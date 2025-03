Shaun Norris butta al vento un torneo dominato in Sud Africa, bruciando anche la nostra quota @26. Continuiamo ad essere a credito con la fortuna nelle scommesse sul golf, e ci proviamo già questa settimana tra Valspar Championship 2025 del PGA Tour e Porsche Singapore Classic 2025 per il DP World Tour. Pronostici Golf 20-23 marzo 2025.

Valspar Championship 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e field

Arriviamo dalla settimana del successo al The Players di Rory McIlroy, sempre più nella storia del golf. Questa settimana il PGA Tour si sposta a Palm Harbor, Florida per il Valspar Championship 2025, quando manca meno di un mese al The Masters di Augusta, il primo major dell’anno.

Questa settimana field non a livello della scorsa ovviamente, ma sempre di ottimo livello con Xander Schauffele, Justin Thomas, Tommy Fleetwood, Sepp Straka, Shane Lowry, Viktor Hovland, Billy Horschel, Sahith Theegala, Adam Scott, Jordan Spieth e anche Sam Burns che cerca la tripletta. Ci sarà anche il campione in carica Peter Malnati, ma difendere il titolo non sarà facile, e lo vediamo dalla quota @750.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Peter Malnati (-12), 2023: Taylor Moore (-10); 2022: Sam Burns (-17); 2021: Sam Burns (-17); 2019: Paul Casey (-8); 2018: Paul Casey (-10); 2017: Adam Hadwin (-14); 2016: Charl Schwartzel (-8); 2015: Jordan Spieth (-10); 2014: John Senden (-7); 2013: Kevin Streelman (-10); 2012: Luke Donald (-13); 2011: Gary Woodland (-15); 2010: Jim Furyk (-13).

Si gioca sul tracciato di Copperhead Course al Innisbrook Resort di Palm Harbor, Florida, un par-71 lungo con le sue 7,340 yard con Rough e Fairways in Celebration Bermudagrass ricoperta da Ryegrass mentre i greens sono in TifEagle Bermudagrass / Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Tee to Green, Approach, Putting Averag, Greens in Regulation e Driving Distance, in ordine di importanza.

Pronostici Golf 20-23 marzo 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Giochiamo sul favorito Tommy Fleetwood @12.00 che dalle Olimpiadi parigine ad oggi ha messo in fila 14 top-25 consecutive in giro per il mondo. L’inglese ha esordito a Copperhead nel 2022 con un T16, ed è subito andato a migliorare l’anno dopo quando si giocò il torneo con un 3° posto finale. Fleetwood si presenta con ottime statistiche di tee-to-green ed approach che qui dono molto importanti. Parliamo di un giocatore esperto che ha vinto 7 volte al DP e che può portare a casa anche questo titolo PGA da Palm Harbour. Anche la settimana scorsa si è messo in mostra giocando solido golf che lo ha portato al 14° posto al The Players e in stagione ha già sfiorato la vittoria negli States col T5 a Torrey Pines per il The Genesis Invitational.

Come quota di valore segnaliamo Will Zalatoris @34.00, giocatore molto calato, che non sta certamente passando il suo miglior periodo, ma parliamo comunque di un talento che fino a qualche mese fa era considerato uno dei migliori al mondo. Zalatoris è un giocatore che vanta 7 top-9 negli ultimi 10 major giocati negli Stati Uniti, e il 28enne di San Francisco ha ottimi precedenti in Florida (10° nel 2021 e 4t° nel 2024 a Bay Hill) e un ottimo putting su greens in Bermudagrass, oltre alle statistiche di Approach. A questa quota Zalatoris qui è da provare.

Analisi Singapore Classic 2025 (DP World Tour)

Dopo la cocente delusione con Shaun Norris di un paio di settimane fa, torna il DP World Tour che cambia continente e vola in Oriente dove la settimana scorsa c’era il LIV (fermo questa settimana) per l’Asian Swing con il Porsche Singapore Classic 2025, alla sua terza edizione, con in palio 2,5 milioni di dollari e i 3.000 punti per la Race to Dubai.

Il Field è comandato da Robert MacIntyre seguito da Paul Casey, Tom McKibbin, Jordan Smith e Sam Bairstow. Occhio anche a Haotong Li (4 vittorie totali sul Dp World Tour), vincitore al Qatar Masters quest’anno e con un ottimo 16esimo posto al South African Open Championship, al portoghese Ricardo Gouveia, ancora a secco di titoli ma con 2 top 25, 1 top 20 e 1 top 15 in stagione. Ci sono anche il neozelandese Daniel Hillier (1 vittoria nel 2023 sull’European Tour) con all’attivo un 2° posto e 3 top 25 nel 2025, lo scozzese Calum Hill, vincitore del Joburg Open e particolarmente in forma negli ultimi giorni ed Ockie Strydom, vincitore della prima edizione, mentre Jesper Svensson, il campione in carica, non sarà in gioco per difendere il titolo.

Per gli azzurri ci saranno Guido Migliozzi (4 titoli in totale per il vicentino con un 8° posto all’Hero Dubai Desert Classic quest’anno come miglior risultato), Francesco Laporta (6° posto in apertura di annata al Nedbank Golf Challenge ma ancora a caccia del primo successo al DP), e Andrea Pavan (7° al South African Open Championship la settimana scorsa, suo miglior risultato stagionale). Torna anche Edoardo Molinari, fermo da quando arrivò 1° al Final Stage della Qualifying School del Dp World Tour, e al debutto stagionale qui a Singapore.

Il Laguna National ha due tracciati, il Masters Course e il Classic Course che è quello che ci interessa, e parliamo di un par-72 da 7,420 yards, con fairways abbastanza larghi e generosi. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre scommesse sul Porsche Singapore Open 2025

Qui vogliamo fare un tentativo azzardato, una quota enorme con quota in tripla cifra, il longshot su Pablo Larrazabal @151.00. Può sembrare una follia, ma non è la prima volta nella storia che prendiamo un vincente di Golf a questa quota, specialmente al DP dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo e siamo contenti di giocare a questa quota sullo spagnolo che non è un ragazzino sconosciuto, ma un 41enne che vanta 9 titoli DP, e su un tracciato indulgente come questo, potrebbe tornare a dire la sua, come ad inizio febbraio quando si giocò il torneo in Bahrein perdendo ai playoffs. Quella sconfitta sarà stata dura da accettare per il nativo di Barcellona che ha avuto 2 putt da 42 piedi sull’ultima buca per aggiudicarsi il titolo, ma ha chiuso con un bogey che ha permesso a Laurie Canter di rubare il titolo. Larranzabal è ottimo sulle statistiche di Approach e Tee to Green.

