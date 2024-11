Periodo a bassa frequenza per le scommesse sul Golf. Il PGA Tour questa settimana è fermo in attesa del Hero World Challenge dal 5 al 8 dicembre e il DP World Tour rimane in Australia e gioca un evento minore che però abbiamo analizzato con tre consigli per le scommesse che vi riportiamo. Pronostici Golf ISPS Handa Australian Open 2024.

Pronostici Golf ISPS Handa Australian Open 2024: Tracciato, Field, Statistiche

Il DP World Tour rimane in Australia dove la settimana scorsa Smylie ha beffato il connazionale e più quotato Cameron Smith, e ha vinto l’Australian PGA Championship. Questa settimana si gioca l’ISPS Handa Australian Open 2024 giunto alla 107° edizione. Si tratta di un torneo storico, che infatti ha un Field comunque interessante, pur rimanendo un torneo minore.

Lo scorso anno per esempio ha vinto un giocatore importante come Joaquin Niemann su Rikuya Hoshino, col cileno, passato al LIV, che torna per difendere il titolo, ma se la dovrà vedere con Cameron Smith ma anche con Min Woo Lee che sono i suoi avversari principali, ma saranno della sfida anche altri ex campioni di questo Australian Open come Cameron Davis, John Senden, e Peter Lonard.

Il tracciato del Kingston Heath è un par 72 che misura 7,259 yards, situato vicino a Melbourne, con tanti bunkers, alberi e un rough punitivo, quindi sarà importante colpire bene e centrare il fairways.

Le nostre scommesse sul ISPS Handa Australian Open 2024 (DP World Tour)

Andiamo sul favorito Joaquin Niemann @5.50 che potrà confermarsi in un Field del genere. Al LIV ha chiuso T3 a Nashville, T6 in Andalucia, T58 Open Championship, T2 in Inghilterra, T9 alle Olimpiadi di Parigi, T15 a Greenbrier, T2 a Chicago, T23 al Abu Dhabi HSBC Championship e T7 al DP World Tour Championship, tutti risultati importanti in tornei di livello, ma come noterete manca il successo che era arrivato subito ad inizio stagione al LIV a Mayakoba però, e poi ha calato il bis a Jeddah, portando a casa anche un T4 ad Hong Kong, T9 a Miami, T3 ad Adelaide in Australian e T7 a Singapore. Dopo aver debuttato qui con la vittoria potrà confermarsi tornando alla vittoria per un giocatore in rampa di lancio.

Quota di valore su Cameron Smith @7.50 che in realtà non è altissima, ma per un giocatore del genere, se paragonato ad un Field così soft, ha valore eccome. Anche Smith è passato al LIV dove ha giocato in modo solito con T9 a Nashville, T6 in Andalucia, (non ha superato il taglio all’Open Championship), T2 in Inghilterra, T8 a Greenbrier, un passo falso con 52° posto a Chicago, poi nuovamente T3 a Queensland per il PGA Championship, T2 al NSW Open e ha sfiorato la vittoria anche la settimana scorsa col 2° posto all’Australian PGA Championship, confermando di essere in forma e di giocare per la vittoria. In questa stagione ha portato a casa altri ottimi risultati nella prima parte: T8 a Mayakoba, T15 a Las Vegas, T2 ad Hong Kong, T6 al Masters, T14 ad Adelaide, T2 a Singapore, T9 a Nashville e T6 in Andalucia. Parliamo di un giocatore che vanta un major in carriera (Open Champion) e che ha una lunga storia anche con l’Open Australiano di casa che ha giocato 10 volte, senza mai vincere, ma sfiorando il successo con un T2 nel 2016 e un T4 l’anno dopo, e portando a casa in tutto 6 top-20 e al Kingston Heath Golf Club un giocatore del genere ha tutte le qualità per giocarsi la vittoria sfiorata sette giorni fa.

Quota alta su Jordan Smith @17.00 che da settembre ha cambiato passo al DP con T12 al Betfred British Masters, T12 ale Omega European Masters, T7 al Amgen Irish Open, T18 al BMW PGA Championship e T35 al Alfred Dunhill Links Championship. L’inglese vanta 2 titoli DP in carriera ed è al debutto in questo torneo, ma ha statistiche molto interessanti per fare bene sul tracciato di Victoria questa settimana e giocarsi il 3° successo in carriera, approfittando di un Field più soft. Jordan ha altri risultati importanti in questa stagione: T13 al Open de France, T4 al Andalucia Masters, T13 al Abu Dhabi HSBC Championship, T19 nel gran finale del DP World Tour Championship e T21 la settimana scorsa al Australian PGA Championship. Non dimentichiamo inoltre le vittorie già sfiorate col T4 al Dubai Invitational e il T2 al Jonsson Workwear Open. I tempi, il tracciato e il Field, sembrano maturi per il ritorno alla vittoria di Smith che non è la prima volta che proviamo nelle nostre scommesse sul golf.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.