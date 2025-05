Dopo il The Masters vinto da McIlroy (che ha completato così il carrer Grand Slam) questa settimana si gioca il secondo major stagionale del golf, il PGA Championship 2025 giunto alla 107° edizione, in programma sul tracciato di Quail Hollow, a Charlotte, North Carolina. Vediamo tutto quello che serve per le scommesse con protagonisti, field, ultimi vincitori, migliori quote, il tracciato ai raggi x e ovviamente le nostre migliori selezioni per i Pronostici PGA Championship 2025.

Pronostici PGA Championship 2025: Field e statistiche

Arriviamo da un weekend pre-major davvero sfortunato con le scommesse di golf visto che su tre tornei prendiamo tre runner up. Iniziamo da Lowry che butta il torneo del PGA al Truist Championship, mentre nell’altro torneo PGA, il Myrtle Classic, Hughes perde il playoffs. Ciliegina sulla torta, se così vogliamo dire, con Haotong Li che chiude 2° al DP in Turchia. Parliamo di quote @34, @21 e @15 e non prenderne nemmeno una per una serie di secondi posti è davvero tremendo. Siamo quindi un pò a credito con la fortuna, e speriamo di essere ripagati già questa settimana quando va in scena il secondo major della stagione di Golf, il PGA Championship 2025, storico torneo che si gioca dal 1916 e che mette in palio 18,5 milioni di dollari oltre a 750 punti FedEx; quest’anno si giocherà a Charlotte, in North Carolina.

Ovviamente field di primo piano con 156 giocatori qualificati, ma anche questa volta, come ad Augusta, non ci saranno giocatori azzurri a difendere i nostri colori. Ci sarà invece l’ultimo che ha vinto questo major su questo tracciato, ovvero Justin Thomas, che vinse l’evento del 2017 qui a Quail Hollow, ma c’è anche il campione in carica Xander Schauffele che nella passata edizione riuscì a superare di un colpo Bryson DeChambeau e di 3 colpi Viktor Hovland, entrambi presenti anche quest’anno, come ci saranno il numero 1 del world golf ranking Scottie Scheffler, che cerca un altro major visto che al momento in bacheca ne ha “solo” 2, i Masters del 2022 e 2024, come ci sarà Rory McIlroy che proprio al recente The Masters ha vinto complendo uno storico carrer Grand Slam (in questa stagione oltre alla Green Jacket ha vinto anche il The Players e l’AT&T Pebble Beach Pro Am), un Grand Slam che questa volta è l’obiettivo di Jordan Spieth, a cui in bacheca manca solo questo tra i grandi tornei di golf, anche se non sarà facile per il texano vincere un evento del genere in questo momento.

Attenzione anche al giovane svedese Ludvig Aberg (capace di arrivare 2° e 7° al The Masters su due presenze e pronto ad esplodere anche a livello major) e tra i giocatori da tenere sott’occhio, che possono puntare alla vittoria, ci sono anche Brooks Koepka (vincitore di ben 3 edizioni del PGA Championship nel 2018, 2019, 2023), Dustin Johnson (2° nel 2019 proprio dietro a Koepka), e Jon Rahm (vincitore di un Masters e di uno U.S. Open).

Ultimi vincitori PGA Championship

Vediamo chi ha vinto le ultime edizioni del PGA Championship, con anche la quota vincente. Il campione in carica è Xander Schauffele, ma l’ultimo ad aver vinto il major su questo tracciato è stato Justin Thomas nel 2017. Dal 2018 si è aperta l’era Brooks Koepka che ha vinto 3 volte in 6 edizioni!

2024 Xander Schauffele @15 2023 Brooks Koepka @21 2022 Justin Thomas @17 2021 Phil Mickelson @201 2020 Collin Morikawa @31 2019 Brooks Koepka @11 2018 Brooks Koepka @19 2017 Justin Thomas @36 2016 Jimmy Walker @126 2015 Jason Day @13

Quail Hollow, il tracciato di Charlotte ai raggi X

Il tracciato di Quail Hollow ha subito una grande ristrutturazione nel 2016, per mano di Tom Fazio, in vista del PGA Championship che ha ospitato nel 2017. Abbiamo un grande storico su questo percorso che è passato da allora da essere un par-72 ad un par-71 da 7,558 yards, con un alto numero di bunkers e Fairways e Rough in Bermudagrass ricoperta da Perennial Ryegrass mentre la superficie dei greens è in G12 Champion Bermudagrass ricoperta con Poa Trivialis. Qui sono importanti le statistiche di: Strokes gained tee-to-green, Driving distance, Putting, Approach, Scrambling ed Around-the-green. Ecco i dettagli buca per buca:

Buca 1 – 461 metri. Lungo par 4 iniziale dove serve un approccio preciso dal tee. Il green, piccolo e stretto, è ben difeso e molto ondulato.

