Dopo i fasti del British Open vinto dal numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, il grande golf mondiale torna col PGA Tour (3M Open in Minnesota) e LIV Golf Series in Gran Bretagna, mentre rimane fermo il DP World Tour. Pronostici Golf 24-27 luglio 2025.

3M Open 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e field

Purtroppo l’ultimo major della stagione, il The Open Championship, o British Open, non va in cassa con la vittoria di un favorito, ma che non avevamo preso tra le nostre selezioni, ovvero Scottie Scheffler, il numero 1 al mondo che è tornato a fare la voce grossa a Royal Portrush, 12° torneo vinto nelle ultime 32 partecipazioni, un incredibile win rate del 38% che a livello golf è incredibile. Questa settimana il DP è fermo, ma torna subito il PGA Tour col 3M Open 2025 a Blaine, in Minnesota.

Il field non è quello delle grandi occasioni, ma non mancano i nomi importanti come Sam Burns, Maverick McNealy, Chris Gotterup, Akshay Bhatia, Wyndham Clark, Tony Finau (un altro ex campione nell’edizione del 2022, suo anno di grazia), Rickie Fowler, Max Homa, Tom Kim e Sahith Theegala, oltre al campione in carica, Jhonattan Vegas, che difende il titolo vinto lo scorso anno.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Jhonattan Vegas (-17); 2023: Lee Hodges (-24); 2022: Tony Finau (-17); 2021: Cameron Champ (-15); 2020: Michael Thompson (-19); 2019: Matthew Wolff (-21).

Si gioca sul tracciato del TPC Twin Cities, un par-71 da 7,431 yards, disegnato da Arnold Palmer nel 2000, e rinnovato nel 2018 con Fairways in Bentgrass; Rough in Bluegrass con fescue 4″ e Greens in Bentgrass. Sono presenti 72 bunker di sabbia. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Approach, Tee To Green e Putting, seguite da Off the Tee ed Around the Green.

Pronostici Golf 24-27 luglio 2025: le nostre scommesse sul 3M Open

Diamo 3 giocate per questo torneo, e iniziamo da uno dei favoriti, anzi dal favorito assoluto nelle quote, Sam Burns @17.00, che sulla carta si presenta anche come il giocatore migliore dai ranking PGA.

Diamo 3 giocate per questo torneo, e iniziamo da uno dei favoriti, anzi dal favorito assoluto nelle quote, Sam Burns @17.00, che sulla carta si presenta anche come il giocatore migliore dai ranking PGA. Burns, numero 22 al mondo, non vince ormai un torneo stroke play dal lontano 2022 (Charles Schwab Challenge). Questo tracciato sulla carta è ottimo per lui, ad iniziare dalla superficie dei greens in Bermudagrass dove da il suo meglio e qui al TPC Twin Cities ha debuttato nel 2019 con un buon 7° posto finale (era 2° dopo le prime 36 buche) e lo scorso anno si è confermato molto bene con un T12. La motivazione per ritrovare una vittoria che manca da tempo si aggiunge a quella per le qualificazioni nei 12 per il Team USA della prossima Ryder Cup. Burns si presenta dopo un modesto T45 al The Open, ma al precedente major aveva chiuso con un ottimo T7 (US Open), una settimana dopo aver sfiorato il successo al RBC Canadian Open, sua 4° top-10 stagionale.

La quota di valore la spendiamo su Michael Thorbjornsen @29.00 che è andato a premio in 8 degli ultimi 9 tornei giocati, ha una tipologia di gioco che potrebbe essere vincente su questo tracciato (specialmente i suoi numeri di tee-to-green ed Off the Tee dove al momento è tra i migliori del tour) e ha incassato 3 top-5 e altre 5 top-25 negli ultimi mesi. Il nativo dell’Ohio non ha giocato l’ultimo major, ma ha chiuso T14 al ISCO Championship, dopo il T21 al John Deere Classic, e anche il T4 al Rocket Classic a Detroit, dove si è giocato la vittoria dopo un torneo molto costante. In questa stagione aveva già sfiorato la vittoria in un evento minore come il Corales Puntavano Championship dove ha chiuso 2°, e in un altro torneo dal field un pò più leggero, a seguito del major, potrebbe tornare protagonista e portare a casa la sua prima vittoria in carriera a livello PGA.

Chiudiamo con la quota alta, il longshot su Kurt Kitayama @36.00 che ha davvero una quota generosa, ce lo aspettavamo più basso, e molti analisti anche negli States lo hanno giocato, noi compresi, che ci accodiamo alla quota a 36 volte la posta di Kitayama che è motivato dal migliorare l’attuale 110° posto in classifica, per provare a rientrare così nei FedEx Cup Playoffs. Ultimamente Kurt è in forma, lo abbiamo visto col 4° posto al John Deere Classic e il 14° al Barracuda Championship e negli ultimi 2 mesi è stato tra i migliori del tour nelle statistiche di Tee to Green che qui come visto sono determinanti. Non a caso lo scorso anno ha chiuso al 6° posto, ed è stato il 2° migliore di tutto il field in Tee to Green.

LIV Golf Series: le analisi sul LIV Gran Bretagna 2025

Le scommesse sul LIV Golf Series rimangono un esclusiva del canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC; ma come sempre analizziamo il torneo che ci attende, si tratta della seconda edizione del LIV Regno Unito 2025.

Si gioca sul tracciato del JCB Golf and Country Club di Rocester, in Inghilterra dove anche questa settimana è Jon Rahm il favorito dalle lavagne delle quote dei bookmakers, con lo spagnolo che cerca ancora di sbloccarsi con un successo che non è ancora arrivato nel 2025, nonostante una grande costanza di Rahm che ha chiuso 2° anche nell’ultimo torneo LIV in Andalucia vinto da Talor Gooch (presente tra i favoriti in seconda fascia anche questa settimana), anche se poi la settimana scorsa al The Open non ha brillato con un modesto T34 finale.

Rham dovrà stare attento a Bryson DeChambeau, principale avversario in lavagna. DeChambeau ha chiuso in top-10 nell’ultimo major, nonostante una pessima partenza da 78 colpi, ma poi si è ripreso con 65-68,64, e senza quel giovedì Bryson poteva mirare a vincere un altro grande torneo.

A completare il trio di favoriti in singola cifra arriva anche il solito Tyrrell Hatton che invece ha fatto il percorso inverso rispetto a DeChambeau, bene nei primi 3 giorni, ma una domenica da dimenticare (72 colpi) lo fa chiudere in T16.

Joaquin Niemann apre la serie di giocatori in doppia cifra di quota, per un golfista che aveva aperto il 2025 vincendo 4 tornei su 8 al LIV, anche se negli ultimi 2 eventi non è riuscito a migliorare ancora questo rendimento, con le vittorie del già citato Gooch in Andalucia, e di Patrick Reed prima di lui a Dallas. Il cileno la settimana scorsa però non è riuscito a superare nemmeno il taglio al The Open.

VINCITORI LIV GOLF SERIES 2025

Andalucia (July 2025) Talor Gooch @41 Dallas (June 2025) Patrick Reed @21 Virginia (June 2025) Joaquin Niemann @9 Korea (May 2025) Bryson DeChambeau @7 Mexico City (May 2025) Joaquin Niemann @11 Miami (April 2025) March Leishman @51 Singapore (March 2025) Joaquin Niemann @9 Hong Kong (March 2025) Sergio Garcia @21 Adelaide (Feb. 2025) Joaquin Niemann @11 Ridyah (Feb. 2025) Adrian Meronk @101

