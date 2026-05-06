Arriviamo da un altra cassa con i pronostici sul golf, questa volta con Cameron Young che ha vinto il Cadillac Open @12 di quota, e questa settimana il PGA Tour ci da una doppia occasione, col Truist Championship 2026, il torneo principale, seguito dl Myrtle Beach Classic 2026, evento di ripiego diciamo, ma con tanti nomi interessanti. Il DP World Tour gioca nel vecchio continente l’Estrella Damm Catalunya Championship 2026. Pronostici Golf 7-10 maggio 2026.

Truist Championship 2026 (PGA Tour): analisi, percorso, field e statistiche

Il PGA Tour fa tappa al Quail Hollow Club per il Truist Championship 2026, uno dei più importanti tornei del PGA dell’anno, che nel 2026 ha giustamente ottenuto lo status di Signature Event, garantendo un field con i migliori giocatori su un campo da golf meraviglioso, la settimana prima del PGA Championship ad Aronimink, a Philadelphia. Un field che torna a riempirsi di stelle, con i vari Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele, Ludvig Aberg e Robert MacIntyre che tornano in gioco dopo aver saltato il torneo della settimana scorsa al Doral, mentre altri come Scheffler (campione in carica qui), Henley e Lowry hanno fatto la scelta contraria e saranno assenti questa settimana.

Il Truist Championship è tornato nella sua sede storica, Quail Hollow, costruito da George Cobb solo nel 1961, dopo la riprogettazione del 2016 a opera di Tom Fazio in vista del PGA Championship del 2017, il layout di base del Quail Hollow è cambiato, passando da un Par 72 più accessibile a un Par 71 più impegnativo. Da segnalare la sostituzione del manto erboso dei green, passando dal MiniVerde Bermudagrass al Champion Bermudagrass. Qui sono importanti la potenza e le statistiche di Tee to Green, Off the Tee ma anche Approach, Green in Regulation e ovviamente Putting che non guasta mai.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Scottie Scheffler (-11); 2024: Rory McIlroy (-17); 2023: Wyndham Clark (-19); 2021: Rory McIlroy (-10); 2019: Max Homa (-15); 2018: Jason Day (-12); 2017: Justin Thomas (-8); 2016: James Hahn (-9); 2015: Rory McIlroy (-21); 2014: J.B. Holmes (-14); 2013: Derek Ernst (-8); 2012: Rickie Fowler (-14); 2011: Lucas Glover (-15); 2010: Rory McIlroy (-15).

Pronostici Golf 7-10 maggio 2026: le nostre scommesse sul Truist Championship 2026

Per questo tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Questa settimana con tre tornei abbiamo deciso per una giocata a torneo, e sul Truist spendiamo la quota di valore, segnalando Kurt Kitayama @41.00 che avevamo provato già la settimana scorsa, quando ha chiuso con un onorevole T9 al Doral. Su un percorso dove la potenza dal tee e la capacità di raggiungere il green in regulation sono un enorme vantaggio, Kitayama si presenta con statistiche incoraggianti (Tee to green su tutti ma anche in Approach e Ball Striking) che potrebbero dargli un buon vantaggio e la possibilità di contendere questo importante trofeo. Il suo miglior risultato qui è un 34° posto (2024) su 3 apparizioni ma questa edizione lo vede presentarsi in forma smagliante, in un 2026 che lo ha già visto mettere a segno importanti colpi con il 2° posto a Riviera, il 18° a Bay Hill, l’8° a Harbour Town e il già citato 9° posto al Doral, che certificano un giocatore che ci sta eccome ad alti livelli, e che ha già vinto un signature event del PGA contro altri grandi stelle come McIlroy e Scheffler, l’Arnold Palmer Invitational del 2023 a Bay Hill.

