Pronostici Golf AfrAsia Bank Mauritius Open 2024 del DP World Tour, unico torneo in gioco anche questa settimana, nel periodo pre-natalizio sempre abbastanza scarico per le scommesse sul golf, perchè anche qui parliamo di un torneo minore.

Pronostici Golf AfrAsia Bank Mauritius Open 2024: Tracciato, Field e Statistiche

Il 2024 del DP World Tour si chiuderà l’AfrAsia Bank Mauritius Open, in scena dal 19 al 22 dicembre, sull’arcipelago dell’Oceano Indiano, con un montepremi di 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti Race to Dubai, ultimo torneo minore dell’Opening Swing, dopo che la scorsa settimana in Sudafrica l’Alfred Dunhill Links ha vinto Shaun Norris dopo che era stato dominato nelle prime giornate da Marcus Kinhult, 2° al Leopard Creek Country Club.

Il tracciato è quello del Mont Choisy Le Golf a Grand Baie che torna ad ospitare questo torneo dopo il debutto nel 2022, e in quell’occasione a vincere fu Antoine Rozner, il francese che è favorito per il bis in questa edizione, dopo che lo scorso anno a trionfare fu Louis Oosthuizen. Il percorso è un par-72 da 7,051-yard disegnato da Peter Matkovich nel ottobre del 2017. Qui le statistiche più importanti sono: Par-5 Scoring, Approach, GIR, Putting e Driving Distance.

Field di basso livello a dire la verità e tra i nomi più importanti citiamo: Marcel Siem, vincitore dell’Open d’Italia quest’anno, i britannici Eddie Pepperell, Matthew Southgate, Richard Mansel e Ross Fisher e anche la truppa sudafricana con Ryan Van Velzen, Louis De Jager, Casey Jarvis e Wilco Nienaber.

Capitolo azzurri, saranno 3 i giocatori che difenderanno i colori del Belpaese: Andrea Pavan, forte di un ottimo risultato lo scorso week end (T24), Gregorio De Leo, che ha staccato la carta del maggiore circuito europeo alla fine di novembre con le qualifiche, e Renato Paratore, apparso non al meglio nella nuova stagione solamente nei due tornei australiani (ISPS Handa Australian Open e BMW Australian PGA Championship) con rispettivamente un 80esimo e un 107esimo posto.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Louis Oosthuizen; 2022 Antoine Rozner; 2019 Rasmus Hojgaard; 2018 Kurt Kitayama; 2017: Dylan Frittelli; 2016: Jeunh-hun Wang; 2015: George Coetzee.

Dopo questa tappa, il Dp World Tour andrа in pausa fino all’appuntamento con il Team Cup, trofeo a squadre che si disputerа ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, torneo che non attribuirа alcun punto per la Race to Dubai, che si giocherа con un team rappresentante l’Irlanda e il Regno Unito e un team a rappresentanza dell’Europa Continentale. Dal 2 gennaio tornerà anche il PGA Tour con il The Sentry, il torneo ad invito solo per i vincitori di un torneo nella passata stagione.

Le nostre scommesse sul AfrAsia Bank Mauritius Open 2024

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito, value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Come favorito prendiamo Antoine Rozner @9.50 che è il principale favorito anche sulle lavagne dei bookmakers, non solo perchè ha vinto l’ultima volta in cui si è giocato qui, ma anche perchè rispetto al field è uno dei giocatori indubbiamente più forti, che arriva da una stagione in cui ha impressionato con una serie di ottimi risultati come il 4° posto al Genesis Championship, il T6 al Abu Dhabi HSBC Championship e anche il T3 nella finale del DP World Tour Championship. Inoltre Rozner su questo tracciato, oltre alla vittoria del 2022, aveva perso ai playoffs anche l’edizione precedente del 2019 e una top-10 anche nel 2018.

Quota di valore su Kieran Vincent @36.00, giocatore del LIV che fa il suo esordio al DP dopo aver perso il posto nella ricca e spettacolare lega araba, ma ultimamente ha ripreso bene e ha giocato un ottimo golf che infatti lo ha fatto chiudere in top-10 in 3 torneo su 4 dell’Asian Tour. Vincent è abituato all’alto livello LIV pieno di stelle, e in un torneo con uno dei field più deboli della stagione DP, Vincent potrebbe mettersi in mostra

Il longshot, ovvero l’azzardo a quota alta, lo giochiamo su Daniel Brown @56.00 che arriva da un 2024 tra i migliori in carriera, con un 3° posto all’Andalucia Masters ma anche il 10° posto al major del The Open, e a Royal Troon ha giocato in condizioni atmosferiche che in qualche modo potremmo ritrovare anche qui, a livello di vento almeno. Lo scorso anno si è giocato su un altro tracciato il torneo delle Mauritius, ma Brown ha giocato comunque bene con un T3 che ci da ottimismo anche per questa edizione al Mont Choisy Le Golf.

