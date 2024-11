Pronostici Golf RSM Classic 2024 del PGA Tour, mentre il DP World Tour è fermo dopo il gran finale ad Abu Dhabi dove è tornato a trionfare Rory McIlroy che ci ha mandato anche in cassa. In verità ci sarebbe un torneo minore, il BMW Australian PGA 2024, che però abbiamo deciso di non analizzare, nonostante la presenza di tante stelle e giocatori australiani di casa.

Risultati pronostici Golf: finale vincente al DP con Rory

La stagione del DP World Tour 2024 si è chiusa con la vittoria di Rory McIlroy al DP World Tour Championship di Abu Dhabi. E’ il campionissimo britannico a vincere ancora una volta la Race to Dubai, sesta volta in carriera per uno dei giocatori più forti di sempre, che ci ha fatto incassare anche sulla free pick, le scommesse gratuite sul golf che trovate ogni settimana sul nostro sito, trionfando allo Jumeirah Golf Estates, una quota non altissima per il golf @4.75, ma su cui avevamo puntata doppia, e non si sputa mai su un guadagno. Imprendibile invece la vittoria di Campos al Bermuda Championship, torneo minore del PGA.

DP World Tour: l’Opening swing inizia subito con il BMW Australian PGA 2024

Parliamo ancora di DP World Tour prima di passare alle scommesse, perchè si gioca subito dopo il finale di stagione, ma abbiamo scelto di non dare scommesse su questo torneo minore, il BMW Australian PGA 2024, il primo evento dell’Opening swing del circuito del vecchio continente.

Il calendario del DP World Tour per il 2025 si apre appunto con l’Opening Swing (5 tornei di cui 2 in Australia, 2 in Sudafrica e 1 alle Mauritius); International Swing dai primi di gennaio (3 negli Emirati Arabi Uniti, 1 in Bahrain, 1 da definire in Medio Oriente, 1 in Kenya e 2 in Sudafrica); Asian Swing da fine marzo (1 tappa a Singapore, 1 in India, 1 in Cina e una da definire); European Swing dai primi di maggio (con presenze in Turchia, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Italia e Germania); Closing Swing dai primi di luglio (si divideranno tra Scozia, Stati Uniti, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Danimarca); Back 9 dalla fine di agosto (2 in Inghilterra, 1 in Svizzera, Irlanda, Francia, Scozia, Spagna, Corea del Sud e uno da confermare); Playoff da novembre (entrambi gli eventi negli Emirati Arabi Uniti). Esclusi, ovviamente, i Major e la Ryder Cup che nel 2025 si giocherа in America, piщ precisamente al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York.

Abbiamo detto che il BMW Australian PGA Championship è un torneo minore, ma sono presenti comunque i top-player australiani come Min Woo Lee che proverà a difendere il titolo ma anche: Cam Smith, Jason Day, Marc Leishman ed Adam Scott (vincitore del torneo nel 2020). Tra gli altri big che completano ili Field segnaliamo: Victor Perez, Jordan Smith, Jannik Paul, Robert McIntyre, Rafa Cabrera Bello e Joaquin Niemann.

Si gioca sul tracciato del Royal Queensland GC di Brisbane e saranno presenti anche due azzurri, si tratta di Renato Paratore e Filippo Celli. Paratore (2 vittorie in carriera al DP, anche se non trionfa dal 2020, quando si impose nel British Masters mentre l’altra vittoria risale al 2017 al Nordea Masters). Celli, anche lui romano, 24enne, si è qualificato 28esimo alle Q School del DP World Tour una settimana fa e che cerca di fare punti preziosi.

Pronostici Golf RSM Classic 2024 (PGA Tour): Tracciato, field, statistiche

Il PGA Tour questa settimana ha in programma l’ultimo appuntamento della Fall Season con il RSM Classic 2024, in Georgia, dove sarà presente Ludvig Еberg. La giovane stella svedese (che non vediamo da fine agosto col T16 al Tour Championship), ritorna per difendere il titolo che proveranno a portagli via in un Field interessante per un torneo comunque minore, in un periodo ancora acerbo della stagione. Ci saranno infatti il il coreano S.H. Kim, gli statunitensi Daniel Berger, Brendon Todd, Bud Cauley, Webb Simpson, Maverick McNealy e Austin Eckroat (che pochi giorni fa ha vinto il WWT in Messico) e il colombiano Nico Echavarria, vincitore del Zozo Championship in Giappone, ma non dimentichiamo anche i canadesi Mackenzie Hughes e Adam Hadwin.

