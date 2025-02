Si ferma il DP World Tour ma la settimana di scommesse sul golf rimane molto interessante col Genesis Invitational del PGA Tour, e dopo l’inizio stagionale a Riad la settimana scorsa, anche questa settimana sono in gioco anche le LIV Golf Series, col LIV Adelaide. Pronostici Golf 13-16 febbraio 2025.

Genesis Invitational 2025 (PGA Tour): statistiche, tracciato e field

La settimana scorsa Thomas Detry ha vinto il WM Phoenix Open, col giocatore belga che ha vinto il suo primo titolo PGA Tour in carriera, ed era quotato fino @100 volte la posta per il successo. Questa settimana si gioca un importante ed interessante Signature event, il Genesis Invitational 2025 che è un torneo ad invito, come dice anche il nome, organizzato dalla Tiger Woods Fondation, con un field di primo piano visto che saranno in gioco il numero uno al mondo Scottie Scheffler, il fresco vincitore di Pebble Beach, Rory McIlroy, il campione in carica Hideki Matsuyama, e anche i vari Collin Morikawa, Ludvig Aberg, Wyndham Clark, Viktor Hovland e Tommy Fleetwood, con ben 7 giocatori della top-10 del ranking mondiale, che sono in gioco questa settimana. Ancora assente Xander Schauffele che sta recuperando da un infortunio.

Il percorso è quello del South Course di Torrey Pines, tracciato dove di solito si gioca il Farmers Insurance Open, e abbiamo il riferimento proprio di questo torneo, vinto appena 3 settimane fa da Harris English (presente anche in questo evento, ma quotato alto @71 per un altra affermazione). Disegnato da Bell nel 1957, rinnovato da Rees Jones nel 2001 e nel 2019; questo è un tipico tracciato costiero; Par: 72 lungo da 7,765 yards con Fairways in Bermudagrass ricoperta di Ryegrass; Rough in Kikuyugrass con Ryegrass e Greens in Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Total Driving, Approach, Greens in Regulation e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Hideki Matsuyama (-17); 2023: Jon Rahm (-17); 2022: Joaquin Niemann (-19); 2021: Max Homa (-12); 2020: Adam Scott (-11); 2019: J.B. Holmes (-14); 2018: Bubba Watson (-12); 2017: Dustin Johnson (-17); 2016: Bubba Watson (-15); 2015: James Hahn (-6); 2014: Bubba Watson (-15); 2013: John Merrick (-11); 2012: Bill Haas (-7); 2011: Aaron Baddeley (-12); 2010: Steve Stricker (-16).

Pronostici Golf 13-16 febbraio 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito andiamo su Rory McIlroy @7.50 che in questo nuovo anno ha già messo a segno un colpo che gli mancava nella sua immensa carriera, la vittoria a Pebble Beach, e ora ci prova anche al Genesis, un altro torneo che gli manca in bacheca. Da inizio 2024 ben 6 dei 10 Signature events giocati sono stati vinti o da Scheffler (4) o da Rory (2), e in questo momento preferiamo il nordirlandese come grande favorito, sul numero 1 al mondo che è rientrato solo la scorsa settimana da un infortunio alla mano, ha fatto bene a Phoenix, ma in questo momento appoggiato McIlroy che inoltre ha anche una quota più alta. Rory non ha mai vinto a Torrey Pines, ma qui ha giocato tanto e ha incassato anche ottime prestazioni: 5th (2019), 3rd (2020), 16th (2021) e 7th (2021 U.S. Open). Rory si presenta inoltre con ottime statistiche di Off the Tee, Approach, Ball Striking, Tee to Green e ha un putting positivo sui greens in Poa Annua.

Approposito di quote alte, la quota di valore la giochiamo su Robert MacIntyre @41.00. Gli europei stanno dominando questo avvio di PGA con i successi di Sepp Straka, Rory McIlroy e Thomas Detry. Ci proviamo anche questa settimana, e oltre a Rory giochiamo anche su MacIntyre che non è la prima volta che proviamo. Lo scorso anno lo scozzese ha vinto 2 tornei importanti: RBC Canadian Open e anche il torneo di casa, lo Scottish Open, in cui era quotato rispettivamente @100 e @50 volte la posta, quindi la quota alta non ci fa paura, anzi questa volta è pure un pelo più bassa che in quelle occasioni. MacIntyre ha giocato qui nell’edizione 2021 dello US Open dove chiuse con un onorevole T35, un buon piazzamento per un major. In quell’occasione MacIntyre fu tra i migliori nelle statistiche di Tee to Green, suo punto di forza anche nelle ultime settimane, e principale statistica dominante per fare bene qui. MacIntyre non ha grande esperienza al South Course visto che ha giocato in tutto solo 5 round, ma come detto ha ottime statistiche per fare bene, e non dimentichiamo che la settimana scorsa ha chiuso con un incoraggiante T6 con ancora ottime statistiche di Tee to green, e anche di Off the Tee e Putting. A 41 volte la posta proviamolo.

LIV Golf Adelaide 2025: analisi e scommesse

Dopo l’esordio stagionale a Ryad, continua la nuova annata delle LIV Golf Series. Anche a Ryad ha vinto un giocatore a sorpresa, in tripla cifra di quota, Adrian Meronk. Questa settimana ci spostiamo per il LIV Adelaide 2025 dove lo scorso anno vinse Brendan Steele (quotato @80 volte la posta) che chiuse con un ampio -18, e l’anno prima Talor Gooch fece anche meglio (-19).

Questa settimana si gioca al The Grange Golf Club, un par-72 da 7.039 yards dove troviamo Jon Rahm come favorito assoluto, dopo il T2 della settimana scorsa. Alle sue spalle Tyrell Hatton e Bryson DeChambeau che hanno chiuso entrambi con un -13 da T6 a Ryad mentre il back to back vincente di Adrian Meronk si gioca @41 volte la posta questa volta.

ULTIMI VINCITORI LIV GOLF SERIES

Solitamente le scommesse sul LIV sono un esclusiva del canale Telegram VIP di Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo), ma vista la mancanza del DP, questa settimana facciamo uno strappo alla regola e vi segnaliamo un possibile vincitore anche qui, una giocata speciale con Anirban Lahiri MIGLIOR ASIATICO @1.76. La quota non è altissima, ma parliamo di un gruppo formato da soli 3 giocatori asiatici, e senza dubbio l’indiano è il migliore rispetto a Yubin Jang e Max Lee che, diciamolo chiaramente, sono giocatori secondari al LIV. Lahiri ha chiuso 2° qui al LIV Adelaide del 2023 e ha confermato un buon gioco anche col T14 della passata edizione. Lahiri ha dimostrato di essere in forma visto che ha iniziato il LIV 2025 con un buon T12 a Riyadh, dove Jung ha chiuso 49°, e Lee ha fatto poco meglio, ma non è andato oltre il 40° posto. Lahiri potrà essere il miglior asiatico anche qui, ad Adelaide dove ha gia giocato bene in passato, come abbiamo visto.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.