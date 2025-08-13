Dopo la cassa con Forrest @46 della settimana scorsa, anche questa settimana di scommesse sul golf ci propone tre tornei: continuano i FedEx Cup Playoffs del PGA Tour col consueto BMW Championship 2025, ma ci sono anche DP World Tour col Danish Golf Championship 2025 e tornano anche le LIV Golf Series col LIV Indianapolis al debutto nel circuito.Pronostici Golf 14-17 agosto 2025.

BMW Championship 2025 (PGA Tour): 2° torneo dei playoffs FedEx Cup

Iniziamo col dire che la settimana scorsa abbiamo fatto un grande colpo, ma non al PGA Tour che ha iniziato i suoi FedEx Cup Playoffs con la vittoria a sorpresa del vecchio leone inglese Justin Rose su J.J. Spaun al playoffs, ma al DP World Tour con la super quota @46 di Grant Forrest che ha vinto il Nexo, mentre al LIV a Chicago non riusciamo a chiudere la doppietta con la vittoria di Rahm che perde al playoffs, e lo spagnolo non riesce a sbloccarsi con una vittoria in questo 2025, nonostante tantissimi piazzamenti da runner up, top-5 e top-10, ma anche qui ci siamo ripresi in parte col testa a testa su Casey meglio di Tringale.

Anche questa settimana ci sono 3 tornei per le scommesse sul golf, e come sempre iniziamo dal PGA Tour che si sposta in Maryland per il suo BMW Championship 2025, seconda tappa dei playoffs FedEx Cup dove ci sarà un field da 50 giocatori, i migliori 50 della classifica FedEx (in verità 49 perchè Sepp Straka non sarà in gioco). La motivazione non mancherà per centrare la finale del Tour Championship ad East Lake la prossima settimana, o per migliorare la propria posizione di partenza.

Come sempre nel field il favorito è Scottie Scheffler che domina le lavagne su Rory McIlroy e su Xander Schauffele. Più indietro troviamo Ludvig Aberg, Patrick Cantlay e Tommy Fleetwood, mentre Akshay Bhatia e Jacob Bridgeman sono appena rientrati in quella top-30 che permetterebbe di giocare la finalissima di Atlanta, ma ci sono anche grandi nomi che devono cercare di fare bene per recuperare, come Daniel Berger (attualmente al 33° posto in classifica), Matt Fitzpatrick (40°), Si Woo Kim (41°), lo stesso Schauffele (43°), Jason Day (44°) e Rickie Fowler (48°).

Lo scorso anno il torneo si è giocato in Colorado, a Castle Pines Golf Club, mentre quest’anno si torna al Caves Valley Golf Club che aveva già ospitato questo torneo fino al 2021 (vinse Patrick Cantlay) e si tratta di un par-72 da 7,542 yard, disegnato da Tom Fazio nel 1991 e rinnovato nel 2020 e nel 2023 portandolo ad un par-70 con Fairways in Penncross Bentgrass; Rough in Tall Fescue, Kentucky Bluegrass e Perennial Ryegrass e Greens in Pure Distinction Bentgrass. Qui sono importanti le statistiche di: scrambling, putts per GIR, greens in regulation e putting.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Keegan Bradley (-12); 2023: Viktor Hovland (-17); 2022: Patrick Cantlay (-14); 2021: Patrick Cantlay (-27); 2020: Jon Rahm (-4); 2019: Justin Thomas (-25); 2018: Keegan Bradley(-20); 2017: Marc Leishman (-23); 2016: Dustin Johnson (-23); 2015: Jason Day (-22); 2014: Billy Horschel (-15); 2013: Zach Johnson (-16); 2012: Rory McIlroy (-20); 2011: Justin Rose (-13); 2010: Dustin Johnson (-9).

Pronostici Golf 14-17 agosto 2025: le nostre scommesse sul BMW Championship 2025

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Tra i favoriti abbiamo scelto la quota comunque interessante per uno come Xander Schauffele @19.00 che come già detto è 43° in classifica FedEx e deve per forza fare una bella prestazione per rientrare nei primi 30 e per andare a giocare la finale di East Lake, altrimenti sarebbe davvero una delusione per l’americano che va in finale ad Atlanta dal 2017, 8 anni consecutivi, e che ha portato a casa un paio di top-10 negli ultimi 3 tornei giocati. La settimana scorsa ha chiuso 3° nel torneo vinto da Rose che apriva i playoffs. La previsione per centrare la top-30 e di fare almeno un 6° posto al torneo di questa settimana.

