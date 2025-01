Torna in campo il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, per il suo primo torneo del 2025 al PGA Tour, il mitico Pebble Beach che abbiamo analizzato nei dettagli, con i migliori consigli per le scommesse sul golf, e abbiamo fatto la stessa cosa anche col più modesto Bahrain Championship in programma per il DP World Tour che continua l’intenational swing di inizio anno. Pronostici Golf 30 gennaio-2 febbraio 2025.

Pronostici Golf 30 gennaio-2 febbraio 2025: statistiche, tracciato e field Pebble Beach Pro-Am

Dopo la recente vittoria di Harris English al Farmers Insurance Open, questa settimana il PGA Tour ha in programma uno spettacolare Pebble Beach Pro-Am, uno dei signature events più noti ed importanti (20 milioni in palio questa settimana e 700 i punti FedEx) con un field di primo livello visto che torna in campo il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, al primo torneo del 2025 dopo l’infortunio di Natale. Ci sarà anche Wyndham Clark a difendere il titolo, oltre agli europei Ludvig Aberg, Matthieu Pavon, il 6 volte campione della Race To Dubai Rory McIlroy (che qui non ha mai vinto in carriera), Tommy Fleetwood, che arriva dopo un 21esimo posto al Dubai Desert Classic e una vittoria nella Team Cup di inizio 2025 e Justin Rose, che qui si impose nel 2023.

Torna in campo anche Jordan Spieth (vincitore qui nella stagione 2016-2017) a guidare la lunga lista dei big americani dove spiccano anche Max Homa, Patrick Cantlay, Justin Thomas e Collin Morikawa (ancora assente Xander Schauffele). Attenzione anche al giapponese Hideki Matsuyama, vincitore del The Sentry e 16esimo al Sony Open mentre Viktor Hovland e Rickie Fowler cercano di ritrovare il loro miglior gioco e conferme.

Si giocherà come sempre i primi due giorni su due percorsi diversi (il Pebble Beach Golf Links e lo Spyglass Hill Golf Course) per poi tornare gli ultimi due giorni sul primo dei due. Il format del Pro-Am prevede che gli 89 professionisti siano accoppiati con 80 amateur per le prime 36 buche ma, ovviamente, i professionisti accederanno al week end in base al loro posizionamento individuale dei precedenti giorni.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Wyndham Clark (-17); 2023: Justin Rose (-18); 2022: Tom Hoge (-19); 2021: Daniel Berger (-18); 2020: Nick Taylor (-19); 2019: Phil Mickelson (-19); 2018: Ted Potter Jnr (-17); 2017: Jordan Spieth (-19); 2016: Vaughn Taylor (-17); 2015: Brandt Snedeker (-22); 2014: Jimmy Walker (-11); 2013: Brandt Snedeker (-19); 2012: Phil Mickelson (-17); 2011: D.A. Points (-15); 2010: Dustin Johnson (-16).

Si gioca in California, su due tracciati. L’iconico Pebble Beach Golf Links. Disegnato da Neville e Grant nel 1919 e rinnovato da Connor e Palmer nel 2007, è un classico tracciato costiero, un par-72 corto da 6.972 yard con Fairways e Roush in Ryegrass con Poa Annua e greens in Poa Annua. L’altro tracciato è lo Spyglass Hill Golf Club disegnato da Trent Jones Senior nel 1966, un par-72 da 7.014 yards e qui Fairways e Rough sono in Perennial Ryegrass con Poa Annua e greens ancora in Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Around the Green, Tee to Green, Greens in Regulation, Scrambling, Approach e Putting.

