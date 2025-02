Arriviamo dall’ottima cassa con le scommesse sul golf, quota @19 con Laurie Canter, e questa settimana ci attendono altri tre tornei visto che oltre a PGA Tour (con Waste Management Phoenix Open 2025) e DP Tour (Commercial Bank Qatar Masters 2025) si apre anche la nuova stagione del LIV Golf Series a Riyad. Pronostici Golf 6-9 febbraio 2025.

Pronostici Golf 6-9 febbraio 2025: risultati di una settimana vincente

Finalmente un pò di fortuna, di cui siamo in grande credito dopo le tante bad beat e la sfilza di secondi posti nel 2024. Questa volta andiamo in cassa tutti insieme con la free pick, segnalata anche qui nell’articolo, con Laurie Canter che vince per la 2° volta in carriera al DP portando a casa il Bahrein Championship per un ottima quota @19 volte la posta che incassiamo.

Non riesce il bis al PGA Tour dove torna a vincere un infinito Rory McIlroy che mette in bacheca anche uno dei principali tornei mondiali che gli mancavano, Pebble Beach. Noi incassiamo almeno il testa a testa di Pendrith che fa decisamente meglio rispetto a Conners.

Waste Management Phoenix Open 2025: statistiche, tracciato e field

Il PGA Tour gioca nel deserto dell’Arizona il Waste Management Phoenix Open 2025, torneo che si gioca al TPC Scottsdale dove ogni anno migliaia di appassionati arrivano per seguire i migliori giocatori di golf al mondo, letteralmente visto che questa settimana è ancora in campo il numero #1 al mondo, Scottie Scheffler, rientrato bene con una top-10 la settimana scorsa, a seguito di un infortunio alla mano che lo ha tenuto lontano dai campi dallo scorso Natale. Scheffler domina nelle quote, staccando Justin Thomas, Hideki Matsuyama, Sam Burns e Sunjae Im che sono i suoi principali avversari in questo field, con Scheffler che qui ha già vinto per due anni di fila tra 2022 e 2023 anche se il campione in carica è Nick Taylor, in gioco anche in questa edizione per provare a difendere il titolo.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Nick Taylor (-21); 2023: Scottie Scheffler (-19); 2022: Scottie Scheffler (-16); 2021: Brooks Koepka (-19); 2020: Webb Simpson (-17); 2019: Rickie Fowler (-17); 2018: Gary Woodland (-18); 2017: Hideki Matsuyama (-17); 2016: Hideki Matsuyama (-14); 2015: Brooks Koepka (-15); 2014: Kevin Stadler (-16); 2013: Phil Mickelson (-23); 2012: Kyle Stanley (-15); 2011: Mark Wilson (-18); 2010: Hunter Mahan (-16).

Il mitico Stadium Course del TPC Scottsdale è un par-71 da 7.261 yard con Fairways e Rough in Bermudagrass con Perennial Rye e Fine fescue mentre i Greens sono TifEagle Bermudagrass ricoperata da un mix di Poa Trivialis e Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Putting, Around the Green, Approach e Greens in Regulation.

Le nostre scommesse sul Waste Management Phoenix Open (PGA Tour)

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Con tre tornei in gioco abbiamo deciso di fare una puntata per torneo, una per livello, e al PGA scegliamo il longshot, ovvero la quota alta, davvero alta visto che è in tripla cifra. Parliamo di Charley Hoffman @101.00 veterano che non è più nei suoi migliori tempi, ma questa quota è assurda e offre un buon vantaggio per un giocatore che qui lo scorso anno fece 2° perdendo solo ai playoffs, e che a 48 anni ha iniziato il 2025 superando il taglio in 3 tornei su 3, con un T5 al PGA West, che certifica il suo ottimo stato di forma. Hoffman da il suo meglio nel deserto e qui aveva fatto secondo anche nell’edizione del 2009, oltre ad altre 2 top-20 e 3 top-30 in ben 18 presenze qui a Scottsdale dove non manca mai. Il topo del deserto su tracciati del genere ha vinto e si è piazzato spesso, incassando la bellezza di $5,400,000 dai prizepool di questi tornei. Anche il putting di Hoffman è ottimo su greens con superfici mix di Bermudagrass Poa Trivialis e negli ultimi 2 mesi Charlye è stato il migliore nelle statistiche di Off the Tee, e tra i migliori anche in quelle di Approach e Tee to Green; @101 lo proviamo.

Le analisi sul Commercial Bank Qatar Masters 2025

Il Dp World Tour si sposta in Qatar per il Commercial Bank Qatar Masters 2025, appuntamento, inserito nella programmazione dell’European Tour a partire dal 1998. Questa settimana non ci sarà il campione in carica, il giovane giapponese Rikuya Hoshino che proprio qui a Doha vinse il suo unico titolo DP.

