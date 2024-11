Pronostici Golf WWT Championship 2024 del PGA Tour, ma questa settimana tutti i riflettori sono puntati sull’inizio dei playoffs del DP World Tour, con i migliori 70 giocatori della Race to Dubai che si sfidano nel Abu Dhabi HSBC Championship 2024.

Pronostici Golf WWT Championship 2024: Field, tracciato e statistiche

Dopo una settimana di pausa totale si torna con i pronostici sul Golf, e iniziamo come sempre col PGA Tour che torna con le Fall Series, anche se come detto la scena la ruba il DP questa settimana. In ogni caso si gioca il WWT Championship 2024, dopo l’inattesa vittoria di Nicolas Echavarria al ZOZO Championship, colombiano quotato @250 volte la posta.

Il World Wide Technology Championship si gioca a Los Cabos, in Messico, sul tracciato del El Cardonal, disegnato da Tiger Woods nel 2014, un lungo par-72 da 7,452 yards con Fairways e Green in Platinum Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Tee to Green ed Approach su tutti, poi fairways hit, greens in regulation e scrambling.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at El Cardonal: 2023: Erik van Rooyen (-27); Hosted at El Camaleon: 2022: Russell Henley (-23); 2021: Viktor Hovland (-23); 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Brendon Todd (-20); 2018: Matt Kuchar (-22); 2017: Patton Kizzire (-19); 2016: Pat Perez (-21); 2015: Graeme McDowell (-18); 2014: Charley Hoffman (-17); 2013: Harris English (-21); 2012: John Huh (-13); 2011: Johnson Wagner (-17); 2010: Cameron Beckman (-15).

Le nostre scommesse sul WWT Championship 2024

Ecco le nostre selezioni pubbliche per le free pick su questo torneo di Golf PGA Tour, ma tutti i contenuti sui due tornei, e tutte le giocate con stake e motivazioni, le trovate nel VIP BETTING MANIAC, canale Telegram di cui trovate i riferimenti in fondo a questo articolo.

In questo torneo non ci sono favoriti netti, e lo vediamo dalle quote mediamente alte, tanto che come nostro favorito prendiamo Doug Ghim @23.00 che si presenta come 11° nel PGA Tour nelle statistiche di Tee To Green, che abbiamo visto essere molto importanti qui, e nel Field solo Mitchell ha numeri migliori di Ghim in questo fondamentale, così come solo Hoge e Glover fanno meglio di lui nelle stats di Approach. Doug è stato positivo anche col put negli ultimi 2 tornei giocati al TPC Summerlin e al Narashino, con un ottimo 2° posto allo Shriners Children’s Open, nel torneo di casa per il residente di Las Vegas che è abituato ai tracciati desertici potrebbe fare bene anche qui in Messico, dove ha già giocato bene il Mexico Open (sempre su Paspalum) chiudendo 8°, e non dimentichiamo che lo scorso anno qui a El Cardonal, ha chiuso con un buon 15° posto. Potrebbe essere la settimana giusta per vincere per Doug, su un Field PGA più leggero del solito.

Grande valore anche su Lucas Glover @31.00 che abbiamo visto essere uno dei migliori del Field nelle statistiche di Approach, ma anche in putting, e il Il T3 al Sanderson Farms Championship, il suo miglior risultato di sempre al Country Club of Jackson, è stato seguito dal T3 al Black Desert Championship, dove ha chiuso con un -9/62 alla domenica. Dal punto di vista del rendimento nel deserto, l’unica vittoria di Glover nel Nationwide Tour (ora Korn Ferry) è stata il Gila River Classic del 2003 giocato al Whirlwind Golf Club in Arizona, ma non dimentichiamo anche 3° posto (2017), 7° (2019) e 9° (2020) al TPC Summerlin. Glover è un giocatore di esperienza, anche qui a El Cardonal, parliamo di un giocatore che vanta 6n titoli PGA in carriera, tra cui lo U.S. Open del 2009 e il FedEx St Jude Invitational del 2023 (evento FEC Playoff). Glover vincendo questa settimana andrebbe nella top-10 alle FedEx Fall Series List, oltre a garantirsi il suo attuale posto tra i primi 50 giocatori al mondo entro la fine del 2024 che vale la partecipazione certa al prossimo Masters.

Abu Dhabi HSBC Championship 2024: iniziano i playoffs del DP World Tour

Il DP World Tour si sposta negli Emirati Arabi Uniti per l’Abu Dhabi HSBC Championship, evento riservato ai primi 70 giocatori della Race to Dubai, che apre i playoff del circuito del vecchio continente. Tutti a caccia del ricco montepremi (9 milioni di dollari) e di punti ( 9.000 in palio questa settimana) per rientrare nei primi 50 posti della Race to Dubai e garantirsi, così, la possibilitа di giocare l’evento conclusivo del Tour europeo dove si incoronerа il migliore giocatore del circuito: il DP World Tour Championship a Dubai.

