Lo scorso weekend siamo tornati in cassa con Scottie Scheffler che si è sbloccato al PGA Tour vincendo la CJ Cup, oltre al testa a testa al LIV Corea del Sud con Scwartlez su Varner III, torneo poi vinto da DeChambeau che ci aveva tradito nel precedente con una pessima domenica. Siamo comunque soddisfatti in questo periodo di scommesse sul golf, e questa settimana il PGA ha un doppio appuntamento (Truist Championship e Myrtle Beach Classic) e torna anche il DP World Tour col Turkish Airlines Open, fermo invece il LIV. Pronostici Golf 8-11 maggio 2025.

Truist Championship 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e Field

Dopo il dominio di Scheffler alla CJ Cup Byron Nelson il PGA Tour ha in programma due tornei questa settimana, e il più importante è il Truist Championship 2025 che cambia nuovamente tracciato.

Si gioca al Philadelphia Cricket Club sul Wissahickon Course, un par-70 da 7,119 yards inaugurato nel 1922 su design di Tillinghast e rinnovato nel 2013 da Keith Foster. Fairways e greens sono in Bentgrass. Qui sono importanti le statistiche di ball striking, tee-to-green, putting, GIR, bogey avoidance e driving accuracy.

Abbiamo detto che questo è il torneo più importante, e lo vediamo dal field e anche dalle lavagne delle quote dei bookmakers con Rory McIlroy davanti a tutti da campione in carica (ma vinse a Quail Hollow dove tra l’altro la prossima settimana si gioca il secondo major stagionale, il PGA Championship), seguito Collin Morikawa, Justin Thomas, Xander Schauffele, Ludvig Aberg, Patrick Cantlay, Tommy Fleetwood, Russell Henley, Jordan Spieth e tanti altri.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Quail Hollow: 2024: Rory McIlroy (-17); 2023: Wyndham Clark (-19); Hosted at TPC Potomac 2022: Max Homa (-8) Hosted at Quail Hollow: 2021: Rory McIlroy (-10); 2019: Max Homa (-15); 2018: Jason Day (-12); Hosted at Eagle Point 2017: Brian Harman (-10) 2016: James Hahn (-9); 2015: Rory McIlroy (-21); 2014: J.B. Holmes (-14); 2013: Derek Ernst (-8); 2012: Rickie Fowler (-14); 2011: Lucas Glover (-15); 2010: Rory McIlroy (-15).

Le nostre scelte per le scommesse sul Truist Championship 2025

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Visto che ci sono tre tornei diamo una pick per evento, e per questo Truist Championship, il più importante, scegliamo la quota di valore su Jordan Spieth @26.00 che la settimana scorsa ha chiuso in modo superbo le ultime 36 buche, ma un avvio a rilento non gli ha permesso di lottare per la vittoria finale, nonostante sia stato tra i migliori del field in tante statistiche importanti anche questa settimana come Greens in Regulation e Ball Striking ma anche in Driving, Approach e Tee to Green nel 4° posto finale. Spieth ama i tracciati disegnati da Tillinghast dove ha giocato 6 volte, raccogliendo anche ottimi risultati come il 3° posto al PGA Championship e approposito di major, si avvicina il secondo grande evento della stagione dopo il Masters, e Spieth ha un ottimo storico nei tornei giocati a ridosso di un major. Per esempio ha vinto il John Deere Classic nel suo anno da rookie, il 2013, e lo ha rivinto 2 anni dopo, ma si conta anche una vittoria nel 2017 al Travelers Championshipe nel 2021 al Valero Texas Open, 4 vittorie a cui aggiunge 6 top-5 e 5 top-10. Speriamo che questo trend continui anche questa settimana, con uno Spieth in netta ripresa, che prendiamo volentieri a 26 volte la posta.

Myrtle Beach Classic 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e Field

Questa settimana il PGA Tour gioca anche il Myrtle Beach Classic 2025, giunto alla 2° edizione dopo il successo di Chris Gotterup. Si giocherà in South Carolina, al Dunes Golf and Beach Club di Myrtle Beach appunto. Si tratta di un percorso un par-71 da 7,347 yard, disegnato negli anni 50 da Robert Trent Jones. I greens sono in Champion Bermuda. Qui lo scorso anno Gotterup trionfò tenendo ottime statistiche in Approach, Around the Green, Tee to Green e Putting.

Field più scarico, che potrebbe dare qualche sorpresa sul vincitore. Il giocatore più in vista qui è Mackenzie Hughes che guida anche le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di questo torneo, ma il canadese dovrà guardarsi alle spalle con Tom Kim, Chris Gotterup che cerca il bis, ma anche Thorbjorn Olesen, Kevin Yu, Alex Smalley e Taylor Moore. Presenti anche i due azzurri: Matteo Manassero ed Edoardo Molinari, ma molto indietro in quota, col primo che si gioca in tripla cifra @101 e il secondo addirittura @251 volte la posta.

