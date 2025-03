Questa settimana si gioca il Texas Children’s Houston Open 2025 del PGA Tour (con in gioco anche Molinari e Manassero) mentre il DP World Tour rimane nello swing asiatico con l’Hero Indian Open (altri 4 golfisti azzurri nel field), vediamo analisi, quote e Pronostici Golf 27-30 marzo 2025.

Houston Open 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e field

La settimana scorsa al PGA Tour abbiamo assistito al ritorno vincente di Viktor Hovland, che spesso abbiamo giocato anche noi, ma non al Valspar Championship dove è tornato a vincere, un successo che mancava da più di un anno. Questa settimana il PGA si sposta in Texas, per il Texas Children’s Houston Open 2025 (in palio 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx) che si gioca ininterrottamente dal 1946, con un field stellare anche in questa edizione.

Quest’anno a difendere il titolo sarà il tedesco Stephan Jaeger che qui, la passata stagione, mise dietro sè, di appena un colpo, Scottie Scheffler, Tony Finau, Taylor Moore, Thomas Detry e Alejandro Tosti tutti in T2 e tutti presenti anche in questa edizione, come sarà presente Rory McIlroy, fresco vincitore del The Players ai playoff, assieme ad atri big che si preparano a due settimane dal The Masters di Augusta, il primo major dell’anno di golf.

Presenti anche gli italiani Matteo Manassero e Francesco Molinari che saranno in gioco tra i big al Memorial Park Golf Course di Houston. Il torinese non gioca dal Cognizant Classic di inizio marzo avendo saltato il Puerto Rico Open e il Valspar Championship, appuntamenti entrambi giocati da Manassero ma senza grandi prestazioni.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Memorial Park: 2024: Stephan Jaeger (-12); 2022: Tony Finau (-16); 2021: Jason Kokrak (-10); 2020: Carlos Ortiz (-13); Hosted at Golf Club of Houston: 2019: Lanto Griffin (-14); 2018: Ian Poulter (-19); 2017: Russell Henley (-20); 2016: Jim Herman (-15); 2015: J.B. Holmes (-16); 2014: Matt Jones (-15); 2013: D.A. Points (-16); 2012: Hunter Mahan (-16); 2011: Phil Mickelson (-20); 2010: Anthony Kim (-12).

Si gioca al Memorial Park Golf Course, Houston, Texas, un tracciato costruito nel 1935 e rinnovato nel 2019 da Tom Doak. Si tratta di un lungo par-70 da 7,435 yards con Fairway e Rough in Bermudagrass ricoperta con Perennial Ryegrass e Greens in MiniVerde Bermuda ricoperta da Poa Trivialis. In tutto il percorso si contano solo 21 bunkers. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Off the Tee, Tee to Green, Approach e ovviamente Putting, ma anche Driving Distance e Green in Regulation qui fanno molto comodo.

Pronostici Golf 27-30 marzo 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Giochiamo la valuebet su Aaron Rai @29.00, molto appoggiato anche negli States per la vittoria. L’inglese ha giocato, e anche bene, 3 volte al Memorial Park dove ha sempre superato il taglio: 19° nel 2021, 7° nel 2022 e 7° anche nel 2024. Lo scorso anno Rai ha vinto il Wyndham Championship che come putting è molto simile al tracciato di questa settimana a Houston. Negli ultimi 2 mesi Rai è stato in top-10 del PGA nelle statistiche di Strokes Gained Putting, ed è stato in top-11 anche in Off the Tee, Approach e Tee to Green. Attenzione, gli europei quest’anno al PGA hanno vinto ben 6 tornei su 12, il 50%, e un altro successo di un giocatore del vecchio continente non è così impossibile, specialmente con Rai che a questa quota di valore quasi @30 volte la posta va provata per un esperto di Ball-striking , che nel 2025 ha già incassato 4 top-15, incluse le 3 prestazioni più recenti.

Il longshot, ovvero l’azzardo a quota alta, lo giochiamo con Taylor Moore @61.00, che se ricordate avevamo consigliato anche lo scorso anno qui a Houston (con una quota anche leggermente maggiore a 71 volte la posta) e che abbiamo provato anche la settimana scorsa dove non ha superato il taglio a Copperhead, ma la settimana prima, al The Players, aveva chiuso con un buon T33, mettendosi in mostra tra i migliori nelle statistiche di Approach e Tee to Green che qui abbiamo visto essere importanti e nella stagione 2025 sta tenendo anche buoni numeri in Driving Distance e Greens in Regulation e col suo put da il meglio su greens con superfici Bermudagrass. Questo è quasi un torneo di casa per il residente a Dallas, in Texas, che prendiamo a più di 60 volte la posta, con una puntata, piccola, ma che ci sta tutta qui.

Analisi Hero Indian Open 2025 (DP World Tour)

Richard Mansell ha vinto il suo primo titolo al DP World Tour, trionfando al Singapore Open. Questa settimana si gioca l’Hero Indian Open 2025 a New Delhi, torneo entrato a far parte della programmazione del maggiore circuito europeo dal 2015 (in palio 2,25 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai). Field da 138 giocatori, ci saranno anche 3 ex vincitori: il giapponese Keita Nakajima (campione in carica), il tedesco Marcel Siem e Chawrasia (vincitore per due volte di fila in terra natia, 2016 e 2017). Ci saranno anche il danese Lucas Bjerregaard, l’austriaco Bernd Wiesberger, i sudafricani Brandon Stone e Ryan Van Velzen, i francesi Pierre Pineau, Julien Guerrier e Adrien Saddier (che si presenta in grande forma con un 3° e un 7° posto nelle ultime 4 uscite) e lo scozzese Calum Hill (fresco vincitore del Joburg Open).

Capitolo azzurri, sono presenti 4 italiani, ad iniziare da Edoardo Molinari che ha debuttato al Singapore Classic dove ha chiuso con un T43. Presente anche Guido Migliozzi (l’anno scorso 95esimo qui in India), Andrea Pavan (79esimo nell’ultima edizione) e Francesco Laporta, che qui nella passata stagione, dopo Matteo Manassero, attualmente stabile sul PGA Tour, portò il miglior risultato di un italiano (26esimo).

Si gioca al DLF Golf and Country Club di Delhi, India, un par-72 da 7,416 yard disegnato da Gary Player nel 2015 con Fairways e Rough in Celebration Bermuda e Greens in Bermuda Mini Verde. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre scommesse sul Hero Indian Open 2025

Qui abbiamo scelto una quota tra i favoriti, anche se alta, quella di Adrien Saddier @26.00. Abbiamo già accennato all’ottimo momento di forma del francese che potrà mettersi in mostra anche al torneo indiano. Saddier la settimana scorsa si è giocano la vittoria a Singapore, chiudendo al 3° posto. In 8 tornei DP stagionali Saddier ha mancato un solo taglio al Desert Classic di Dubai, ma poi non ha mai fatto peggio di un T35 (Qatar Masters) incassando anche 5 top-20. Lo scorso anno Saddier non ha giocato il torneo indiano, ma si era abbastanza distinto con un T30 l’anno prima. In questo momento ha dimostrato di poter migliorare quel risultato, e giocarsi la vittoria.

