Una settimana con ben 4 tornei di golf su cui scommettere. Il più importante è ovviamente l’Arnold Palmer Invitational, ma il PGA Tour gioca anche il Puerto Rico Open. Il DP è in gioco col Joburg Open e tornano anche le LIV Golf Series con il LIV Hong Kong 2025, insomma una settimana piena con i Pronostici Golf 6-9 marzo 2025.

Arnold Palmer Invitational 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e field

Ad Orlando, Florida, va in scena uno dei Signature Event più importanti e blasonati del PGA Tour (ma anche dei più ricchi con un montepremi da 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup), l’Arnold Palmer Invitational 2025. A difendere il titolo c’è Scottie Scheffler che comanda un field stellare ad invito, con i migliori giocatori al mondo, una settimana dopo la vittoria a sorpresa di Joe Highsmith quotato @150 volte la posta al Cognizant Classic. Saranno in gioco questa settimana pesi massimi come Rory McIlroy, Ludvig Aberg, Collin Morikawa, Justin Thomas, Tommy Fleetwood e anche Xander Schauffele che qui è al debutto nel 2025.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Scottie Scheffler (-15); 2023: Kurt Kitayama (-8); 2022: Scottie Scheffler (-5); 2021: Bryson DeChambeau (-11); 2020: Tyrrell Hatton (-5); 2019: Francesco Molinari (-12); 2018: Rory McIlroy (-18); 2017: Marc Leishman (-11); 2016: Jason Day (-17); 2015: Matt Every (-19); 2014: Matt Every (-13); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Tiger Woods (-13); 2011: Martin Laird (-8); 2010: Ernie Els (-11).

Il tracciato di Bay Hill è un percorso classico ed iconico, disegnato nel 1961 da Wilson e Joe Lee e rinnovato proprio da Arnold Palmer nel 2009 e nel 2015. Si tratta di un par-72 da 7,466 yard con Fairways e Rough in Celebration Bermuda ricoperti di Perennial Rye mentre i Greens sono in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: di Tee to Green e Putting, seguite da: Green in Regulation, Approach, Scrambling e Driving Distance.

Pronostici Golf 6-9 marzo 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Qui abbiamo scelto la quota di valore su Justin Thomas @21.00 che sta risorgendo in questi ultimi mesi e nel 2025 dove al momento è co-leader con 3 top-10 in 4 tornei giocati, a conferma della grande costanza ritrovata. Anche in un torneo del genere JT ha delle ottime carte da giocare dopo un T21 e Sun T12 nelle ultime 2 partecipazioni qui. Thomas si presenta con ottimi numeri in Approach, Total Driving, Scoring Average, Birdie Average e Bogey Avoidance.

Nell’ultima uscita a Torrey Pines è stato il 2° migliore del field anche in Greens in Regulation (ha chiuso 9° alla fine del torneo) e ha un ottimo putting su Bermudagrass, del resto 6 delle sue 15 vittorie al PGA Tour sono arrivate su questa superficie. In Flordsa inoltre ha numeri eccezionali, oltre al 12° posto qui nel 2024 conta infatti anche un 10°, 3° e 10° a Copperhead, un 3° e 1 vittoria al PGA National e un 3°, 11° e una vittoria anche al TPC Sawgrass.

Puerto Rico Open 2025: torneo minore per il PGA Tour

Chi non si è qualificato all’Arnold Palmer potrà rifarsi nel torneo minore del Puerto Rico Open 2025 che ovviamente ha un field inferiore quindi aspettiamoci possibili colpi a sorpresa. Lo vediamo già dai favoriti in quota (alta @23): Pierceson Cody, Ryan Gerard e Niklas Norgaard, seguiti da Matt Wallace che è uno dei giocatori più importanti che prenderanno parte a questo torneo.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Brice Garnett (-19); 2023: Nico Echavarria (-21); 2022: Ryan Brehm (-20); 2021: Branden Grace (-19); 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Martin Trainer (-15); 2017: D.A. Points (-20); 2016: Tony Finau (-12); 2015: Alex Cejka (-7); 2014: Chesson Hadley (-21); 2013: Scott Brown (-20); 2012: George McNeill (-16); 2011: Michael Bradley (-16); 2010: Derek Lamely (-19).

Si gioca sul percorso del Grand Reserve Country Club in Rio Grande, un par-72 da 7,506 yards con Fairways e Rough in Salam Paspalum mentre i Greens sono in Sea Dwarf Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Putting, Greens in Regulation e Driving Distance.

Le nostre scommesse sul Puerto Rico Open 2025

La nostra scelta qui va su un longshot con Rasmus Neergaard Petersen @29.00 al debutto al PGA Tour. Il giovane danese ha iniziato molto bene la stagione al DP visto che al momento è 12° nella Race to Dubai. Petersen ha la ghiotta occasione di potersi giocare subito una vittoria alla prima al PGA, sfruttando un field più leggero del solito visto l’Arnod Palmer. Petersen vanta già un tris di vittorie al Challenge Tour e arriva dal 2° posto al Commercial Bank Qatar Masters del DP dove è stato tra i migliori nelle statistiche di greens-in-regulation che come abbiamo visto qui sono molto importanti.

A quasi 30 volte la posta lo proviamo in un torneo dove potrebbero uscire vincitori a sorpresa, e del resto anche in tornei più blasonati del PGA stiamo assistendo anche in questo avvio di stagione ad una serie di vittorie a sorpresa con giocatori in tripla cifra di quota.