Pronostici Golf 8-11 maggio 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Visto il field più basso le sorprese come detto potrebbero essere all’ordine del giorno al Myrtle Beach Classic per questo qui giochiamo il longshot, ovvero la quota alta, con Davis Riley @51.00 giocatore che vanta 2 titoli PGA in bacheca, non proprio uno sconosciuto e che inoltre ama i greens in Bermudagrass come quelli che affronterà questa settimana. Per esempio su questa superficie vanta già un 7° posto al Mexico Open del 2021 e un 5° al Vidanta del 2022, senza dimenticare il T6 di quest’anno al Puerto Rico Open, altro torneo PGA un pò più di basso livello. Riley su questo field è un contender a tutti gli effetti e siamo quasi sorpresi di vederlo così alto a 51 volte la posta, ce lo aspettavamo anche alla metà di quota. Il mese scorso, su un field di ben altro livello, quello del major di Augusta, Riley ha giocato in modo eccezionale portando a casa un T21 dal The Masters.

Turkish Airlines Open 2025 (DP World Tour): analisi, statistiche, percorso e Field

Chiudiamo col DP World Tour che la settimana scorsa non ha giocato, e che finalmente sbarca nel vecchio continente per l’European Swing e ad aprire le danze sarà la Turchia col Turkish Airlines Open 2025 che si giocherò al Regnum Carya di Antalya, e che prevede un montepremi di 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti validi per la Race to Dubai. Il Turchia Open torna dopo 6 anni d’assenza, l’ultima volta che si è disputato questo torneo è stato infatti nel 2019, edizione vinta da Tyrrell Hatton.

Field con tutti i principali rappresentati del DP, ad iniziare dal cinese Haotong Li, vincitore del Qatar Master a febbraio nonchè 9° al Singapore Open e 4° all’Hainan Classic, e che si presenta come uomo da battere anche qui dove si è posizionato per ben due volte 2° (nel 2018 e nel 2016) alle spalle prima di Tyrrell Hatton e poi di Rose. Li dovrà fare attenzione ai britannici Jordan Smith, Matthew Jordan, Sam Bairstow e Marco Penge (vincitore dell’ultimo torneo del Tour e lo sappiamo bene visto che ci è valso una cassa quota @34 e anche un testa a testa @1.90), l’olandese Joost Luiten e i francesi Adrien Saddier e Julien Guerrier. Non mancano altri possibili outsiders come il finlandese Tapio Pulkkanen arriva da un 13° posto in India e una 7ma piazza al Volvo China Open. Lo scozzese Calum Hill, invece, ha vinto il suo secondo titolo in carriera proprio quest’anno, al Joburg Open.

Capitolo azzurri, sono 4 gli italiani in corsa. Guido Migliozzi finora ha un 8° posto come miglior risultato in questa stagione al Dubai Desert Classic, Francesco Laporta, con 2 top 20 negli ultimi 6 tornei, Gregorio De Leo, 5° al Kenya Open ed Edoardo Molinari, con solo 4 tornei all’attivo nel 2025, ma con un 6° posto all’Hainan Classic ed un 9° all’Indian Open.

Il tracciato del Regnum Carya Golf & Spa Resort è un par-71 da 7,220 yards con greens molto ondulati e in Bermuda TifEagle, disegnato da Peter Thomson che si è ispirato molto ai classici percorsi inglesi. Qui saranno importanti le statistiche di tee-to-green soprattutto, ma anche di approach e putting per fare bene.

Vincitori ultime edizioni. 2019: Tyrrell Hatton, 18/1; 2018: Justin Rose, 9/2; 2017: Justin Rose, 8/1; 2016: Thorbjorn Olesen, 125/1; 2015: Victor Dubuisson, 45/1; 2014: Brooks Koepka, 33/1; 2013: Victor Dubuisson, 80/1.

Le nostre scommesse sul DP World Tour

Il favorito della settimana di scommesse di Golf lo prendiamo sul DP e con un giocatore che spesso abbiamo puntato in questa stagione, Haotong Li @15.00 che nell’ultimo torneo, l’Hainan Open, ha deluso un pò le aspettative (T51) dopo che aveva portato a casa 3 top-20 consecutive, compreso il T4 al Volvo China Open dove si era giocato le sue chance di vincere il torneo di casa, e il T9 al Singapore Classic. In questo 2025 Li ha già vinto al Qatar Masters e in 9 tornei ha sempre superato il taglio, un rendimento che gli sta valendo un ottimo 8° posto nella Race to Dubai. Abbiamo già detto che il cinese ha giocato 3 volte al Regnum Carya, con ben 2 secondi posti, a conferma che qui si trova benissimo e che è giustamente l’uomo da battere visto che si presenta anche con ottimi numeri in Off the Tee, Tee to Green ed Approach.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.