Pronostici Golf Zozo Championship 2024 del PGA Tour in Giappone, e continua anche la stagione del DP World Tour, pure lui in Asia per il Genesis Open 2024. Ecco le analisi e i migliori pronostici gratuiti sul golf.

Pronostici Golf Zozo Championship 2024 (PGA Tour): Field, tracciato e statistiche

Dopo la vittoria di JT Poston (quota @40) della settimana scorsa allo Shiners Open a Las Vegas, il PGA Tour torna in Giappone per lo Zozo Championship 2024, per la 6° edizione di questo torneo, la 5° da quando ha sede nel paese del sol levante. Rispetto agli ultimi tornei PGA cresce nettamente il livello del Field (corto da 78 players), e lo vediamo già dal favorito, Xander Schauffele seguito da Collin Morikawa (campione in carica) e dalla stella di casa Hideki Matsuyama (che ha vinto qui nel 2021), ma c’è anche Sungjae Im tra i giocatori asiatici che puntano a vincere qui.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Narashino CC: 2023: Collin Morikawa (-14); 2022: Keegan Bradley (-15); 2021: Hideki Matsuyama (-15); Hosted at Sherwood CC: 2020: Patrick Cantlay (-23); Hosted at Narashino CC: 2019: Tiger Woods (-19).

Il tracciato del Narashino Country Club è un par-70 da 7.079 yards. Questo percorso è stato disegnato nel 1976 da Kinya Fujita e le superfici sono: Fairways inZoysiagrass; Rough in Zoysiagrass e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Green In Regulation su tutte, ma anche Putting, Driving Distanze e Scrambling.

Pronostici Zozo Championship: FREE PICK

Ecco le nostre selezioni pubbliche per le free pick su questo torneo di Golf PGA Tour, ma tutti i contenuti sui due tornei, e tutte le giocate con stake e motivazioni, le trovate nel VIP BETTING MANIAC, canale Telegram di cui trovate i riferimenti in fondo a questo articolo.

Come favorito prendiamo il campione in carica, Collin Morikawa @7.50, che potrà provare a difendere il titolo vinto lo scorso anno, per un 6 volte campione PGA Tour (compresi 2 major), quindi parliamo di uno dei migliori giocatori al mondo. Morikawa lo scorso anno ha chiuso anche 3° al Masters, 4° al PGA Championship, 2° al Memorial e 2° anche nel finale al Tour Championship. Collin ha ripreso molto bene, vincendo 4 match su 5 alla President Cup a Montreal.

Quota di valore con Sahith Theegala @21.00 che è uno dei big del PGA che si è già scaldato negli eventi precedenti delle Fall Series, e ha già vinto 2 titoli PGA in carriera. Il tris è solo questione di tempo. Theegala ha chiuso la scorsa stagione col 2° posto al Tour Championship sulle 72 buche (3° alla fine nella classifica FedEx Cup). Prima della President Cup Sahith si era messo in mostra anche con un T7 in difesa del titolo al Procore Championship. Due anni fa ha debuttato con un ottimo T5 all’Accordia Narashino ed è andato abbastanza bene anche lo scorso anno qui (T19). Theegala ha ottimi rendimenti su superfici Zoysiagrass e potrebbe essere protagonista questa settimana. Con quota sopra 20 volte la posta è da provare.

Genesis Championship (DP World Tour): le analisi sul torneo

Anche il DP World Tour è in Asia, più precisamente in Corea del Sud per il Genesis Championship 2024, dopo che la settimana scorsa Julien Guerrier ha beffato in rimonta il giocatore di casa, Jorge Campillo, battuto ai playoffs dell’Andalusia Master. Il Field vede Tom Kim grande favorito su Byeonh-Hun An, il giocatore di casa, ma attenzione anche a Sebastian Soderberg, Yannik Paul and Nicolai Hojgaard.

Vincitori ultime edizioni. 2023 (Genesis Championship): Sang-Hyun Park, -17; 2023 (Korea Championship): Pablo Larrazabal, -12; 2022: Yeongsu Kim, -6; 2021: Jaekyeong Lee, -14; 2020: Taehoon Kim, -6; 2019: Sungjae Im, -6; 2017: Seung-Hyuk Kim, -18; 2014: Sangmoon Bae, -13; 2013: Sangmoon Bae, -9; 2012: Whee Kim, -4; 2011: Paul Casey, Level Par.

Il tracciato del Jack Nicklaus Golf Club è un lungo par.-72 da 7,470 yards in cui bisogna stare molto attenti alle aperture, con tanti specchi d’acqua pronti a punire. Solo tee e Green sono in Bentgrass e qui le statistiche più importanti per primeggiare sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Sempre nutrita la truppa degli italiani, con Guido Migliozzi non solo miglior azzurro, ma anche tra i migliori delle lavagne per la vittoria finale del torneo. Attenzione anche a Francesco Laporta, in un periodo decisamente positivo, mentre come al solito Andrea Pavan si piazza nel mezzo e fa da sparti acque tra gli italiani favoriti e quelli più attardati, ovvero Filippo Celli, Edoardo Molinari, Renato Paratore e Lorenzo Scalise.

Le nostre scommesse sul Genesis Championship 2024

La selezione che facciamo per il torneo andaluso è una quota di valore, ma tutti i contenuti li trovate anche in questo caso nel canale Telegram VIP di Betting Maniac.

La nostra selezione qui punta su una quota alta, un longshot molto interessante con Haotong Li @56.00 che abbiamo visto chiudere con un modesto T49 a Parigi, ma prima era andato alla grande al Dunhill Links dove chiuse al 7° posto. Il cinese vuole migliorare l’attuale 81° posto nella Race To Dubai per mettere al sicuro la partecipazione ad Abu Dhabi. Lo scorso anno Li chiuse solo 71° in Corea, ma ci aspettiamo un miglioramento da Haotong che a questa quota potrà inserirsi per la vittoria e vale volentieri un cippino.