Analisi Joburg Open 2025 (DP World Tour)

Il DP World Tour si sposta a Johannesburg dopo un altra sorprendente vittoria, questa volta per Dylan Naidoo che era quotato @350 volte la posta la settimana scorsa a Durban dopo l’annullamento del 4° giro per il diluvio abbattutosi sulla città. Questa settimana si spera in un torneo più tranquillo e lineare con lo Joburg Open 2025 che mette 1.5 milioni di euro e 3.000 punti per la Race to Dubai. Si tratta dell’ultima tappa dell’International Swing del DP che dopo si sposterà a Singapore dove avrа inizio l’Asia Swing (che continuerà in India e con un doppio appuntamento in Cina).

Field modesto con Jayden Schaper che apre da favorito su Shaun Norris e Jordan Smith, ma tra i papabili per la vittoria c’è anche il nostro Francesco Laporta che questa settimana è anche l’unico azzurro in campo qui dove chiuse con un T47 a -1 sul totale (71-68-72-68) lo scorso anno mentre nel 2023, finì la sua corsa con un buon T13 a -11.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Dean Burmester; 2022: Dan Bradbury; 2021: Thriston Lawrence; 2020: JB Hansen; 40/1; 2017 (Dec): Shubhankar Sharma, 66/1; 2017 (Feb): Darren Fichardt, 90/1; 2016: Haydn Porteous, 150/1; 2015: Andy Sullivan, 16/1; 2014: George Coetzee, 11/1; 2013: Richard Sterne, 18/1; 2012: Branden Grace, 35/1; 2011: Charl Schwartzel, 4/1; 2010: Charl Schwartzel, 9/1.

Si gioca sul Houghton Golf Club di Johannesburg, un percorso par-70 da 7,227 yard aperto nel lontano 1920, e rinnovato nel 2009 da Jack Nicklaus con greens molto ondulati e in superficie Bentgrass. Qui le statistiche principali sono quelle di: Greens in regulatio, Scrambling, Fairways Hit e Putts per GIR.

Le nostre scommesse sul Joburg Open 2025

Qui scegliamo un favorito, non proprio per la quota, ma sicuramente il nostro favorito, Shaun Norris @26.00, che proviamo per la terza volta di fila come vincente, compreso la settimana scorsa dove ha giocato bene in Sud Africa, chiudendo al 9° posto. In 4 tornei stagionali al DP il sudafricano ha sempre superato il taglio senza mai fare peggio di un T16, in una stagione aperta con la vittoria all’Alfred Dunhill Championship a Leopard Creek. Norris è di casa, conosce bene e ama i tracciati in altura come quello di Johannesburg come testimoniano ben 3 top-3 dal 2017 ad oggi a questo Joburg Open che in questa edizione potrebbe anche portare a casa.

Nel 2022 qui ad Houghton chiuse 18°, ma era in una forma decisamente peggiore rispetto a quella con cui si presenta oggi. I book favoriscono Jayden Schaper che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria da pro, ma secondo noi è Norris è il vero favorito, visto anche la condizione dell’altro grande favorito, Jordan Smith, che è alle prese con un problema ad un dito. A 26 volte la posta è una giocata che non ci facciamo scappare.

LIV Hong Kong: analisi, quote e scommesse

Completiamo il poker di tornei di golf settimanali col ritorno delle LIV Golf Series che si apprestano a giocare il LIV Golf Hong Kong 2025 dopo 3 settimane di pausa, quando ad Adelaide vinse Joaquin Niemann che inoltre qui lo scorso anno si giocò il titolo chiudendo 4°. Si gioca al Hong Kong Golf Club dove oltre al già citato Niemann, c’è anche Jon Rahm tra i grandi favoriti. Lo spagnolo ha iniziato il 2025 al LIV con un T2 a Riyadh e un 6° posto anche ad Adelaide e lo scorso anno qui ha chiuso con un buon T8 che lo rende un giocatore da seguire con interesse anche per questa edizione.

Ci saranno anche Tyrrell Hatton, Bryson DeChambeau e Cameron Smith da seguire con molta attenzione. Hatton ha iniziato la stagione con un T6 e un T23, ma ha anche vinto (mandandoci in cassa) al Dubai Desert Classic del DP World Tour, lo scorso gennaio. DeChambeau ha chiuso 6° qui lo scorso anno ma occhio anche a Smith che non ha iniziato benissimo questo 2025 al LIV (T25 e T30), ma lo scorso anno qui ad Hong Kong è stato in corsa fino alla fine, chiudendo al 2° posto, battuto solo da Abraham Ancer che sarà in gioco per difendere il titolo, ma non sarà facile, ed è più indietro in quota.

ULTIMI VINCITORI LIV GOLF SERIES

Adelaide (Feb. 2025) Joaquin Niemann (3) @11 Ridyah (Feb. 2025) Adrian Meronk @100 Chicago (Sept. 2024) Jon Rahm (2) @6 Greenbier (Aug. 2024) Brooks Koepka (5) @26 United Kingdom (July 2024) Jon Rahm @7 Andalucia (July 2024) Sergio Garcia @15 Nashville (June 2024) Tyrrell Hatton @13 Houston (June 2024) Carlos Ortiz @36 Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4) @21 Adelaide (April 2024) Brendan Steele +@81 Miami (April 2024) Dean Burmester @31 Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer @36 Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2) @11 Las Vegas (Feb. 2024) Dustin Johnson (3) @17 Mayakoba (Feb. 2024) Joaquin Niemann @13

