Settimana importante per il golf con ben tre tornei, e anche importanti visto che col FedEx St.Jude Championship 2025 iniziano i playoffs del PGA Tour, con la serie di eventi della FedEx Cup che ci porteranno fino alla consueta finalissima di East Lake, ma torna anche il DP World Tour col Nero Championship e il LIV a Chicago. Pronostici Golf 7-10 agosto 2025.

FedEx St.Jude Championship 2025: al via i playoffs del PGA Tour

La settimana scorsa è arrivata la prima vittoria nel circuito maggiore del PGA Tour da parte di Cam Young, una vera fregatura per un giocatore che avevamo selezionato spesso nelle nostre free pick, ma non questa volta purtroppo, proprio quella in cui ha portato a casa il suo primo titolo PGA in carriera (dopo le vittorie nei circuiti minori), grazie al successo del Wyndham Championship, ultimo torneo della stagione regolare prima dei tornei dei FedEx Cup Playoffs che inizieranno col FedEx St.Jude Championship 2025 a Memphis.

Il field è formato dai 70 migliori giocatori della classifica, e solo i primi 50 avanzeranno verso il BMW Championship dal Caves Valley Golf Club nel penultimo atto della stagione, con i playoffs che si concluderanno come sempre col Tour Championship ad East Lake, Atlanta. Per questo torneo il grande favorito è il numero 1 al mondo Scottie Scheffler ma attenzione anche a Xander Schauffele, agli europei Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick e Tommy Fleetwood, ma sta tornando in voga anche Justin Thomas, in seconda fascia assieme a Russell Henley e Viktor Hovland (che ha vinto qui nel 2022). In gioco anche il campione in carica di questo torneo, Hideki Matsuyama, col giapponese che era una delle nostre selezioni la settimana scorsa, ma ci ha molto deluso. Nessun italiano si è qualificato tra i 70 migliori giocatori al mondo impegnati in questa “post-season” al via questa settimana.

Si gioca sul tracciato del TPC Southwind, un Par 70 da 7,243 yards, disegnato da Ron Pritchard nel 1987 e rinnovato nel 2004 con Fairways in Zeon Zoysiagrass; Rough in 419 Bermudagrass e Greens in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Around the Green, Tee to Green, Greens in Regulation, Proximity, Scrambling e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Hideki Matsuyama (-17); 2023: Lucas Glover (-15); 2022: Will Zalatoris (-15); 2021: Tony Finau (-20); 2020: Dustin Johnson (-30); 2019: Patrick Reed (-16); 2018: Bryson DeChambeau (-18); 2017: Dustin Johnson (-13); 2016: Patrick Reed (-9); 2015: Jason Day (-19); 2014: Hunter Mahan (-14); 2013: Adam Scott (-11); 2012: Nick Watney (-10); 2011: Dustin Johnson (-19); 2010: Matt Kuchar (-12).

Pronostici Golf 7-10 agosto 2025: le nostre scommesse sul FedEx St.Jude Championship 2025

Come prima giocata andiamo sulla quota di valore (value bet) puntando su Matt Fitzpatrick @23.00 che è chiamato a giocare due ottimi tornei se non vuole saltare per il 2° anno di fila la finale di East Lake, quindi la motivazione non mancherà per l’inglese che è impegnato anche per il Team Europe di Ryder Cup ed arriva a Memphis con una buona condizione e in fiducia dopo una serie di buoni risultati: 17th al Travelers, 8th al Rocket Mortage, 4th allo Scottish Open, 4th al major del The Open e 8th anche al Wyndham. Da 22 round il giocatore di Sheffield ha sempre chiuso sul par o meglio, dimostrando una grande costanza su tutti i tracciati, e il TPC Southwind dovrebbe adattarsi bene alle sue corde, non a caso qui ha portato a casa 3 top-6 in carriera, e qui gioca per la 7° volta (T18 lo scorso anno), quindi conosce bene il percorso e sa come approcciarlo.

