno Tom Hoge, Taylor Pendrith, Davis Thompson e Stephan Jaeger.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Tom Kim (-20); 2022: Tom Kim (-24); 2021: Sungjae Im (-24); 2020: Martin Laird (-23), 2019: Kevin Na (-23); 2018: Bryson DeChambeau (-21); 2017: Patrick Cantlay (-9); 2016: Rod Pampling (-20); 2015: Smylie Kaufman (-16); 2014: Ben Martin (-20); 2013: Webb Simpson (-24); 2012: Ryan Moore (-24); 2011: Kevin Na (-23); 2010: Jonathan Byrd (-24).

Il tracciato del TPC Summerlin di Las Vegas è un par-71 da 7.255 yard, realizzato nel 1991 e ridisegnato nel 2007, con un ulteriore rinnovamento nel 2018. Si gioca in altitudine con Fairways in Bandera Bermudagrass; Rough in 419 Bermudagrass e Greens in Dominator Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Tee to Green, Putting, Off the Tee.

Pronostici Golf Shiners Open 2024: FREE PICK

Ecco le nostre selezioni pubbliche per le free pick su questo torneo di Golf PGA Tour, ma tutti i contenuti sui due tornei, e tutte le giocate con stake e motivazioni, le trovate nel VIP BETTING MANIAC, canale Telegram di cui trovate i riferimenti in fondo a questo articolo.

Questa settimana giochiamo su un “favorito” a quota alta, ovvero Taylor Pendrith @26.00. Non crediamo che Tom Kim vincerà per la 3° volta consecutiva questo torneo. Il canadese ha chiuso la stagione con un 22° e un 13° posto agli ultimi 2 tornei playoffs (St.Jude e BMW Championship) e nella finale del Tour Championship è stato l’8° migliore nelle 72 buche (ha chiuso 14° nella classifica FedEx). L’unico altro giocatore del Field di questa settimana, che era riuscito ad arrivare alla finale di Atlanta, è Tom Hoge che chiuse ultimissimo. Pendrith ha giocato la Presidents Cup dove è apparso in forma, battendo Theegala e anche Morikawa (infliggendogli l’unico ko al torneo), oltre ai buoni pareggi con Max Homa, Adam Scott e Brian Harman. Pendrith ha giocato 3 volte al TPC Summerlin ed è sempre andato a migliorare dal T47 del 2021 al 3° posto dello scorso anno (in mezzo il T44 del 2022). Nelle ultime uscite della passata stagione Pendrith ha messo in mostra la propria qualità di gioco, con d’ottima statistiche in Ball Striking, Accuracy e Tee to Green che gli torneranno utili anche questa settimana in Nevada. Da aprile scorso il canadese ha portato a casa un paio di 5° posto e una dozzina di top-25.

Quota alta (longshot) su Cam Davis @36.00, un giocatore che lo scorso anno abbiamo giocato tante volte, e ha vinto anche il Rocket Mortage Classic lo scorso giugno, il suo primo successo al PGA. Abbiamo visto l’australiano positivo anche al BMW Championship nei playoffs FeddEx, dove ha chiuso tra i migliori (T5). In un Field del genere Davis potrebbe tornare protagonista in Nevada dove ha giocato 5 volte, superando sempre il taglio. Nel 2022 era 6° posto le prime 36 buche e 13° dopo le prime 54, prima del calo alla domenica, che non gli ha permesso di fare meglio di un T37, ma lo scorso anno si è ripreso con un 7° posto finale, in un torneo in cui è stato costantissimo (67-67-67-66). Lo prendiamo volentieri su un tracciato che dovrebbe risaltare le proprie caratteristiche.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Estrella Damm Andalucia Masters 2024 (DP): Field, tracciato, statistiche

Anche Dan Bradbury è un nome insolito che in passato abbiamo giocato a quote alte (anche in tripla cifra @100+), ma non la settimana scorsa quando è andato a vincere l’Open di Francia a Le Golf National.

Questa settimana il DP World Tour torna ancora una volta in Spagna, per l’ultimo appuntamento della stagione qui in terra iberica, l’Estrella Damm Andalucia Masters 2024. Sempre presente Jon Rahm che partecipa nel torneo di casa ed è alla 3° presenza consecutiva al DP, dopo aver perso i playoffs contro Angel Hidalgo all’Open di Spagna (T7 all’Alfred Dunhill Links). Rahm è ovviamente il grande favorito su Rasmus Hojgaard, Matt Wallace, Thorbjorn Olesen, David Puig e Thriston Lawrence, gli altri grandi nomi del Field in gioco questa settimana.

Italiani presenti con 7 giocatori azzurri impegnati in Andalusia. Il favorito torna ad essere Matteo Manassero, ma attenzione a Francesco Laporta, il migliore dei nostri nel positivo Open di Francia della scorsa settimana, In seconda fascia abbiamo Andrea Pavan e Filippo Celli mentre a chiudere ci sono Edoardo Molinari e Renato Paratore, con Lorenzo Scalise sempre più staccato, dietro a tutti.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Adrian Meronk, 18/1; 2022: Adrian Otaegui, 60/1; 2021: Matt Fitzpatrick, 14/1; 2020: John Catlin, 125/1; 2019: Christiaan Bezuidenhout, 80/1; 2018: Sergio Garcia, 9/2; 2017: Sergio Garcia, 5/1.

Si gioca al Real Club de Golf Sotogrande, un tracciato par-72 da 7.101 yards disegnato da Robert Trent Jones che lo ha rinnovato poi nel 2015, con greens in A4 Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre scommesse sull’Andalucia Masters 2024

La selezione che facciamo per il torneo andaluso è una quota di valore, ma tutti i contenuti li trovate anche in questo caso nel canale Telegram VIP di Betting Maniac.

La scelta ricade su David Puig @31.00, giocatore di casa che proverà a vincere il torneo dell’Andalusia, dopo che già lo scorso Open di Spagna si chiuse con la vittoria di un giocatore iberico e qui due edizioni fa vinse un altro spagnolo, Otaegui. In questo torneo ovviamente il favorito (spagnolo) è la super star Jon Rahm, ma la quota è davvero bassa e vi segnaliamo Puig che si presenta in forma dopo il 4° posto all’esordio all’Afred Dunhill Links, e prima aveva fatto bene a sua volta all’Open di Spagna dove chiuse con un ottimo 3° posto e su un tracciato in cui aveva giocato solo 3 anni prima, da 19enne. A Madrid Puig è stato il migliore di tutto il Field nelle statistiche di Off the Tee, ed è stato nella top-15 anche nei numeri di Tee to Green e Putting che saranno importanti anche questa settimana.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.