Field comunque interessante, ad iniziare dal vincitore della settimana scorsa, l’inglese Laurie Canter, ma ci sono anche tanti altri britannici come Dan Bradbury, Todd Clements, Jordan Smith, Joe Dean, Matthew Jordan, Daniel Brown (2° la scorsa settimana), Andy Sullivan e Marcus Armitage. Presenti anche lo spagnolo Alexander del Rey, gli statunitensi Johannes Veerman, Sean Crocker, Rygs Johnston e Corey Shaun, i sudafricani Dylan Frittelli, Casey Jarvis, Darren Fichardt e Ryan Van Velzen.

Per l’Italia ci saranno di certo Guido Migliozzi (che non ha superato il taglio nell’ultimo torneo), Andrea Pavan e Francesco Laporta, entrambi molto in forma e vicini ad una top 10 in Bahrain anche se hanno chiuso in calo alla domenica, quasi un classico per Laporta che tende ad iniziare sempre bene per poi calare, e questo vale un T13 (come Migliozzi). Presente, in Qatar, anche Gregorio De Leo, lontano dai campi dall’AfriAsia Bank Mauritius Open del 22 dicembre scorso dove non superò il taglio. L’anno scorso, qui, il miglior italiano fu Filippo Celli (T42 a -2) assente in questa edizione, e in quell’occasione seguito ad un solo colpo di distanza da Migliozzi mentre Laporta chiuse con un +1.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Rikuyu Hoshino, 45/1; 2023: Sami Valimaki, 80/1; 2022: Ewen Ferguson, 150/1; 2021: Antoine Rozner, 22/1; 2020: Jorge Campillo, 125/1; 2019: Justin Harding, 55/1; 2018: Eddie Pepperell, 70/1; 2017: Jeunghun Wang, 33/1; 2016: Branden Grace, 8/1; 2015: Branden Grace, 25/1; 2014: Sergio Garcia, 8/1; 2013: Chris Wood, 100/1; 2012: Paul Lawrie, 50/1; 2011: Thomas Bjorn, 200/1; 2010: Robert Karlsson, 66/1.

Il tracciato del Doha Golf Course è un classico percorso sul deserto, un lungo par-72 da 7.508 yard con Fairways e Rough in Bermuda e Greens in Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le scelte per il Commercial Bank Qatar Masters (DP World Tour)

Per il Qatar Masters 2025 scegliamo la quota di valore, quella su Ivan Cantero @41.00, spagnolo classe 1996 che sta crescendo moltissimo col proprio gioco e arriva dal T5 al Ras Al Khaimah Championship, seguito dal T4 al Bahrain Championship della settimana scorsa dove ha giocato molto bene. Cantero si presenta con ottime statistiche e con un ottima forma per fare bene anche su questo tracciato.

LIV Golf Riyad: torna in gioco anche il nuovo circuito arabo delle stelle

In Arabia Saudita inizia la nuova stagione del LIV Golf Series, col LIV Riyad che si giocherà come sempre su tre giorni, in questo fine settimana dal Riyadh Golf Club, un percorso par-72 da 7,464-yard abbastanza tradizionale, disegnato dall’architetto scozzese Duncan Thompson e inaugurato nel 2005. Qui nel 2015 si è giocato anche il Saudi Open.

Field come sempre di primo livello con Jon Rahm uomo da battere (2 vittorie negli ultimi 3 tornei giocati dallo spagnolo in chiusura della stagione LIV) assieme a Tyrrell Hatton che ci ha mandato in cassa di recente al DP al Dubai Desert Classic, e dalla fine della stagione LIV non è stato fermo, giocando e vincendo anche l’Alfred Dunhil Links, due vittorie a cui aggiunge 4 top-10 negli ultimi 6 tornei giocati in giro per il mondo. Hatton di recente ci ha fatto incassare due volte, lo proviamo anche questa volta per una vittoria in apertura al LIV, circuito dove ha già vinto lo scorso anno a Nashville. Prendiamo quiti TYRRELL HATTON @7.00.

A completare il podio delle quote c’è poi Bryson DeChambeau che ha chiuso al 2° posto la settimana scorsa, nello speciale evento dell’International Series India mentre nell’ultimo torneo giocato al LIV, a Chicago, ha chiuso con un T6, anche se la sua ultima vittoria risale ormai al giugno scorso, anche se fu la vittoria di un major (US Open).

ULTIMI VINCITORI LIV GOLF SERIES

Chicago (Sept. 2024) Jon Rahm (2) Greenbier (Aug. 2024) Brooks Koepka (5) United Kingdom (July 2024) Jon Rahm Andalucia (July 2024) Sergio Garcia Nashville (June 2024) Tyrrell Hatton Houston (June 2024) Carlos Ortiz Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4) Adelaide (April 2024) Brendan Steele Miami (April 2024) Dean Burmester Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2) Las Vegas (Feb. 2024) Dustin Johnson (3) Mayakoba (Feb. 2024) Joaquin Niemann

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.