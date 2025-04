Siamo ad una sola settimana dal Masters di Augusta, primo major del 2025 di Golf ma i giocatori potranno ancora confrontarsi al Valero Texas Open per il PGA Tour, mentre il DP World Tour è fermo. Tornano però le LIV Golf Series col LIV Miami 2025. Ecco i nostri Pronostici Golf 2-6 aprile 2025.

Valero Texas Open 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e field

La settimana scorsa Min Woo Lee ha vinto a Houston, e il PGA Tour rimane nello stato del Texas per il Valero Texas Open 2025, ultimo appuntamento prima del The Master, quindi il field è interessante, con tanti big che vogliono prepararsi al meglio per il primo major dell’anno ad Augusta, con in palio la mitica giacca verde.

In Texas però dominano gli europei, almeno a vedere dalle lavagne delle quote dei bookmakers, con lo svedese Ludvig Aberg e l’inglese Tommy Fleetwood come favoriti, sul canadese Corey Conners (che ha vinto qui nel 2023) e poi arriva il primo statunitense, Patrick Cantlay. Sono presenti altri top players come Hideki Matsuyama, Akshay Bathia (il campione in carica), Jordan Spieth (che spera di riprendersi qui for ha vinto nel 2021) e Keegan Bradley. Presenti anche gli azzurri Matteo Manassero e Francesco Molinari, ma molto distanti, il primo quotato @251 volte la posta, il secondo addirittura a mille di quota!

Vincitori ultime edizioni. 2024: Akshay Bhatia (-20); 2023: Corey Conners (-15); 2022: J.J. Spaun (-13); 2021: Jordan Spieth (-18); 2019: Corey Conners (-20); 2018: Andrew Landry (-17); 2017: Kevin Chappell (-12); 2016: Charley Hoffman (-12); 2015: Jimmy Walker (-11); 2014: Steven Bowditch (-8); 2013: Martin Laird (-14); 2012: Ben Curtis (-9); 2011: Brendan Steele (-8); 2010: Adam Scott (-14).

Si gioca sul The Oaks Course al TPC San Antonio, Texas, un tracciato disegnato da Greg Norman, abbastanza diverso rispetto agli standard dei tracciati americani. Si tratta di un lungo par-72 da 7.438 yards con Fairways e Rough in Perennial Ryegrass & Chewing Fescue mentre i Greens, molto ondulati, sono in Champion Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Driving Accuracy, Off the Tee, Approach, Driving Distance, Fairways Hit e in seconda battuta anche Greens in Regulation e par-5 Birdie or Better.

Pronostici Golf 2-6 aprile 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito puntiamo su Corey Conners @17.00 che ha già vinto qui nel 2023 come dicevamo prima, ma aveva già vinto anche nel 2019 al TPC San Antonio, oltre ad ulteriori 4 top-25 per uno dei giocatori più costanti e vincenti di questo torneo, che tra l’altro si presenta anche in ottima forma con un 3°, un T6 e un T8 negli ultimi 3 tornei giocati. Puntiamo sul tris di Conners che è tra i favoriti, ma comunque la quota @17 volte la posta non è male per il canadese qui al Valero. Conners ha inoltre ottimi numeri nelle statistiche di Tee to Green, Off the Tee anche putting, che sono decisamente importanti su questo percorso.

La quota di valore la prendiamo su Denny McCarthy @31.00, un altro con ottime statistiche di Tee-to-green (oltre che in approach) che lo scorso anno ha sfiorato la vittoria al Valero, chiudendo al 2° posto dopo aver perso i playoffs contro Bathia. E qui ha altre 3 top-20 in 5 volte al TPC San Antonio dove ha dimostrato di trovarsi splendidamente. MCCarthy ha già portato a casa 5 top-20 in questa stagione, compreso il T5 al Genesis, e a più di 30 volte la posta lo prendiamo volentieri qui.

La quota alta, che in verità questa volta non si discosta molto da quella di valore la giochiamo su Daniel Berger @34.00 che non ha mai superato il taglio a San Antonio in 2 presenze, ma l’ultima volta che ha giocato qui è stato nel 2019, e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti per l’americano che si presenta forte di 5 top-25 consecutive (6 top-25 negli ultimi 7 tornei, e 8 negli ultimi 11 tornando al 2024). Una costanza impressionante, compreso un 2° posto al RSM Classic dove ha sfiorato una vittoria che sembra ormai porta per tornare. Berger si presenta anche forte di ottime statistiche in Tee to Green, Putting e Driving Accuracy. Proviamoci.

Analisi LIV Golf Miami 2025

Come sempre le pick del LIV Golf rimangono un esclusiva del nostro canale Telegram VIP. Questa settimana si gioca in Florida con il LIV Golf Miami 2025 che si giocherà sul tracciato del Trump National Doral. Il The Blue Monster un par-72 molto lungo da 7,608 yards per grandi e forti colpitori, anche se i fairways sono abbastanza generosi.

Field ovviamente di livello perchè anche qui i big si preparano per l’imminente Masters, e sono presenti i vari Jon Rahm, Cameron Smith, Phil Mickelson, Tyrrell Hatton, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Sergio Garcia, Dustin Johnson, Patrick Reed, Charl Schwartzel e Bubba Watson.

Lo scorso anno Dean Burmester ha vinto questo torneo ai playoffs contro Garcia, due che si sono battuti anche ad Hong Kong il mese scorso, e in quell’occasione fu lo spagnolo ad avere la meglio sul sudafricano al 2° posto, mentre nell’ultimo torneo giocato alle LIV Golf Series, a Singapore, se l’è portato a casa il campione cileno Joaquin Niemann che ha staccato tutti e che continua a stupire in questo circuito (aveva vinto anche ad Adelaide ad inizio stagione sui messicani Abraham Ancer e Carlos Ortiz) mentre il primo torneo del 2025 lo aveva vinto il polacco Adrian Meronk.

VINCITORI ULTIMI TORNEI LIV GOLF SERIES

Hong Kong (March 2025) Sergio Garcia (2) @21 Adelaide (Feb. 2025) Joaquin Niemann (3) @11 Ridyah (Feb. 2025) Adrian Meronk @101 Chicago (Sept. 2024) Jon Rahm (2) @6 Greenbier (Aug. 2024) Brooks Koepka (5) @26 United Kingdom (July 2024) Jon Rahm @7 Andalucia (July 2024) Sergio Garcia @15 Nashville (June 2024) Tyrrell Hatton @13 Houston (June 2024) Carlos Ortiz @36 Singapore (May 2024) Brooks Koepka (4) @21 Adelaide (April 2024) Brendan Steele @81 Miami (April 2024) Dean Burmester @31 Hong Kong (March 2024) Abraham Ancer @36 Jeddah (March 2024) Joaquin Niemann (2) @11 Las Vegas (Feb. 2024) Dustin Johnson (3) @17 Mayakoba (Feb. 2024) Joaquin Niemann @13

