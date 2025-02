Questa settimana il PGA Tour gioca a Palms Beach, Florida, il Cognizant Classic 2025, ma continua anche l’International Swing del DP World Tour impegnato a Durban, per il South African Open Championship che abbiamo analizzato nel dettaglio fornendovi le migliori quote e i Pronostici Golf 27 febbraio 2 marzo 2025.

Cognizant Classic 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e field

Arriviamo da una settimana dove non era facile incassare con i tornei di golf vinti da outsider, e infatti non siamo riusciti nell’impresa. Per esempio al PGA Tour la settimana scorsa in Messico ha vinto Brian Campbell che era quotato @150 volte la posta mentre al DP in Kenya era ancora più difficile centrare il vincitore, Jacques Kruyswijk, che sale al 8° posto della Race to Dubai.

Questa settimana il PGA Tour gioca in Florida, più precisamente a Palm Beach per il Cognizant Classic (9,2 milioni in palio con 500 punti FedEx Cup) su un tracciato che ha ospitato in passato sia la Ryder Cup che il PGA Championship. Austin Eckroat torna qui per difendere il titolo dopo la vittoria ottenuta l’anno scorso con un -17, score piщ basso dal 2003, davanti all’australiano Min Woo Lee e al sudafricano Erik van Rooyen, entrambi in T2 a -14.

Field interessante visto che ci sarà per esempio Jordan Spieth che farà il suo debutto in questo torneo per la prima volta in carriera, ma vanno segnalati anche Shane Lowry, Russell Henley, Sepp Straka, Rickie Fowler e Thorbjorn Olesen.

In gioco anche gli azzurri Francesco Molinari e Matteo Manassero. Il veronese classe ’93 ha presenziato fin qui a 3 eventi posizionandosi 43esimo al The American Express, 25esimo al Farmers Insurance Open e 68esimo al Mexico Open. Il torinese, ex campione del British Open, ha invece riportato i seguenti risultati fin qui in stagione: taglio mancato nei primi due tornei e una 49esima posizione in Messico.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Austin Eckroat (-17); 2023: Chris Kirk (-14); 2022: Sepp Straka (-10); 2021: Matt Jones (-12); 2020: Sungjae Im (-6); 2019: Keith Mitchell (-9); 2018: Justin Thomas (-8); 2017: Rickie Fowler (-12); 2016: Adam Scott (-9); 2015: Padraig Harrington (-6); 2014: Russell Henley (-8); 2013: Michael Thompson (-9); 2012: Rory McIlroy (-12); 2011: Rory Sabbatini (-9); 2010: Camilo Villegas (-13).

Il tracciato del The Champion Course, PGA National Resort, Palm Beach Gardens, Florida, uno dei più difficili della stagione, è stato disegnato da Tom e George Fazio nel 1981 con ben 3 rinnovi da parte di Jack Nicklaus (2002, 2014 e 2018). Il percorso è un par-71 e misura 7.167 yards con Fairways in Celebration Bermudagrass ricoperta con Perennial Rye; Rough in TifSport Bermudagrass ricoperta da Perennial Rye e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee, Approach, Tee to Green, Greens in Regulation e Scrambling.

Pronostici Golf 27 febbraio 2 marzo 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate

Come favorito vi proponiamo Shane Lowry @21.00 che ha chiuso da runner up qui nel 2022, e ha continuato a giocare alla grande a Palms Beach con un T5 e un T4. Al PGA Nationals l’irlandese ha sempre superato il taglio (7 su 7 al PGA National, percorso a pochi minuti dalla sua casa in Florida) e si recente ha fatto 2° anche a Pebble Beach (dietro all’amico Rory McIlroy). E’ giunto il momento di tornare alla vittoria per Lowry che è tra i favoriti questa settimana, ma mantiene un ottima quota oltre 20 volte la posta. Nelle ultime settimane Lowry è stato tra i migliori nelle statistiche di Putting, Approach, e Tee to Green. Come detto Lowry vive e ama i tornei nello Sunshine State, per esempio ha fatto 3° anche a Bay Hill lo scorso anno, battuto solo da Scheffler e Clark.