Le nostre scommesse sul Pebble Beach Pro-Am 2025 (PGA Tour)

Come favorito puntiamo su Collin Morikawa @13.00 che si è riposato dopo il 2° posto al The Sentry con cui ha aperto la nuova stagionale il 3° runner up negli ultimi 10 tornei giocati al PGA Tour, per un giocatore spesso tra i candidati alla vittoria. Questa settimana potrebbe essere la volta buona in un torneo dove lo scorso anno ha giocato bene con un T14 finale. Dalla vincita dello ZOZO Championship, Morikawa ha incassato 8 top-5. Morikawa è tra i migliori nelle statistiche di tee-to-green (al The Sentry è stato il 2° migliore di tutto il field), e qui sono molto importante. Inoltre questo è il torneo di casa del californiano Morikawa,

Il longshoot, ovvero l’azzardo a quota alta, lo proviamo con Maverick McNealy @51.00, prodotto di Stanford, un altro che conosce bene i tracciati della California, in particolare Pebble Beach. McNealy da il suo meglio in tracciati costieri come questo, e su greens in Poa Annua e qui ha chiuso 5° nel 2020 e 2° nel 2021 dove si è arreso per un solo colpo a Daniel Berger. Lo scorso novembre Maverick ha chiuso 6° al orldwide Technology Championship, a precedere il primo successo in carriera al PGA, quello del RSM Classic. Il 2025 era iniziato subito bene con un 8° posto al The Sentry, anche se a Waialae (45°) e la settimana scorsa a Torrey Pines (52°) le cose non sono andate altrettanto bene. McNealy potrà rifarsi in un torneo importante, che non gli farà mancare la motivazione, e su un tracciato dove dovrebbe esprimere il suo gioco migliore.

Le analisi sul Bahrain Championship 2025 (DP World Tour)

Torna in gioco anche il DP World Tour che ha concluso lo swing negli Emirati con la prima vittoria in carriera al DP dello spagnolo Alejandro Del Rey (presente anche questa settimana), ma rimane in questa zona del mondo per l’International Swing, arrivato al suo 4° appuntamento, che si compone di un totale di 8 tornei (i prossimi si giocheranno in Qatar, Kenya e un doppio impegno in Sudafrica). Dopodiché si inizierà con l’Asian Swing, dal 20 al 23 marzo, al via con il Singapore Open. Ma torniamo all’attualità visto che questa settimana si gioca in Bahrain per il Bapco Energies Bahrain Championship al Royal Golf Course (2,5 milioni di dollari e 3.500 punti Race To Dubai in palio).

Il torneo, arrivato alla sua seconda edizione, vedrà la partecipazione del campione in carica Dylan Frittelli, sudafricano classe ’90 con 3 vittorie sull’European Tour da quando è professionista nel 2012, e che avevamo provato anche la settimana scorsa. Fanno parte del field anche lo statunitense Patrick Reed, il danese Thorbjшrn Olesen, l’australiano David Micheluzzi (5° al BMW Australian PGA Championship di inizio anno e 8° al Dubai Desert Classic), e il thailandese Kiradech Aphibarnrat, che sta tornando ai livello attesi.

Per l’Italia saranno presenti sicuramente Guido Migliozzi (8° posto al Dubai Desert Classic e al momento in 24esima posizione nella Race To Dubai), Francesco Laporta (6° al Nedbank Golf Challenge in Sudafrica in apertura di stagione e 40° nella RtD), e Andrea Pavan (19esimo all’AfrAsia Bank Mauritius Open e 75° nella RtD).

Il tracciato del Royal Golf Club, designato da Colin Montgomerie, è un par-72 da 7,302 yard, rinnovato da superfici in Paspalum e dove sono determinanti le buone statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Dylan Frittelli -13 (175/1), 2020: MENA Tour, David Hague (207 strokes, 3 rounds); 2019: MENA Tour, Robin Roussel (204 strokes, 3 rounds); 2011: Volvo Golf Champions (European Tour) Paul Casey (268 strokes, 4 rounds).

Le nostre scommesse per il Bahrain Championship 2025

Questa settimana per il DP World Tour abbiamo scelto una sola pick, una quota di assoluto valore su Laurie Canter @19.00. Il giocatore inglese sta attraversando un convincente periodo di forma, come abbiamo visto anche all’ultimo torneo giocato, l’Hero Dubai Desert Classic, dove ha chiuso al 3° posto, proseguendo sulla strada tracciata dopo un ottimo 2024 che ha visto questo giocatore crescere tanto. Canter a quasi 20 volte la posta è una giocata da provare, per un contender che sulla carta ha ottime statistiche e un gioco adesso per mettersi in mostra sulle 18 buche del percorso del Royal Golf Club.

