Questa settimana torna il DP World Tour in gioco col Magical Kenya Open 2025 e c’è sempre il PGA Tour col Mexico Open, anche se il field è un pò svuotato dallo speciale evento TGL a squadre. Vediamo analisi, quote e consigli per i Pronostici Golf 20-23 febbraio 2025.

Risultati scommesse Golf: cassa con Aberg (e Lahiri)

Continua l’ottimo avvio di 2025 con i pronostici golf e la settimana scorsa abbiamo fatto un bel colpaccio in. Quota @26 con la vittoria di Ludvig Aberg, la giovane stella svedese che ha portato a casa il Genesis Invitational superando Mavericks McNealy, e soprattutto il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, che continua la sua ripresa dall’infortunio e chiude 3°. Proprio Aberg sarà uno dei grandi big assenti questa settimana al PGA, visto che si stanno giocando i match dello speciale torneo a squadre, TGL, organizzato da Tigers Woods e Rory McIlroy, che ovviamente toglie tanti campioni dal torneo messicano di questa settimana, come vedremo dopo nelle nostre analisi.

Col DP World Tour fermo, ci eravamo concentrati sul LIV Adelaide, secondo torneo della nuova stagione delle LIV Golf Series, dove non prendiamo il vincitore (ancora un successo del cileno Niemann) ma recuperiamo con la quota regalo di Lahiri che chiude al 7° posto ma è nettamente il miglior asiatico nel torneo, e si conferma senza problemi.

Mexico Open 2025 (PGA Tour): statistiche, tracciato, field

Il PGA Tour si sposta a Vallarta per il Mexico Open 2025, torneo che dal 2022 mette in palio 8,5 milioni di dollari di montepremi. A difendere il titolo sarа Jake Knapp, 30enne statunitense che qui l’anno scorso vinse il suo primo titolo tra i pro del PGA e che sarà presente anche in questa edizione, come detto molto limitata dai tanti big che hanno preso parte allo speciale torneo a squadre del TGL in corso da qualche giorno (Scheffler, Matsuyama, Cantlay, Schauffele, Aberg, McIlroy gli assenti più di lusso).

Field limitato, ma ovviamente non mancano giocatori interessanti come i gemelli Hojgaard, Thriston Lawrence, Thorbjorn Olesen, Niklas Norgaard, Sami Valimaki, Erik Van Rooyen e gli americani Akshay Bhatia (il favorito dalle quote), Lanto e Ben Griffin, Charlye Hoffman, Patton Kizzire e Kurt Kitayama.

Torna il duo azzurro con Francesco Molinari e Matteo Manassero, assenti entrambi dal Farmers Insurance Open dove si classificarono rispettivamente fuori dal taglio Molinari e T25 Manassero.

Il torneo messicano è entrato a far parte della programmazione del PGA Tour dal 2022 e da allora il Mexico Open vide vincitori Jon Rahm e Tony Finau oltre al giа citato Jake Knapp. Prima del 2022 il torneo è stato per tanti anni un palcoscenico di minor importanza.

Il tracciato del VidantaWorld a Puerto Vallarta, sulla costa pacifica del Messico, disegnato ed inaugurato nel 2015 da Greg Norman. Si tratta di un percorso costiero, un Par: 71 da 7,436 yards con Fairways e Rough in Platinum Paspalum così come i Greens sono in Platinum Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Off the Tee, Greens in Regulation, Driving Distance, Proximity to Hole, Approach, Scrambling e Putting.

Pronostici Golf 20-23 febbraio 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito giochiamo su Akshay Bhatia @13.00 che è il giocatore più importante e più in alto in questo field svuotato dai big, che la settimana scorsa ha segnato il miglior risultato della stagione 2025, il T9 al The Genesis. Bhatia è stato abbastanza costante anche negli altri 3 tornei giocati (T32, T22, T32) e lo scorso anno non ha preso parte al torneo messicano, ma lo aveva fatto l’anno prima, nel 2023, quando dominò nei primi 3 giorni, prima del calo (70) della domenica che lo ha fatto chiudere comunque con un ottimo 4° posto, in corsa per il titolo, un rendimento che ci aspettiamo anche questa settimana al Vidanta Vallarta.