Field ovviamente di primo piano e tra i favoriti abbiamo Rory McIlroy, vincitore fin qui di 5 Race to Dubai (’12,’14,’15,’22,’23), che stacca nettamente in classifica il 2°, il sudafricano Thriston Lawrence. Rory in questa stagione conta 1 vittoria (all’Hero Dubai Desert Classic), 4 secondi posti e altre 2 top 10 tra Majors e tornei del DP World Tour in stagione e 2 vittorie sul PGA Tour (Zurich Classic of New Orleans e Wells Fargo Championship). Attenzione anche a Rasmus Hшjgaard. Il danese, classe 2001, attualmente in terza posizione, è in grande forma: negli ultimi 7 tornei ha vinto l’Irish Open, è arrivato 3° al British Masters, 4° all’Andalucмa Masters e ha piazzato altre 2 top 20.

Tommy Fleetwood, vincitore per ben due anni di fila dell’Abu Dhabi HSBC Championship (2017-2018), arriva con due terzi posti e un runner up negli ultimi 4 tornei e al momento si trova 5° nella Race to Dubai. Niklas Norgaard, danese classe ’92 7° nella r2dr, lo svedese Jesper Svensson, 28enne attualmente all’ottavo posto in classifica, Robert McIntyre, di rientro dopo un mese e Adam Scott, fermo da fine settembre quando si posizionт 57esimo al BMW PGA Championship sono gli altri possibili outsider, mentre non ci sarà il campione in carica, Victor Perez, ormai stabile sul PGA Tour.

Capitolo azzurri, avremo 3 italiani in gioco. Matteo Manassero si presenta al via dei playoff forte della sua 6° posizione nella Race to Dubai grazie ad 1 vittoria (al Jonsson Workwear Open) e 7 top 10 in stagione. Guido Migliozzi, invece, grazie al 5° posto ottenuto due settimane fa nel Genesis Open in Corea del Sud, è riuscito ancora una volta a rientrare tra gli aventi diritto ad una carta del PGA Tour per il prossimo anno. Francesco Laporta, invece, ha staccato il pass per l’Abu Dhabi HSBC Championship solo due week end fa.

Il tracciato dello Yas Links dell’Abu Dhabi Golf Club è un par-72 da 7,425 yard, disegnato da Kyle Phillips e nuovo, visto che è stato aperto nel 2010. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Victor Perez; 2022: Thomas Pieters; 2021: Tyrrell Hatton, 2020: Lee Westwood; 2019: Shane Lowry; 2018: Tommy Fleetwood; 2017: Tommy Fleetwood; 2016: Rickie Fowler; 2015: Gary Stal; 2014: Pablo Larrazabal; 2013: Jamie Donaldson; 2012: Robert Rock; 2011: Martin Kaymer, 2010: Martin Kaymer.

Le nostre scommesse sul Abu Dhabi HSBC Championship 2024

La selezione che facciamo per il torneo andaluso è una quota di valore, ma tutti i contenuti li trovate anche in questo caso nel canale Telegram VIP di Betting Maniac.

Qui scegliamo la quota alta su Nicolai Hojgaard @29.00, talento che ha già dimostrato di poter giocare contro i migliori d’europa con la vittoria del DP World Tour Championship dell’anno scorso. Questa è stata una stagione un pò deludente e senza vittorie per Nicolai che sarà motivato per arrivare alla finale e cercare di difendere il titolo la settimana prossima, dopo essere arrivato ai playoffs all’ultimo torneo, grazie al 9° posto in Corea del Sud che lo ha fatto rientrare nella top-70 della Race To Dubai (67°, quindi avrà bisogno di una bella prova per entrare nella top-50 che si guadagna la finale di Dubai).

Motivazione doppia perchè una buona prestazione gli permetterebbe anche di rientrare nella top-50 del ranking mondiale (al momento è 55°), assicurandosi le partecipazioni ai tornei più importanti, come il The Masters dell’Augusta National, dopo l’ottimo debutto col 16° posto di quest’anno, che ancora una volta di più ha dimostrato il valore di questo giocatore.

Un altro aspetto motivazionale è la rivalità col fratello, Rasmus, che ha vinto l’Irish Open e giocherà con Nicolai al PGA Tour il prossimo anno. Rasmus ora ha 2 vittorie nel DP World Tour in più del fratello, 5 titoli a 3. Chiudo col precedente di Nicolai lo scorso anno, 10° a Las Links, dove ha pagato un putter freddo, ma è stato il 1° del Field nelle statistiche di Tee to Green e il 2° in Off the Tee.

