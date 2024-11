Pronostici Golf Bermuda Championship 2024, torneo minore in questo periodo della stagione del PGA Tour, e a prendersi la scena è il gran finale del circuito europeo, il DP World Tour Championship 2024 a Dubai.

Pronostici Golf Bermuda Championship 2024: Field, tracciato e statistiche

La settimana scorsa Austin Eckroat ha vinto il WWT Championship, bel colpo a quota @45 per le scommesse sul golf, col PGA Tour che continua i tornei minori in avvicinamento all’inizio della prossima stagione. Questa settimana il PGA si sposta a nord dal Messico visto che si gioca il Butterfield Bermuda Champioship 2024, torneo che mette in palio 500 FedExCup e un montepremi da $6.9 milioni, inoltre il vincitore parteciperà automaticamente Sentry (Tournament of Champions) e al The Masters di Augusta.

Il Field rimane comunque si seconda fascia rispetto al solito, con Seamus Power che ha vinto questo torneo nel 2022 e che comanda le lavagne dei favoriti su Mackenzie Hughes, Mavericks McNealy, Ben Griffin e Doug Ghim.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Camilo Villegas (-24); 2022: Seamus Power (-19); 2021: Lucas Herbert (-15); 2020: Brian Gay (-15); 2019: Brendon Todd (-24).

Il tracciato del Port Royal Golf Course, a Southampton, Bermuda, è un par-71 corto da 6,828 yards; un classico percorso costiero con Fairways in 419 Bermudagrass (le prime 9 buche), e un mix di 419 Bermudagrass con Zoysiagrass nelle ultime 9; Rough in Bermuda con Zoysiagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: , Greens in Regulation, Scrambling, Putting e Driving Accuracy.

Le nostre scommesse sul Butterfield Bermuda Champioship

Ecco le nostre selezioni pubbliche per le free pick su questo torneo di Golf PGA Tour, ma tutti i contenuti sui due tornei, e tutte le giocate con stake e motivazioni, le trovate nel VIP BETTING MANIAC, canale Telegram di cui trovate i riferimenti in fondo a questo articolo.

Come quota di valore proviamo Daniel Berger @29.00, giocatore che vanta 4 titoli PGA in bacheca, e su un Field più leggero potrebbe chiudere la cinquina, anche se è la prima volta che gioca alle Bermuda. Al momento è rientrato al pelo nella top-125 della FedExCup Fall Series List (124°), ma ha bisogno di una bella prestazione per salire in classifica ed assicurarsi i privilegi del 2025. Berger è non ball striker che ha una serie di statistiche che ben si adattano a questo tracciato, per questo motivo lo prendiamo anche se non ha mai giocato qui. Inoltre Berger si presenta in forma, con 4 tagli consecutivi superati, in cui ha portato a casa un paio di top-20, compreso il T20 della scorsa settimana in Messico.

La quota alta la proviamo su Wesley Bryan @46.00 che avevamo segnalato anche la settimana scorsa da darkhorse, in un ottimo WWT Championship in cui ha chiuso al 6° posto, incassando la 3° top-25 negli ultimi 4 tornei giocati, a conferma del suo ottimo momento di forma. Anche Wesley potrà approfittare del Field più leggero per provare a portare a casa sul torneo dove lo scorso anno ha già partecipato con un T37 lo scorso anno. Anche a Bryan non mancherà la motivazione visto che al momento è poco fuori la top-125 della FedExCup Fall Series List (128°). Questo giocatore ha vinto ad Harbour Town nel 2017, un torneo con condizioni molto ventose, come potremmo vedere anche questa settimana alle Bermuda, su questo tracciato che costeggia l’oceano, inoltre in passato ha offerto ottime prove su tracciati par-71 corti, e la conformazione di questo percorso potrebbe mettere in evidenza i suoi punti di forza. Lo vediamo come un contender vero e a quasi 50 volte la posta un cippino lo proviamo.

DP World Tour Championship 2024: Field, tracciato e statistiche

L’attenzione anche questa settimana è tutta sul circuito del vecchio continente che gioca il gran finale di stagione a Dubai, con il DP World Tour Championship 2024, con un Field da 50 giocatori, i migliori della classifica Race to Dubai. Dopo il weekend passato ad Abu Dhabi per l’HSBC Championship (il primo appunatento dei playoff), vinto dal britannico Paul Waring, questa settimana scopriremo chi sarà il grande campione DP con un Rory McIlroy grande favorito, visto che il nordirlandese si trova a + 1.785,03 punti su Thriston Lawrence, attualmente numero 2 della Race to Dubai e avversario diretto del n.1. Rasmus Hojgaard, in terza piazza, a 2.313,61 punti dalla vetta, cosa che gli rende quasi impossibile di raggiungere la cima.

I primi 50 si sfidano però, anche per le 10 cards del PGA Tour che verranno assegnate in base alla classifica della Race to Dubai, e che interessa molto gli italiani con Matteo Manassero ad un passo mentre si mette male per Guido Migliozzi, dopo la prestazione di Abu Dhabi che gli ha fatto perdere terreno su diversi giocatori e ora ha bisogno di un week end perfetto (davanti a lui si trovano il nordirlandese Tom McKibbin e l’inglese Jordan Smith, tra l’italiano e il britannico passano 95,07 punti). Per l’Italia presente anche Francesco Laporta entrato grazie alla strabiliante prestazione avuta ad Abu Dhabi dove ha chiuso il torneo in 13° posizione, fattore che lo ha portato al 52° posto della Race to Dubai, favorito anche dalle assenze di Ludvig Aberg e Jon Rahm. Fuori a sorpresa il campione in carica del DP World Tour Championship Nicolai Hojgaard su cui avevamo puntato la scorsa settimana, ma ci ha deluso.

A completare un Field di primo piano ci sono poi: Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Joaquin Niemann, Shane Lowry, Matt Wallace e Robert MacIntyre.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Nicolai Hojgaard, 22/1; 2022: Jon Rahm, 5/1; 2021: Collin Morikawa, 15/2; 2020: Matthew Fitzpatrick, 16/1; 2019: Jon Rahm, 7/1; 2018: Danny Willett, 80/1; 2017: Jon Rahm, 12/1; 2016: Matthew Fitzpatrick, 66/1; 2015: Rory McIlroy, 5/1; 2014: Henrik Stenson, 17/2; 2013: Henrik Stenson, 11/1; 2012: Rory McIlroy, 6/1; 2011: Alvaro Quiros, 40/1; 2010: Robert Karlsson, 50/1.

Il tracciato dell’Earth Course, Jumeirah Golf Estates, Dubai è stato disegnato nel 2009 da Greg Norman, si tratta di un par-72 da 7.675 yard con Fairways in Bermuda; Rough in Bermuda/Rye e Greens in TifEagle Bermuda. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre scommesse sul finale di stagione del DP World Tour a Dubai

La nostra selezione sulla free pick DP World Tour la giochiamo su un favorito, anzi SUL favorito per eccellenza. Se al PGA in un torneo minore abbiamo cercato solo colpi alti, al DP, nel gran finale di stagione, ci affidiamo ai migliori, e tra loro c’è Rory McIlroy @4.75. 2 degli ultimi 3 vincitori (Rahm e Morikawa) di questo torneo aveva una quota in singola cifra, che per gli standard delle scommesse di golf sono quote molto basse. Hatton e Fleetwood sono due avversari tosti, ma l’assenza di Rahm è più importante, e lancia ancora di più Rory che ha vinto 3 volte in carriera sull’Earth Couse.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.