Il longshot, ovvero la quota più alta, la spendiamo invece su Kurt Kitayama @41.00, un altro che ha bisogno di una grande prestazione visto che al momento occupa la 37° posizione in classifica e sarebbe quindi tagliato fuori dalla finalissima, proprio in una stagione che lo ha visto chiudere due volte in top-5, e che lo ha visto vincere il 3M Open, un successo che ha mandato in cassa anche noi. All’esordio ai playoffs la settimana scorsa ha giocato bene chiudendo in T9 (4° top-15 negli ultimi 5 tornei giocati) e si presenta con ottime statistiche per questo tracciato, in particolare negli ultimi due mesi è stato tra i migliori del field in Tee to Green. A 41 volte la posta riproviamoci.

Danish Golf Championship 2025 (DP World Tour): analisi, statistiche, percorso e scommesse

Passiamo al DP World Tour che gioca in Danimarca, il torneo che un tempo aveva il nome di Made In Denmark e Made In Himmerland, e che ora si chiama Danish Golf Championship 2025.

Field interessante e ovviamente c’è grande attesa per i padroni di casa principali, i fratelli Hojgaard oltre a Matt Wallace, Rasmus Neergaard-Peterson and Thorbjorn Olesen, with Marco Penge, Kristoffer Reitan, Jesper Svensson and Niklas Norgaard. Italiani presenti solo con tre rappresentanti azzurri: Andrea Pavan e Francesco Molinari che sono anche quelli messi meglio nelle quote, e Gregorio De Leo più indietro.

Il tracciato del Furesø Golf Klub fa il suo debutto al DP, quindi abbiamo poche informazioni su cui basarci, anche se possiamo dire che si tratta di un par-71 da 7,011 yards.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Frederic Lacroix, 33/1; 2023: Rasmus Hojgaard, 22/1; 2022: Oliver Wilson, 200/1; 2021: Bernd Wiesberger, 20/1; 2019: Bernd Wiesberger, 70/1; 2018: Matt Wallace, 40/1; 2017, Julian Suri: 60/1; 2016: Thomas Pieters: 12/1; 2015: David Horsey, 80/1; 2014: Marc Warren, 30/1.

Per le nostre scommesse qui abbiamo scelto la quota di valore su Matt Wallace @17.00 che cerca di convincere Luke Donald ad entrare nel team europeo della prossima Ryder Cup e che in Danimarca ha già vinto nel 2018 e speriamo possa tornare a trionfare. Lo scorso anno l’inglese ha vinto l’Omega Masters e in questa stagione si è messo in gioco anche a livello PGA, registrando anche un ottimo 3° posto al 3M Open, anche se non è bastato a rientrare nel field dei playoffs FedEx, ma a livello DP è sempre un papabile vincitore.

LIV Golf Series: le analisi sul LIV Indianapolis 2025

Questa settimana torna anche il LIV Golf Series col LIV Indianapolis 2025, e come sempre questo circuito rimane un esclusiva del canale Telegram VIP di BETTING MANIAC, ma come sempre andiamo a dire qualcosa anche sul LIV che però la prima volta gioca nella Motor City.

Abbiamo già accennato della vittoria sfiorata anche questa volta da Jon Rahm che proprio non riesce a vincere (la settimana scorsa ha perso al playoffs contro Dean Burmester), e lo spagnolo apre da favorito anche questa settimana secondo le quote ad Indianapolis. In 12 tornei LIV lo spagnolo non ha mai fatto peggio del T11 di Dallas, con 6 top-5 incluso il 2° posto di Chicago, un rendimento costante e impressionante, ma come detto la vittoria non arriva.

Rahm dovrà fare attenzione a Bryson DeChambeau che come sempre è co-favorito con lo spagnolo, e lui un torneo nel 2025 lo ha già vinto, il LIV Corea, anche se da allora ha vissuto di alti e bassi, finendo fuori dalla top-15 per tre volte, ma è anche vero che ha incassato anche 6 top-10 consecutive e negli ultimi 3 eventi giocati al LIV non ha mai fatto peggio di un T11.

Bisognerà fare attenzione anche a Joaquin Niemann, che di tornei ne ha già vinti la bellezza di 5 nel LIV 2025. Il cileno negli altri 7 tornei che non ha vinto non ha mai fatto meglio di un T12, con T20 o peggio in 5 occasioni, per un giocatore che sembra non avere mezze misure: o vittoria o prove mediocri.

VINCITORI LIV GOLF SERIES 2025

Chicago (August 2025) Dean Burmester @41 United Kingdom (July 2025) Joaquin Niemann @11 Andalucia (July 2025) Talor Gooch @41 Dallas (June 2025) Patrick Reed @21 Virginia (June 2025) Joaquin Niemann @9 Korea (May 2025) Bryson DeChambeau @7 Mexico City (May 2025) Joaquin Niemann @11 Miami (April 2025) Marc Leishman @51 Singapore (March 2025) Joaquin Niemann @9 Hong Kong (March 2025) Sergio Garcia @21 Adelaide (February 2025) Joaquin Niemann @11 Riyadh (February 2025) Adrian Meronk @101

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.