Myrtle Beach Classic 2026 (PGA): analisi e scommesse

Come detto questa settimana abbiamo anche un torneo secondario, che funge quasi da rincalzo per chi non si è qualificato per Quail Hollow, ovvero il Myrtle Beach Classic 2026 che è solo alla terza edizione, dopo la vittoria di Chris Gotterup nell’evento inaugurale del 2024, e il successo di Ryan Fox nel 2025, campione in carica che però non sarà a difendere il titolo quest’anno visto che è stato “promosso” e giocherà il torneo di Charlotte in concomitanza con questo. Diversi big sono infatti impegnati al Truist, ma questo non vuol dire che il field non abbia giocatori interessanti, ad iniziare dal favorito dalle quote, Brooks Koepka che sta sfruttando questi tornei per tornare un protagonista da quando ha fatto rientro dal LIV che sta cadendo in disgrazia. Alle sue spalle sperano di approfittare di un field più leggero per mettere un titolo PGA in bacheca Davis Thompson, ma anche diversi giocatori che arrivano dal vecchio continente come Marco Penge, Rasmus Hojgaard, Rasmus Neergaard-Petersen ed Aaron Rai su tutti.

Anche quest’anno si giocherà in South Carolina, al Dunes Golf and Beach Club di Myrtle Beach appunto. Si tratta di un percorso un par-71 da 7,347 yard, disegnato negli anni 50 da Robert Trent Jones. I greens sono in Champion Bermuda. Qui lo scorso anno Gotterup trionfò tenendo ottime statistiche in Approach, Around the Green, Tee to Green e Putting.

Qui vi diamo una giocata su una quota alta, il lonshot di Taylor Moore @56.00, giocatore dotato di un drive potente che qui gli servirà parecchio. Quinto al Wyndham Championship del 2022, ha vinto il Valspar Championship del 2023 sul Copperhead Course di Innisbrook. Secondo al Cognizant Classic del PGA National a marzo. Moore ha diversi risultati di prestigio e ha fatto bene anche nella sua ultima apparizione in coppia con Wyndham Clark. Moore da il suo meglio su tracciati par-71 e con superfici in Bermudagrass e si è classificato 25° al suo debutto quì. A questa quota proviamoci.

Estrella Damm Catalunya Championship 2026 (DP): analisi e scommesse

Passiamo nel vecchio continente col DP World Tour che ha concluso lo swing asiatico e si sposta per la prima volta nell’Europa continentale con l’Estrella Damm Catalunya Championship 2026, che darà il via alla European Swing. Field interessante, con Angel Ayora che è ancora una volta il favorito mentre continua la sua ricerca del primo titolo DP World Tour. Jayden Schaper è il suo principale rivale, seguiti da Hennie du Plessis ed Eugenio Chacarra.

Anche questa settimana è folta la truppa azzurra, questa volta guidata da Guido Migliozzi di poco avanti su Francesco Molinari e Matteo Manassero per quanto visto la settimana scorsa, poi arrivano Francesco Laporta e un Gregorio De Leo che ha iniziato alla grande la scorsa settimana, prima di calare nel weekend, ma dando segnali in scoraggianti. Sono nettamente già indietro Edoardo Molinari, Filippo Celli, Renato Paratore e Stefano Mazzoli che chiude la lavagna degli italiani.

Si gioca sul nuovo campo da golf di El Prat si trova a circa 20 km da Barcellona, progettato da Greg Norman, e come di consueto nei suoi progetti l’attenzione è rivolta alla giocabilità e questo percorso si preannuncia impegnativo ma equo. I par 5 non sono eccessivamente lunghi (tra 540 e 593 yard), e dovrebbero essere raggiungibili per i giocatori più potenti che riescono a centrare il fairway dal tee. Con sei par 4 sotto le 400 yard, la vittoria potrebbe dipendere da chi si dimostrerà più abile con il wedge. Si tratta di un Par 72 da 057 yards e qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Driving Accuracy, Around the Green e Scrambling.

Qui spendiamo il favorito, Jayden Schaper @17.00 che preferiamo al padrone di casa Ayora, unico che gli sta davanti in lavagna. Il sudafricano sarà motivato per riscattare il taglio non superato nell’ultimo torneo, il Turkish Airlines Open, ma prima aveva portato a casa una serie di ottimi risultati, per dare costanza dopo un 2025 favoloso che lo ha piazzato in pianta stabile tra i migliori del DP, con 2 vittorie e tre podi consecutivi. Schaper ha ottime possibilità di fare bene al Catalunya che ha il profilo ideale per El Prat grazie al suo mix di precisione e potenza, e gli ottimi numeri statistici, specialmente in GIR. Nelle ultime settimane il suo putter si è un pò raffreddato, ma se si riprenderà un pò anche in questo fondamentale, potrebbe tornare a lottare per la vittoria e a questa quota, comunque tra i favoriti, non è per niente male e lo proviamo.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.