Come seconda selezione cambiamo, e andiamo su un Testa a Testa, una tipologia di giocata che spesso ci ripaga, TaT 72 Buche Sepp Straka v Sungjae Im: STRAKA @1.80. Sungjae Im è dato in calo e non è nemmeno nella top-15 del power ranking di PGA Tour per questo torneo, mentre Straka è al 2° posto (proprio dietro a Lowry di cui abbiamo già parlato) e ha vinto questo torneo nel 2022 (chiudendo con un ottimo 5° posto anche l’anno dopo). A dire il vero anche Im ha vinto qui nel 2020, ma si presenta peggio dell’austriaco in questo momento. Straka è l’unico giocatore del field ad avere già vinto in questo 2025 al PGA (The American Express) e al momento è al 3° posto nella classifica FedEx Cup con anche 4 top-15, dimostrando grande costanza e forma, quelle che stanno mancando a Im nelle ultime settimane.

Analisi South African Open Championship 2025 (DP World Tour)

Passiamo al DP World Tour al penultimo appuntamento dell’International Swing; si gioca in Sudafrica, nello specifico a Durban, per il South African Open Championship. In palio, questi 4 giorni, 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti per la Race to Dubai.

L’anno scorso, qui, vinse Dean Burmester, presente anche nel 2025 per difendere il titolo (7 degli ultimi 10 South African Open Championship sono stati vinti da giocatori di casa, sudafricani) in un field che conta anche Haotong Li, Laurie Canter, Marcel Siem, Johannes Veerman, Martin Couvra e Rafa Cabrera Bello tra i giocatori più interessanti.

Presenti anche gli azzurri, e sono 3: Gregorio De Leo, che arriva da un ottimo 5° posto al Kenya Open, Andrea Pavan (uscito dopo le prime due giornate la scorsa settimana) e Francesco Laporta, che ha saltato l’appuntamento in Kenya ed è fermo dal Qatar Masters, torneo nel quale si classificò 21esimo.

Il tracciato del Durban Country Club è un corto par-72 sotto le 6.800 yard, con greens che passano da Bermuda a Paspalum. Il percorso è in prossimità del mare. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Driving Accuracy, fairways hit, greens in regulation, scrambling e putts per GIR.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Dean Burmester; 2022: Thriston Lawrence; 2021: Daniel van Tonder; 2020: Branden Grace, 14/1; 2019: Louis Oosthuizen, 13/2; 2018: Chris Paisley, 125/1; 2017: Graeme Storm, 150/1; 2016: Brandon Stone, 55/1; 2015: Andy Sullivan, 33/1; 2013: Morten Orum Madsen, 80/1; 2012: Henrik Stenson, 14/1; 2011: Hennie Otto, 33/1; 2010: Ernie Els, 9/1.

Le nostre scommesse sul South African Open Championship 2025

Per questo torneo abbiamo scelto una quota di valore e un azzardo a quota alta. Iniziamo dalla value bet su Daniel van Tonder @34.00 che ha dato il meglio di sé in patria nel 2025 (vincendo due volte su cinque partenze e non facendo mai peggio del 9° posto dall’inizio dell’anno), e come abbiamo visto questo torneo spesso viene vinto da giocatori sudafricani, Van Tonder compreso visto che ha vinto qui nel 2021. La vittoria all’SDC Open alla fine di gennaio è stato l’undicesimo successo di Daniel nel Sunshine Tour e ha chiuso la dozzina di win la settimana successiva al MyGolfLife Open dove ha segnato un enorme -27 per battere Martin Vorster di due colpi. A livello DP ultimamente non ha brillato, ma in Sudafrica potrebbe riprendersi, per un giocatore che ha già trionfato nel tour principale anche al Kenya Open del 2021, inoltre il 23° posto qui nel lontano 2012 al Sunshine Tour’s Suncoast Classic è positivo,

Il longshot lo giochiamo su JT Ritchie @56.00. L’ultima delle dieci vittorie del sudafricano al Sunshine Tour è arrivata qui al Durban Country Club nel 2022, appena prima che fosse chiuso per ristrutturazione, e avrà bei ricordi della zona, anche se l’estetica è cambiata un po’. Il trentenne ha vinto quattro volte al Challenge Tour, ma la vittoria al livello superiore gli è sfuggita finora. Questo tracciato potrebbe essere perfetto per lui, e la settimana scorsa un altro connazionale sudafricano si è sbloccato col primo titolo DP, Jacques Kruyswijk, che speriamo possa agire da motivazione extra anche per Ritchie che vanta quattro piazzamenti nella top 14 nelle sue cinque partenze nel 2025, compreso l’ultimo 6° posto al Dimension Data Pro-A dove è stato il migliore del field nelle statistiche di GIR che saranno molto importanti anche in questo torneo.

