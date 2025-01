Si torna al doppio impegno con le scommesse di Golf visto che continuano i tornei del PGA Tour che si sposta dalle Hawaii alla California (prima negli States per Manassero, e torna anche Molinari) e torna anche il DP World Tour che inizia il suo Middle East Swing di inizio anno con l’Hero Dubai Desert Classic 2025. Pronostici Golf 16-19 gennaio 2025.

Pronostici Golf 16-19 gennaio 2025: tracciato, statistiche e field The American Express

La settimana scorsa Nick Taylor ha portato a casa il Sony Open, 5° vittoria in carriera (la 3° negli ultimi 40 eventi giocati) per il canadese che era quotato altissimo fino a @125 volte la posta. Dopo il doppio appuntamento alle Hawaii, il PGA Tour torna negli States, più precisamente in California per il The American Express 2025, 66° edizione di questo torneo che si gioca su tre diversi percorsi (Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club, Nicklaus Tournament Course) il che non ci aiuta nelle analisi.

Field interessante, non c’è ancora Scheffler, ma sono presenti big del calibro di: Justin Thomas, Patrick Cantlay, Wyndham Clark, Billy Horschel, Sungjae Im e Sam Burns ma anche il vincitore della scorsa settimana, Nick Taylor, e Nico Echavarria che aveva fatto 2°. Ci sarà pure Nick Dunlap che proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Nick Dunlap (-29); 2023: Jon Rahm (-27); 2022: Hudson Swafford (-23); 2021: Si Woo Kim (-23); 2020: Andrew Landry (-26); 2019: Adam Long (-26); 2018: Jon Rahm (-22); 2017: Hudson Swafford (-20); 2016: Jason Dufner (-25); 2015: Bill Haas (-22); 2014: Patrick Reed (-29); 2013: Brian Gay (-25); 2012: Mark Wilson (-24).

Torneo interessante anche per l’Italia visto che ci sarà il debutto stagionale al PGA Tour degli azzurri Francesco Molinari e Matteo Manassero che sono scesi in campo per la Team Cup lo scorso week end negli Emirati e avranno voglia di mettersi subito in mostra nel tour principale d’oltre oceano. Manassero sarа alla sua prima apparizione assoluta al PGA, una card guadagnata grazie al 12° posto in Race to Dubai 2024 mentre Molinari non gioca negli States dal 24 novembre scorso quando non passт il taglio al The RSM.

C’è molto da dire sul tracciato, visto che parliamo di 3 percorsi. Il Pete Dye Stadium Course, ovviamente disegnato da Pete Dye nel 1986, è un classico tracciato desertico, un par 72 da 7,210 yards con Fairways e Rough in Tifgreen 328 Bermudagrass con Ryegrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass con Poa Trivialis. Il Tournament Course, PGA West è stato invece disegnato da Jack Nicklaus nel 1987; si tratta di un Par: 72 da 7,147 yard con Fairways in Ryegrass; Rough: in Bermudagrass, 2″; e Greens in TifEagle Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis/ Ryegrass. Infine il La Quinta Country Club di Lawrence Hughes, e con re-design di Pascuzzo nel 1999; un Par 72 da 7,060 yards con Fairways e Rough in Bermudagrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass Poa Trivialis/ Ryegrass. Qui difficile segnalare le statistiche più importanti, certamente se facciamouna media ci sono certamente tee-to-green su tutte, poi birdie average, approach e putting.

Le nostre scommesse sul The American Express 2025 (PGA Tour)

Abbiamo scelto una quota di valore con Max Greyserman @36.00, giocatore da cui ci aspettiamo un ottimo 2025 di consolidamento, dopo che nella scorsa stagione, quella da rookie, ha centrato subito la top-5 della FedEx Cup, giocando un ottimo golf, con statistiche positive in Greens in Regulation, Birdie Average e soprattutto Putting. 2° allo ZOZO Championship, 4° al World wide Technology Championship e 24° nell’ultima uscita al The Sentry, sono alcuni risultati incoraggianti per un giocatore che potrebbe battersi per la vittoria in questo field, che comunque è competitivo ma non ancora al 100%, siamo sempre all’inizio dell’anno.

Prendiamo anche una quota speciale, Adam Hadwin MIGLIOR CANADESE @3.00. Hadwin ha il miglior rendimento qui tra i giocatori che non hanno mai vinto, ha sempre superato il taglio in 9 partecipazioni, con un paio di 2° posti, un T3 e altri due T6, compreso quello dello scorso anno. Parliamo di un giocatore che ha segnato il record del tracciato nel 2017 a La Quinta (59 colpi nel terzo giorno di gioco). Speriamo di vederlo confermarsi ancora una volta in California, ed è il favorito in lavagna, ma con una quota comunque ottima a 3 volte la posta. Il suo avversario principale è Nick Taylor che ha vinto la settimana scorsa, speriamo un po di calo che ci potrebbe stare fisiologicamente (letdown spot come dicono gli americani). Più indietro Mackenzie Hughes e Adam Svensson, mentre sulla carta Ben Silverman, l’ultimo dei 5 canadesi in gioco, è quello che fa meno paura.