Buca 2 – 413 metri. Altro par 4, stavolta più corto ma serve un approccio dal tee ancora più preciso. Molto difficile il putt di ritorno se si va lunghi.

Buca 3 – 441 metri. Par 4 lungo e dritto. Attenzione al bunker posizionato molto bene sulla sinistra del fairway in zona d’atterraggio e al green, rialzato, su due livelli e protetto da 3 ostacoli sabbiosi.

Buca 4 – 168 metri. Par 3 corto. Ci sono 3 bunker a protezione del green.

Buca 5 – 410 metri. Par 4 tra i più facili del percorso con 2 bunker a difesa del fairway e il green leggermente rialzato.

Buca 6 – 227 metri. Par 3 lungo, ma in discesa. Due grossi bunker a lato del green e una pendenza molto forte potrebbero creare problemi.

Buca 7 – 499 metri. Par 5 non troppo lungo. L’acqua a destra e i bunker del green i principali ostacoli.

Buca 8 – 316 metri. Par 4 corto. Difficile il green, diviso in 5 sezioni differenti.

Buca 9 – Le prime 9 si chiudono con un lungo par 4. Preferito un tee shot in draw e occhio a non chiudere troppo perchè il bosco è molto vicino al fairway.

Buca 10 – 541 metri. La buca piщ lunga del percorso.

Buca 11 – 422 metri. Preferibile un colpo destra sinistra dal tee per via della leggera inclinazione. I bunker a difesa del green sono solo sulla sinistra.

Buca 12 – 316 metri. Par 4 tra i più complessi e difficili dove bisogna attaccare il green dal centro e dove non bisogna fare colpi azzardati.

Buca 13 – 187 metri. Par 3 abbastanza semplice anche se dal tee bisogna riuscire a centrare il centro del green perchè gli approcci possono complicati.

Buca 14 – 314 metri. Par 4 che potrà essere attaccati per la corta distanza tra tee e green anche se il lago sulla sinistra da qualche dubbio tra lay up o attaccare.

Buca 15 – 527 metri. Par 5 dove è obbligatorio appoggiarsi a sinistra evitando l’acqua. Il colpo al green è complicato da alcuni buker posti a difesa delle aste.

Buca 16 – 483 metri. Par 4 spettacolare, il colpo più difficile è nell’attacco al green in discesa, e bisogna evitare assolutamente la sinistra per non incappare nell’ostacolo d’acqua.

Buca 17 – 203 metri. Par 3 tutto sopra l’acqua fino ad arrivare in green.

Buca 18 – 451 metri. Par 4 conclusivo davvero tosto con ostacolo d’acqua sulla sinistra per tutta la durata della buca. L’attacco al green (molto ampio) è in leggera salita e serve quindi grande precisione per non ritrovarsi con un putt troppo lungo.

Numeri del betting: come stanno puntando gli scommettitori?

Vediamo le percentuali di scommesse riportate da un grosso operatore del mercato americano, BetMGM, che fa un pò da cartina di torna sole della situazione degli scommettitori, su chi stanno puntando maggiormente. Domina Scottie Scheffler, ma attenzione a Rory McIlroy e Bryson DeChambeau, sono questi i tre nomi che dominano le lavagne:

Highest ticket percentage:

• Scottie Scheffler 14.9%

• Rory McIlroy 13.0%

• Bryson DeChambeau 12.6%

Highest handle percentage:

• Scottie Scheffler 20.7%

• Rory McIlroy 17.6%

• Bryson DeChambeau 15.4%



Biggest liabilities:

• Bryson DeChambeau

• Scottie Scheffler

• Rory McIlroy

Abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale quali siano i favoriti per la top-5 a Quail Hollow. Ecco la sua classifica finale con i primi 5, e ancora Rory è candidato numero 1 per portare a casa un altro major.

