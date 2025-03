Arriviamo da una settimana decisamente sfortunata con i pronostici golf dove potevamo sbancare e invece torniamo a casa con un pungo di mosche. Ora c’è da pensare a questa settimana, col l’atteso The Players Championship del PGA, il 5° major non ufficiale per capire l’importanza del torneo, e gioca per la seconda settimana di fila anche il LIV Golf Series col LIV Singapore. Pronostici Golf 13-17 marzo 2025.

Risultati Golf: domenica sfortunata

Una domenica pazzesca nei pronostici Golf dove rischiamo di sbancare tutto ma usciamo con un pugno di mosche in mano. Al PGA vince Henley @36 che avevamo lasciato come possibilità secondaria (darkhorse) ma poi non lo abbiamo giocato. A Puerto Rico Neegard-Petersen chiude 2°, e lo avevamo dato come free pick, cosi come avevamo dato Shaun Norris che domina il torneo per 3 turni e mezzo al DP, molla nel finale, viene raggiunto e perde i playoff con Hill….il bello che in quei playoff avevamo anche Kruyswijk…incredibile. In questo modo ci saltano in un solo giorno le seguenti quote:

Russell Henley @36.00

Neergaard Petersen @29.00

Shaun Norris @26.00

Jacques Kruyswijk @31.00

Diciamo che siamo abbastanza a credito con la fortuna e speriamo di riprenderci già da questa settimana con l’importante The Players, e c’è anche il LIV (ma non il DP).

The Players 2025 (PGA Tour): analisi, percorso, statistiche e field

Questa settimana va in scena uno dei tornei più noti e blasonati del PGA TOUR, il The Players 2025 (in palio 25 milioni di dollari e 750 punti FedEx Cup), per molti il 5° major, non ufficiale, del golf. Field spettacolare visto che sono presenti ben 48 dei primi 50 giocatori al mondo, ad iniziare dal numero #1, Scottie Scheffler, che cerca la tripletta a questo torneo (cosa mai riuscita a nessuno nella storia), anche se quest’anno non ha ancora vinto (3° posto al The Genesis Invitational, 9° all’AT&T Pebble Beach Pro-Am e 25° al WM Phoenix Open).

Ci sono anche Rory McIlroy (numero 2 al mondo che qui vinse nel 2019, e che nel 2025 ha già vinto alll’AT&T Pebble Beach), Xander Schauffele (che ha giocato solo un torneo dal rientro per infortunio, il T30 al The Sentry), Ludvig Aberg (vincitore del The Genesis Invitational e con un ottimo T5 al The Sentry), Hideki Matsuyama (proprio il vincitore al The Sentry), Jordan Spieth (in ripresa con un T4 in Arizona e un T9 in Florida), Collin Morikawa (2° posto alle Hawaii per il The Sentry), Justin Thomas, Rickie Fowler, Matt Kuchar, Adam Scott e Karl Vilips, vincitore la scorsa settimana del Puerto Rico Open e per questo all’interno del field che prevede la partecipazione di 144 giocatori.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Scottie Scheffler (-20); 2023: Scottie Scheffler (-17); 2022: Cameron Smith (-13); 2021: Justin Thomas (-14); 2019: Rory McIlroy (-16); 2018: Webb Simpson (-18); 2017: Si Woo Kim (-10); 2016: Jason Day (-15); 2015: Rickie Fowler (-12); 2014: Martin Kaymer (-15); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Matt Kuchar (-13); 2011: K.J. Choi (-13); 2010: Tim Clark (-16).

Tracciato. Si gioca al The Stadium Course del TPC Sawgrass, disegnato da Pete Dye nel 1980 e rinnovato da Steve Wenzloff nel 2016. Si tratta di un Par: 72 da 7,275 yards con Fairways e Rough in Celebration Bermudagrass ricorperta da Champion Fine Ryegrass mentre i Green sono in TifEagle Bermuda ricoperti di Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Tee to Green, Driving Distance e Greens in Regulation.

Pronostici Golf 13-17 marzo 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Oggi anche nelle scommesse ci concentriamo solo sul torneo PGA, col LIV che rimane in esclusiva VIP, quindi andiamo con una selezione di 3 pick, una per livello: un favorito, una value bet (quota di valore) e un longshot (la quota più alta).

Come favorito giochiamo su Collin Morikawa @13.00 che nel 2025 non ha vinto, ma ha segnato 2 runner up, inoltre si presenta come migliore del Tour nelle statistiche di Tee-to-green che qui sono importanti (ma è tra i migliori anche in Approach, Off the Tee ed Around the green). Dopo alcuni passaggi a vuoto Morikawa si è scaldato bene in vista di questo torneo, con la buona prestazione della settimana scorsa aa Bay Hill. Su questo tracciato nel 2023 ha chiuso al 13° posto, dopo che era 3° dopo le prime 36 buche.