Quota di valore su Alex Smalley @34.00, molto appoggiato anche negli States. Cosa normale visto che Smalley è in forma, lo abbiamo visto 16° al Sony Open, 11° al The American Express e 21° al WM Phoenix Open, tornei molto più duri rispetto a quello di questa settimana. Smalley ha un ottimo colpo, un punto di forza in un torneo in cui serve un colpo potente, e servono ottime statistiche di Driving Distance, come ha lo stesso Smalley. Su un tracciato costiero molto simile come il Corales di Puntacana, Smalley è sempre andato bene con un 14° posto nel 2020, un 2° nel 2022 e un 6° posto anche lo scorso anno, inoltre nel debutto in questo torneo messicano del 2022, Smalley fu tra i massimi protagonisti con un 6° posto finale. Con quota @34 volte la posta proviamoci.

Il longshoot, ovvero la quota alta, la giochiamo su Justin Lower @51.00 che lo scorso anno qui se l’è giocata chiudendo con un ottimo T3, e in quell’occasione fu il migliore di tutto il field nelle statistiche di greens hit e tra i migliori anche in proximity. Dopo non aver superato il taglio al Farmers, l’americano non è andato meglio di un T62 anche a Pebble Beach, ma non dimentichiamo anche il precedente T3 all’American Express dal Pete Dye Stadium e @51 di quota vale un piccolo cippino su un field leggero come quello che si troverà di fronte questa settimana a Vallarta.

Analisi Magical Kenya Open 2025 (DP World Tour)

Dopo una settimana di pausa, il Dp World Tour torna in scena con il Magical Kenya Open 2025, tappa dell’International Swing che si concluderà col Joburg Open in Sudafrica ai primi di marzo. Si gioca al Muthaiga Golf Club di Nairobi, torneo da 2,5 milioni di dollari in palio come montepremi e 3.000 punti per la Race to Dubai.

Nel field si rivedono il tedesco Marcel Siem, lo svedese Sebastian Soderberg e l’austriaco Bernd Wiesberger, oltre ai tanti sudafricani (Casey Jarvis, Louis De Jager, Ryan Van Velzen, Wilco Nienaber e Justin Harding), ma occhio anche al cinese Haitong Li, fresco della vittoria al Qatar Masters.

Importante truppa azzurra con 6 italiani in gioco: Guido Migliozzi, Greogrio De Leo, Andrea Pavan, Renato Paratore, Lorenzo Scalise e Filippi Celli. Per Scalise quello in Kenya sarà il torneo del suo debutto stagionale al DP mentre per Celli si tratta della seconda apparizione: la prima fu in Australia all’ISPS Handa Open. Ha giocato poco anche Paratore che nella stagione 2024/2025 ha solo un 22° posto all’AfrAsia Bank Mauritius Open. Il giocatore più atteso sarà il nostro Migliozzi che ha vinto qui la prima edizione del 2019, e vediamo proprio gli ultimi vincitori. Tra l’altro l’anno prima, quando ancora era Challenge Tour, vinse un altro italiano, Lorenzo Gagli, insomma il Kenya sembra portare bene agli azzurri.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Darius van Driel, 80/1; 2023: Jorge Campillo, 45/1; 2022: Ashun Wu, 60/1; 2021: Justin Harding 33/1; 2019: Guido Migliozzi, 300/1.

Il tracciato di Muthaiga è un par-71 da 7,208 yards, disegnato nel lontano 1926, e rinnovato nel 2004 da Peter Matkovich. Nairobi è in altitudine rispetto al livello del mare, quindi l’aria sarà più rarefatta, un aspetto da tenere in considerazione per un torneo in cui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre scommesse sul Magical Kenya Open 2025

Per questo torneo abbiamo scelto una sola giocata qui nel free (tutti i contenuti su Telegram), e prendiamo la quota di valore sul nostro Guido Migliozzi @36.00. Abbiamo detto che Migliozzi ha vinto qui nel 2019, e potrà provare a replicare anche in questa edizione, per togliersi dal periodo nero che lo ha visto mancare tutti e tre i tagli negli ultimi tornei giocati. Migliozzi è motivato anche nella corsa ad un posto in Ryder Cup. Parliamo di un giocatore che anche lo scorso anno vinse un torneo del DP (il KLM Open in Olanda), oltre al 8° posto al Dubai Desert Classic, prima della serie di 3 cut sbagliati. Proviamo il riscatto di Guido, che è anche ben quotato su un field leggero questa settimana in Kenya.