1-McIlroy

2-Scheffler

3-DeChambeau

4-Thomas

5-Schauffele

Scommesse Pronostici PGA Championship 2025: le nostre giocate

Vediamo le nostre scelte per le scommesse Golf PGA Championship 2025 su questo secondo major stagionale. Si tratta sempre di una piccola selezione delle giocate di Guru e anche di Morfeo (esclusivamente per i majors) che trovate complete sul VIP Telegram di Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Iniziamo da un favorito che mette d’accordo sia Guru che Morfeo che l’hanno giocato entrambi, ovvero Bryson DeChambeau @9.00 che quando si parla di major è sempre da tenere in conto. Ha vinto 2 volte lo US Open come major, e qualche settimana fa ha chiuso con un ottimo T5 al The Masters, dimostrandosi competitivo e in un ottimo momento di forma visto che di recente ha fatto un runner up e ha portato a casa una vittoria anche al LIV, e qui ha chiuso con un T9 nella sua ultima prestazione a Quail Hollow del 2021. Negli ultimi 5 tornei giocati DeChambeau è stato sempre il migliore nelle statistiche di Driving Distance e Total Driving che qui sono molto importanti e negli ultimi 4 tornei, tra Miami, Augusta, Mexico City e Corea del Sud, è stato tra i migliori anche nelle statistiche di Tee to Green che servono a loro volta questa settimana. Bryson a 31 anni ha vinto 2 major e ha altri 12 titoli tra PGA e LIV in bacheca, quindi parliamo di uno dei migliori giocatori al mondo che si presenta in forma qui a Charlotte e potrà essere ancora una volta un contender.

Quota di valore su Justin Thomas @17.00 e lo abbiamo già detto, JT è stato l’ultimo a vincere questo major sul tracciato di Quail Hollow nel 2017, e ha vinto questo torneo 2 volte in carriera. Thomas è in ripresa e si presenta benissimo a questo appuntamento visto che negli ultimi 4 tornei giocati vanta una vittoria (RBC Heritage) e due runner up, compreso il T2 della scorsa settimana a Philadelphia. JT ha vinto 16 volte al PGA, e in molti casi su tracciati molto simili a Quail Hollow e con greens in Bentgrass. Thomas si presenta anche tra i migliori in diverse statistiche importanti come: Off the Tee, Approach Tee to Green e Greens in Regulation. JT sembra davvero tornato e il tris al PGA Championship sarebbe la certificazione del suo rientro ai massimi livelli del golf mondiale da dove era un pò sparito negli ultimi anni.

Guru e Morfeo sono d’accordo anche sulla quota alta, il longshot per Patrick Reed @67.00 che a queste condizioni va provato assolutamente. 3° al The Masters nell’ultimo major giocato qualche settimana fa, 2° nell’edizione del PGA Championship giocata qui nel 2017, dietro a JT come abbiamo già detto. Parliamo di un giocatore che ha vinto il Masters nel 2018 e all’Augusta National ha sempre fatto bene, calando leggermente al PGA Championship, ma parliamo sempre di ottime prove e di piazzamenti importanti in top-20 come il 13° posto nel 2016 a Baltusrol, 13° anche nel 2020 al TPC Harding Park, 17° nel 2021 a Kiawah Island e 18° nel 2023 ad Oak Hill, oltre al già citato 2° posto qui nel 2017. Parliamo di un giocatore con grande esperienza che su questo tracciato ha anche un 8° (2018), un 28° (2019) e un 6° (2021) posto al torneo di Wells Fargo, quindi conosce bene Quail Hollow e ha ottimi ricordi del North Carolina dove nel 2013 vinse il suo primo titolo PGA (Wyndham Championship), e anche in quel caso le superfici dei greens erano in Bentgrass, quelle in cui va meglio col suo putt.

Infine vi diamo anche un piazzamento, che trovate disponibile su Snai (mentre le altre quote sui vincitori sono tutte Bet365), Corey Conners TOP 20 @3.25. Per alcuni il canadese potrebbe anche giocarsi la vittoria, a noi basta un piazzamento tra i migliori 20 visto che si presenta dopo un buon T11 al Truist Championship della settimana scorsa. Negli ultimi 7 eventi è stato tra i migliori nelle statistiche di off the tee ed approach ed è il 4° migliore dell’intero field di questa settimana sui numeri di tee-to-green. Il 33enne canadese ha già incassato 5 top-10 in questa stagione in cui sta giocando bene e con costanza, incluso un T8 al The Masters, lo scorso Major. Speriamo possa ripetere una top-20 anche qui a Quail Hollow dove dal 2022 ha sempre giocato bene con un T21, T8 e T13 al torneo di Wells Fargo. Questa volta la cornice del major sarà ovviamente più impegnativa ma Conners ha da giocarsi le sue carte per la top-20 almeno.