La quota di valore la giochiamo su Sepp Straka @36.00. Puntiamo sull’ottimo putting dell’austriaco sui greens in Bermudagrass come quelli che affronterà questa settimana. La vittoria di Straka al PGA National arrivò su un green in Bermudagrass, 2° vittoria su questa superficie in 3 successi in carriera per Sepp che ha giocato anche 4 volte allo Stadium Course incassando un 9° posto nel 2022 e un 16° nella passata edizione, salendo al numero #13 del ranking mondiale, la posizione più alta che ha mai raggiunto. La vittoria al The Players sarebbe la ciliegina sulla torta, e ha tutte le carte in regola per fare bene. Straka ha ottimi risultati anche su altri tracciati disegnati da Dye: 4° (2020) e 1° (2025) al PGA West, 3° (2022) e 4° (2024) ad Harbour Town, 10° (2021) a TPC River Highlands, e ovviamente il 9° posto qui nel 2022. Straka si presenta a questo torneo anche come 3° migliore al PGA in Birdie e Scoring Average. Con 3 top-10 e altre 6 top-15 al momento Straka è anche al comando della classifica FedExCup.

Il longshot, la quota alta, la giochiamo su Aaron Rai @56.00 che ha le caratteristiche per fare bene su questo tracciato, e si presenta in ottima forma dopo un T4 in Messico, il T15 al The Sentry e il T11 a Bay Hill. L’inglese sta crescendo molto anche a livello PGA, e ha già giocato due volte su questo percorso, dove ha chiuso 19° e 35°, con un 4° posto all’inizio della domenica nel 2023, edizione del suo debutto al The Players. Anche Rai ha un ottimo rendimento su tornei con greens in Bermudagrass in carriera e ama i tracciati corti par-70 (lo abbiamo visto anche al Sedgefield Country Club lo scorso agosto). Ottime anche le statistiche di Rai su Tee to Green nelle ultime settimane, a quasi 60 volte la posta va provato.

LIV Golf Singapore: analisi e scommesse

LIV Golf Series che rimane un esclusiva nel VIP Telegram, ma vediamo un pò il torneo che ci attende questa settimana, il LIV Singapore 2025, con questo circuito in gioco per la seconda settimana di fila, dopo che la scorsa ha visto il ritorno alla vittoria di Sergio Garcia ad Hong Kong, anche se tutti si aspettavano il successo di un altro spagnolo, Jon Rham che apre da favorito anche questa settimana al Sentosa Golf Club. Rahm ha vinto 2 tornei LIV lo scorso anno, nella sua stagione di esordio qui, e ha iniziato il 2025 senza vittorie, ma con 3 top-10 su 3: T2-6-T6.

L’avversario principale di Rahm sarà Joaquin Niemann che a febbraio ha vinto il LIV Adelaide, suo 3° successo al LIV. La settimana scorsa Niemann ha chiuso al 12° posto ad Hong Kong.

Completa il podio virtuale Tyrrell Hatton che però non ha brillato negli ultimi due tornei LIV chiusi con un T20 e un T23, anche se a gennaio aveva portato a casa il Dubai Desert Classic in una delle sue scorribande al DP, con il LIV ancora fermo in quel periodo.

Il difensore del titolo vinto qui a Singapore lo scorso anno è però Brooks Koepka, anche se l’americano questa volta è solo 4° in lavagna delle quote per la vittoria finale. Koepka ha anche un T3 nel 2023 in questo torneo a Singapore, e spera di riprendersi su un tracciato dove si trova a suo agio, anche perchè la settimana scorsa lo abbiamo visto molto male ad Hong Kong (T35). Lo scorso gennaio Koepka ha però vinto a Greenbier il suo 5° titolo LIV, nessuno come lui.

VINCITORI ULTIMI TORNEI LIV GOLF SERIES

Hong Kong (March 2025) Sergio Garcia (2) @21 Adelaide (Feb. 2025) Joaquin Niemann (3) @11 Ridyah (Feb. 2025) Adrian Meronk @101 Chicago (Sept. 2024) Jon Rahm (2) @6 Greenbier (Aug. 2024) Brooks Koepka (5) @26 United Kingdom (July 2024) Jon Rahm @7 Andalucia (July 2024) Sergio Garcia @15 Nashville (June 2024) Tyrrell Hatton @13 Houston (June 2024) Carlos Ortiz @36 Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4) @21 Adelaide (April 2024) Brendan Steele @81 Miami (April 2024) Dean Burmester @31 Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer @36 Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2) @11 Las Vegas (Feb. 2024) Dustin Johnson (3) @17 Mayakoba (Feb. 2024) Joaquin Niemann @13