Le analisi sul Dubai Desert Classic 2025 (DP World Tour)

Dopo la Team Cup che la scorsa settimana ha aperto il 2025 del DP World Tour, questa settimana si gioca il primo vero torneo con format standard, che inizia lo swing del medio oriente che apre l’anno del vecchio European Tour. Si gioca ancora negli Emirati Arabi Uniti con l’Hero Dubai Desert Classic 2025, torneo che fa parte del Tour dal 1989 (il primo di sempre in Medio Oriente), mette in palio un montepremi di 9 milioni di dollari, 8.000 punti per la Race to Dubai e 2.000 per la corsa alla Ryder Cup.

Essendo uno dei tornei della Rolex Series, il field sarа particolarmente interessante, infatti dal LIV ci sarà Jon Rahm oltre al britannico Tommy Fleetwood, fresco vincitore della Team Cup con la squadra GB & I, lo statunitense Patrick Reed, e Rory McIlroy, che ha dominato questo torneo vinto in 4 edizioni (2009, 2015, 2023, 2024), punta alla 3° di fila. Fanno parte del field anche il norvegese Viktor Hovland, il sudafricano Thriston Lawrence, 3° nella Race to Dubai dell’anno scorso, Akshay Bhatia, giocatore americano che ha debuttato bene al PGA e ancora Paul Waring (vincitore dell’Abu Dhabi HSBC Championship), lo scozzese Robert McIntyre, volato negli Emirati direttamente dalle Hawaii dove ha collezionato un T15 e un T53 nei primi due appuntamenti stagionali del PGA.

In gioco anche tre azzurri. Presenti a Dubai Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Nell’unica apparizione di quest’anno, Migliozzi ha portato un T31 al Nedbank Golf Challenge in Sudafrica dove Laporta di posizionò T6, anche se il pugliese non superò il taglio la settimana dopo all’Alfred Dunhill Championship. Ottimo, invece, l’avvio di stagione di Pavan, il romano ha chiuso con un T24 all’Alfred Dunhill Championship e T19 all’AfrAsia Bank Mauritius Open.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Rory McIlroy, 7/2; 2023: Rory McIlroy, 16/5; 2022: Viktor Hovland, 10/1; 2021: Paul Casey, 25/1; 2020: Lucas Herbert, 200/1; 2019: Bryson DeChambeau, 10/1; 2018: Hao-tong Li, 110/1; 2017: Sergio Garcia, 20/1; 2016: Danny Willett, 40/1; 2015: Rory McIlroy 7/2; 2014: Stephen Gallacher, 45/1; 2013: Stephen Gallacher, 70/1; 2012: Rafael Cabrera-Bello, 125/1; 2011: Alvaro Quiros, 16/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 66/1.

Il tracciato dell’Emirates Golf Club è un percorso desertico, disegnato da Litten nel 1988, un Par: 72 abbastanza lungo (7,428 yards) con Fairways e Rough in Bermuda/Rye e Greens in Bermuda (TifEagle). Qui è necessario avere ottime statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre scelte per le scommesse sull’Hero Dubai Desert Classic 2025

Per questo torneo scegliamo la quota più bassa sul favorito, Rory McIlroy @4.75, ma anche una quota enorme in tripla cifra, dalle stelle alle stalle, o viceversa. Iniziamo da Rory di cui abbiamo già parlato, qui è di casa, ha vinto 4 volte, incluse le ultime 2 edizioni. Quando gioca a Dubai (non solo Desert Classic, per esempio lo scorso anno fece 2° al Dubai Creek prima di vincere qui); il nordirlandese sembra avere una marcia in più, e proverà a portare a casa un altro titolo. Si presenta ovviamente come uomo da battere, e lo vediamo dalla quota molto bassa per essere golf, ma lo giochiamo lo stesso, anche perchè si presenta con ottime statistiche di: Tee-to-Green, Off The Tee ed Approach.

Recuperiamo in quota col longshot Andy Sullivan @126.00, un azzardo ovviamente, ma ben ripagato, per un giocatore d’esperienza a cui diamo volentieri una chance su una quota ampiamente in tripla cifra, dopo un 2024 chiuso in netta crescita e che si presenta con ottime statistiche di approach e tee-to-green. Le ultime 2 volte che lo abbiamo visto in gioco si è distinto con un T14 al Nedbank e un T7 all’Alfred Dunhill a Leopard Creek. In zona Dubai lo abbiamo visto 2° e 4° a Jumeirah e 2° anche al 2015 DP World Tour Championship dove rimase al comando per i primi 3 giorni, prima di essere superato la domenica proprio da McIlroy. Sullivan qui ha giocato tante volte, lo scorso anno era partito con un ottimo 67 al round 1, prima di perdersi, ma tra il 2015 e il 2018 ha portato a casa un 2°, un 4° e un 6° posto qui in quattro edizioni. A questa quota VA provato per forza.