Presente anche l’azzurro Francesco Molinari, reduce da un ottimo 17esimo posto a pari merito a -10 sul totale nel Butterfield Bermuda Championship.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Ludvig Aberg (-29); 2022: Adam Svensson (-19); 2021: Talor Gooch (-22); 2020: Robert Streb (-19), 2019: Tyler Duncan (-19); 2018: Charles Howell III (-19); 2017: Austin Cook (-21); 2016: Mackenzie Hughes (-17); 2015: Kevin Kisner (-22); 2014: Robert Streb (-14); 2013: Chris Kirk (-14); 2012: Tommy Gainey (-16); 2011: Ben Crane (-16); 2010: Heath Slocum (-14).

Si gioca al Sea Island Resort, sul tracciato del Seaside Course da St.Simon’s Island in Georgia. Si tratta di un tracciato disegnato da Colt e Allison nel 1928 e rinnovato nel 1998 da Fazio. Si tratta di un tipico tracciato costiero (costa atlantica), un par-70 da 7.005 abbastanza standard, con fairways e Rough in Perennial Ryegrass e Green in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Putting, Green in Regulation e Tee to Green.

Le nostre scommesse sul RSM Classic 2024 del PGA Tour

Ecco le nostre selezioni pubbliche per le free pick su questo torneo di Golf PGA Tour, ma tutti i contenuti sui due tornei, e tutte le giocate con stake e motivazioni, le trovate nel VIP BETTING MANIAC, canale Telegram di cui trovate i riferimenti in fondo a questo articolo. Visto che c’è un solo torneo, questa settimana diamo tre giocate, una per livello di difficoltà (favoriti, value bet e longshot).

Come favorito andiamo su Sii Woo Kim @29.00 che ha comunque una quota bella alta quasi a 30 volte la posta. Kim è motivato per rientrare nella top-50 del ranking mondiale (dopo aver chiuso già tra i migliori 50 nella FedEx Cup), così da avere diritto alla partecipazione ai principali eventi nel mondo, su tutti il Masters di Augusta. Il coreano ha giocato bene alla President Cup e a Narashino aveva chiuso con un ottimo T6 anche allo ZOZO Championship in Giappone. Kim ha esperienza, ha debuttato qui nel 2015 con un T18. Lo scorso anno aveva aperto il torneo con tre ottimi round iniziali, prima del calo domenicale. Le 4 vittorie PGA in carriera Kim le ha fatte tutte su tracciati in Bermudagrass dove da il suo meglio: Sedgefield (2016), TPC Sawgrass (2017) PGA West (2021) e anche sulla costa pacifica con Waialae (2023), a conferma che su questa superficie si trova a proprio agio.

La quota di valore la giochiamo su Ben Griffin @31.00, uno dei giocatori più caldi in questo momento della stagione, e che potrà sfruttare un Field più morbido per provare a portare a casa la prima vittoria in carriera al PGA, dopo averla già sfiorata la settimana scorsa con un 8° posto finale. Griffin è motivato nella rincorsa alla top-50 della FedExCup Fall Series (al momento è 56°). Qui a Sea Island anche Griffin potrà contare sul suo ottimo feeling con i percorsi in Bermudagrass e la settimana scorsa è stato tra i migliori nelle statistiche di GIR che come detto sono importanti anche su questo tracciato.

Chiudiamo con l’azzardo in quota alta (non che le altre non lo siano), e abbiamo scelto Lucas Glover @41.00 che ha giocato a Sea Island la bellezza di 11 volte, superando il taglio in 8 occasioni e portando a casa anche 4 top-25. Si presenta con ottimi numeri di Approach e Tee to Green, statistiche molto importanti qui. Glover potrebbe avere l’occasione di vincere su un Field del genere e a questa quota sopra 40 volte la posta proviamo un cippino volentieri.

