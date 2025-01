La stagione del PGA Tour entra nel vivo con il Farmers Insurance Open 2025 dal mitico Torrey Pines, dove anche questa settimana ci saranno gli azzurri Manassero e Molinari in gioco. Il DP World Tour conclude lo swing negli Emirati Arabi con il Ras al Khaimah Championship 2025, una settimana dopo aver incassato Hatton @10, sempre a Dubai. Pronostici Golf 22-26 gennaio 2025.

Risultati Golf: ancora cassa con Tyrrell Hatton

Iniziamo con i risultati della settimana scorsa, in particolare al DP World Tour con la vittoria di Tyrrell Hatton giocato @10 volte la posta. Il giocatore del LIV (circuito arabo ancora fermo) ha avuto la cards per giocare questo torneo, e non ha fallito. Interessante che le ultime 2 casse sui vincenti siano arrivate sempre grazie ad Hatton, giocato nel VIP Telegram di Betting Maniac dove trovate i contenuti completi sul golf e gli altri sport (riferimenti in fondo a questo articolo).

Al PGA Tour rosichiamo male invece. Incassiamo il testa a testa di Sam Burns, ma non va il vincente, Sepp Straka, e rosichiamo perchè avevamo scelto l’austriaco appena la settimana scorsa, e dopo un buon avvio ci deluse nei tre round successivi.

Pronostici Golf 22-26 gennaio 2025: tracciato, statistiche e field Farmers Insurance Open 2025

Il PGA Tour entra nel vivo della stagione col il Farmers Insurance Open 2025 (8,8 milioni di dollari di montepremi e 500 punti FedEx Cup in palio) che si giocherà sul mitico Torrey Pines. A difendere il titolo sarа il francese Matthieu Pavon, che l’anno scorso si impose di un colpo sul danese Nicolai Hojgaard, e che proprio qui a San Diego vinse il suo primo titolo PGA in carriera.

Field importante visto che torna in gioco la stella svedese Ludvig Åberg che finora in stagione ha giocato solo un torneo, ma ha chiuso con un ottimo T5 al The Sentry. Aberg è favorito dalle quote, ma attenzione anche all’’australiano Jason Day che dopo alcune stagioni sottotono, sta dimostrando di aver ritrovato un buon feeling, anche se è lontano dai fasti in cui arrivò anche al #1 del world ranking. In gioco anche: Max Homa, Sungjae Im, Thriston Lawrence (3° nella Race To Dubai l’anno scorso), l’irlandese Shane Lowry (major champion) e il giapponese Hideki Matsuyama (vincitore giа quest’anno del The Sentry). Non sarà ancora presente il numero uno dell’Official World Golf Ranking Scottie Scheffler, fermo da Natale per una ferita riportata alla mano destra .

Come detto quest’anno al PGA Tour seguiremo anche due italiani, in gioco anche questa settimana. Francesco Molinari (che partirà in gruppo con Matt Wallace e Chris Gotterup) ma che la settimana scorsa non ha superato il taglio al PGA West. Matteo Manassero (con Takumi Kanaya e Tim Widing) ha debuttato con un T43 alla sua prima della settimana scorsa, dopo aver conquistato la carta del Tour al termine dell’ultima stagione del Dp World Tour grazie dopo l’ottima Race to Dubai.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Matthieu Pavon (-13); 2023: Max Homa (-13); 2022: Luke List (-15); 2021: Patrick Reed (-14); 2020: Marc Leishman (-15); 2019: Justin Rose (-21); 2018: Jason Day (-9); 2017: Jon Rahm (-13); 2016: Brandt Snedeker (-6); 2015: Jason Day (-9); 2014: Scott Stallings (-9); 2013: Tiger Woods (-15); 2012: Brandt Snedeker (-16); 2011: Bubba Watson (-16); 2010: Ben Crane (-13).

Si gioca sul North e South course di Torrey Pines, percorsi storici e costieri. Il South Course è un par-72 da 7.765 yard, molto lungo, con Fairways in Bermudagrass ricoperta da Ryegrass; Rough in Kikuyugrass con Ryegrass e Greens in Poa Annua. Il North Course è invece un più corto Par 72 da 7,258 yards, con le stesse superfici di Fairways e Rough, mentre i greens qui sono in Bentgrass. Qui se facciamo una sintesi le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Total Driving, Approach, Greens in Regulation e Putting.

Le nostre scommesse sul Farmers Insurance Open 2025 (PGA Tour)

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo). Attenzione perchè il Farmers inizierà eccezionalmente MERCOLEDI, e non come di consueto al giovedì (come farà il DP).