La seconda giocata la spendiamo su Wyndham Clark @51.00 per una quota alta, il longshot per un altro giocatore impegnato per la Ryder Cup (e che deve migliorare l’attuale 49° posto nella classifica FedEx Cup) e si presenta dopo l’ottimo T4 al The Open a cui hanno fatto seguito altre 3 top-20 in 5 tornei giocati. Lo scorso anno Clark ha segnato il suo miglior rendimento in carriera TPC Southwind con un 7° posto finale dopo un turno da 64 colpi (e tra i migliori del field in Tee to Green). Clark ha ottime statistiche di Approach, Tee to Green e Putting dove negli ultimi 2 mesi è stato tra i migliori del PGA per un giocatore che ha già portato a casa tornei importanti come quelli di Quail Hollow e Pebble Beach e a questa quota sopra 50 volte la posta è assolutamente da provare con un piccolo investimento che sarebbe comunque ben ripagato (ci aspettavamo una quota massimo a 36).

Nexo Championship 2025 (DP World Tour): analisi, statistiche, percorso e field

Torna anche il DP World Tour che dopo un paio di settimane di pausa ha in programma il Nexo Championship 2025 dal Trump International Golf Links di Aberdeen, quindi si rimane in Scozia dove si era giocato anche il mese scorso vinto da Chris Gotterup si Rory McIlroy.

Questa settimana si gioca questo nuovo torneo al suo debutto al PGA, con un field importante, comandato da Marco Penge che stacca tutti, ad iniziare da Jordan Smith, Kristoffer Reitan ed Ewen Ferguson. Presenti eccome gli italiani, ad iniziare da Francesco Laporta che è tra i grande favoriti in cima alle lavagne, ma ci sono anche Edoardo Molinari, Filippo Celli, Renato Paratore e Gregorio De Leo.

Il tracciato del Trump International Golf Links è un par-72 da 7,439 yard con greens in Bentgrass. Non abbiamo precedenti su cui basarci ma studiando un pò le particolarità del percorso pensiamo che sarà importante avere buone statistiche di Off the Tee, Tee to Green, Around the Green e in seconda battuta anche Putting.

Per questo torneo abbiamo scelto una giocata su uno dei favoriti, Marco Penge @13, che qualche settimana fa ci ha mandato in cassa con la vittoria dell’Hainan Classic a cui ha fatto seguito il taglio non superato in Turchia, ma da allora l’inglese ha cambiato nuovamente passo andando a migliorare torneo dopo torneo: 28th allo US PGA Championship, 25th al Soudal Open, 21st al Italian Open, 11th al BMW International Open e 2° the Scottish Open. Il gioco di Penge dovrebbe adattarsi molto bene a questo percorso dove si presenta con ottime statistiche di Off the Tee e Tee to Green.

LIV Golf Series: le analisi sul LIV Chicago 2025

Il LIV torna nell’Illinois dove lo scorso anno vinse Jon Rahm che che cercherà di replicare anche nel 2025, in difesa del titolo, e per cercare così questa benedetta prima vittoria del 2025 (dopo tanti piazzamenti in top-10, compreso l’ultima T5 in Gran Bretagna), vittorie che non stanno mancando a Joaquinn Niemann che ci ha mandato anche in cassa in quota @10 con la vittoria dell’ultimo torneo LIV giocato un paio di settimane fa nel Regno Unito, 5° successo su 11 tornei stagionali finora, un rendimento davvero incredibile per il cileno che però anche questa volta, nelle lavagne delle quote, si accoda allo spagnolo e anche a Bryson DeChambeau che torna il favorito assoluto.

In seconda fascia vanno segnalati Tyrrell Hatton, Talor Gooch, Patrick Reed, Sebastian Munoz e anche Cameron Smith (10° nell’ultimo torneo giocato nel Regno Unito). Presente anche il veterano Bubba Watson, redivivo col 2° posto a Londra, davanti al sorprendente Caleb Surratt.