Andiamo subito sul favorito Ludvig Aberg @10.00 che torna in gioco e dopo Strada speriamo in un altra vittoria di un europeo negli States. Aberg apre da favorito sulle lavagne anche perchè dopo aver chiuso il 2024 con un T17 al RSM Classic e il T6 all’Hero World Challenge, nel 2025 lo abbiamo visto con un T5 al The Sentry dove è stato tra i migliori nelle statistiche di Tee To Green che qui sono in assoluto le più importanti e lo svedese è tra i migliori anche in Total Driving, oltre ad amare i greens in Poa Annua. Lo scorso anno ha debuttato qui con un 9° posto, e potrà essere competitivo anche in questa edizione.

Giocata speciale su un altro europeo, Stephan Jaeger MIGLIOR TEDESCO @2.05, giocatore in ascesa che dopo un ottimo 2024 ha fatto un salto in avanti di 48n posizioni nel Official World Golf Rankings e ha vinto anche per la prima volta al PGA Tour allo Houston Open. Lo abbiamo visto bene anche al Sony Open dove ha chiuso al 3° posto e qui ha giocato 5 volte, superando il taglio in 3 occasioni e lo scorso anno si è giocato il titolo chiudendo al 3° posto qui. In questa stagione il tedesco è in top-20 nelle statistiche di Tee to Green e in top 10 per Approach, Around the Green e Putting. Magari non vincerà, ma si presenta sicuramente come il giocatore migliore tra i 4 tedeschi, con Matti Schmid il principale pericolo, poi Jeremy Paul e staccatissimo c’è anche Thomas Rosenmueller. Raddoppio abbondante (quota Snai) davvero goloso e da non perdere.

Le analisi sul Ras al Khaimah Championship 2025 (DP World Tour)

Abbiamo già detto della vittoria di Hatton la settimana scorsa, nella sua uscita dal LIV verso il DP World Tour che questa settimana completa lo swing negli Emirati Arabi. In gioco il Ras al Khaimah Championship 2025 (2,5 milioni di dollari in palio, 3.500 punti Race to Dubai e 1.000 punti Ryder Cup). Organizzato a partire dal 2022, si imposero qui i danesi Nicolai Hojgaard e Thorbjorn Olesen (rispettivamente nel 2022 e nel 2024) e tra loro si infilò anche il britannico Daniel Gavins (2023).

Tutti e tre fanno parte del field di questa edizione dove spiccano anche lo statunitense Patrick Reed, il neozelandese Daniel Hillier, l’inglese Paul Waring (alla seconda vittoria in carriera proprio lo scorso 10 novembre ad Abu Dhabi) e i sudafricani Casey Jarvis, Darren Fichardt e Shaun Norris.

Ci saranno 3 azzurri. Francesco Laporta (che partirà in gruppo con George Coetzee e Sean Crocker) ha collezionato un 6°, un 67° e un 37° posto rispettivamente al Nedbank Golf Challenge, all’Alfred Dunhill Championship e al Dubai Desert Classic. Guido Migliozzi (con Tom McKibbin e Jimmy Walker) 19esimo nella Race to Dubai fin qui, è sceso in campo solamente al Nedbank (31esimo) e la scorsa settimana a Dubai (8°). Infine Andrea Pavan (con Alejandro Del Rey e Lucas Bjerregaard) che ha iniziato in modo convincente la stagione con un 24esimo posto, un 19esimo e un 80esimo (all’Alfred Dunhill Championship, all’AfrAsia Bank Mauritius Open e al Dubai Desert Classic).

Vincitori ultime edizioni. 2024, Thorbjorn Olesen (-27); 2023: Daniel Gavins (-17), 200/1; 2022, Ryan Fox (-22), 60/1; Nicolai Hojgaard (-24), 35/1.

Il tracciato del Al Hamra Golf Club è un par-72 da 7,378 yards con diversi ostacoli di acqua e i fairways sono spazzati dalla sabbia del deserto. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre scommesse per il Ras al Khaimah Championship 2025

Qui abbiamo scelto una quota di valore su Ryan Fox @21.00 che a più di venti volte la posta è la nostra giocata preferita della settimana al DP. Fox si presenta con ottime statistiche di Approach, Tee to Green e Driving Accuracy. Il neozelandese è tornato centrando subito una top-10 la settimana scorsa al Hero Dubai Desert Classic, dopo che non giocava da ottobre. Fox è apparso in forma, e lo stesso giocatore lo ha dichiarato alle interviste e conferenze stampa. Nel 2023 Fox ha giocato il Ras Al Khaimah Championship chiudendo al 11° posto e l’anno prima aveva vinto il Ras Al Khaimah Classic per un giocatore che ha un ottimo rendimento nei tornei giocati negli Emirati Arabi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.