In arrivo un fine settimana imperdibile per gli amanti delle scommesse sul golf visto che oltre al Betfred British Masters del DP World Tour, si gioca anche la finalissima di East Lake per il PGA Tour, arrivato al termine dei playoffs FedEx Cup con questo Tour Championship. Pronostici Golf 22-25 agosto 2025.

Tour Championship 2025 (PGA Tour): finale playoffs FedEx Cup

Gran finale della stagione PGA Tour che arriva come sempre in Georgia, ad Atlanta per l’ultimo atto dei playoffs FedEx Cup, il Tour Championship 2025. L’evento con il montepremi più alto della stagione, ovvero 40 milioni di dollari, vede in gioco un field ristretto di soli 30 giocatori, i migliori della classifica FedEx Cup ranking.

Ovviamente davanti a tutti c’è il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, che ha inoltre vinto il torneo della scorsa settimana e questa difenderà il titolo vinto anche lo scorso anno a East Lake. Tra i principali avversari dell’americano spicca Rory McIlroy (9 top ten in 11 apparizioni in Georgia) e lo statunitense J.J. Spaun, giunto al Tour Championship come n.3 del ranking. Attenzione anche ai veterani inglesi come Justin Rose e Tommy Fleetwood. Debutto assoluto invece per Maverick McNealy, Ben Griffin, Andrew Novak, Harry Hall, Jacob Bridgeman e Chris Gotterup.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Scheffler (-30) & Morikawa (-22); 2023: Hovland (-27) & Hovland / Schauffele 72-Hole (-19); 2022: McIlroy (-21) & McIlroy 72-Hole (-17); 2021: Cantlay (-21) & Na / Rahm 72-Hole (-14); 2020: D Johnson (-21) & Schauffele 72-Hole (-15); 2019: McIlroy (-18) & McIlroy 72-Hole (-13); 2018: Woods (-11); 2017: Schauffele (-12); 2016: McIlroy (-12); 2015: Spieth (-9); 2014: Horschel (-11); 2013: Stenson (-13); 2012: Snedeker (-10); 2011: Haas (-9); 2010: Furyk (-8).

Si gioca come sempre sul tracciato di East Lake ad Atlanta, Georgia, che ospita il torneo finale della stagione dal 2004. Il tracciato è stato disegnato da Donald Ross nel 1913 e rinnovato da Andrew Green nel 2023. Si tratta di un par-71 lungo da 7,490 yard con un alto numero di bunkers, Fairways in Zorro Zoysiagrass; Rough in Tifway 419 Bermudagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Around the Green; Tee to Green e Putting.

Pronostici Golf 22-25 agosto 2025: le nostre scommesse su East Lake

Quest’anno il format è cambiato e questo ci aiuta non poco anche con le scommesse, e partiamo con una quota da favorito: Tommy Fleetwood @13.00 che riprova a interrompere la maledizione del PGA col primo successo, dopo averlo sfiorato parecchie volte, e se arrivasse proprio nella finale di East Lake sarebbe la ciliegina sulla torta della sua carriera. L’inglese è caldissimo in questi playoffs, lo ha dimostrato con un T3 al TPC Southwind e un T4 anche la settimana scorsa al BMW Championship, con 11 round consecutivi sotto i 70 colpi, una grande costanza e anche un gioco e caratteristiche (ottimo nelle statistiche di tee-to-green, approach e putting) che potrebbero farlo contendere anche questo weekend in Georgia (lo scorso anno arrivò alla finale, chiudendo 20°).

Il longshot, ovvero la quota più alta, la spendiamo su Collin Morikawa @29.00, altro giocatore con ottime statistiche di approach, tee-to-green e anche ball striking, inoltre lo scorso anno chiuse 2° ad East Lake dove nel 2025 si presenta non troppo al meglio a dire il vero, visto che da aprile ad oggi ha giocato 13 eventi, incassando una sola top-10, ma Morikawa ha la capacità di riprendersi e tornare a giocarsi un torneo come questo dove gioca per il 6° anno di fila, e che conosce bene.

British Masters 2025 (DP World Tour): analisi, statistiche, percorso e scommesse

Passiamo al DP World Tour che ha in programma il Betfred British Masters 2025 (montepremi 3.5 milioni di dollari) che si gioca ogni anno dal 1946. Questo sarà inoltre l’ultimo torneo valido per la qualificazione dei giocatori europei alla Ryder Cup. Cinque dei sei posti sono stati già assegnati al nordirlandese Rory McIlroy, allo scozzese Robert MacIntyre, ed agli inglesi Tommy Fleetwood, Justin Rose e Tyrrell Hatton. Sarà sfida aperta a distanza tra l’irlandese Shane Lowry, impegnato nel Tour Championship oltreoceano, ed il danese Rasmus Højgaard. Field comunque importante visto che oltre al danese Niklas Nørgaard (che per la prima volta in carriera difende un titolo vinto lo scorso anno qui) ci sono anche alcuni giocatori dal PGA come i padroni di casa Matt Fitzpatrick ed Aaron Rai che non si sono classificati per la finale FedEx e hanno ripiegato sul torneo di casa dove ci sono anche Alex Noren, Matt Wallace, the Hojgaard twins, Jordan Smith, Rasmus Neergaard Petersen e il vincitore della scorsa settimana in Danimarca, Marco Penge.

Presenti 4 italiani a difendere i colori azzurri con Francesco Laporta a caccia della 3° top-10 stagionale, Gregorio De Leo che cerca conferme dopo l’eccezionale 4° posto della settimana scorsa, e Guido Migliozzi ed Andrea Pavan che invece cercano riscatto e ripresa.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Niklas Norgaard, 50/1; 2023: Daniel Hillier, 90/1; 2022: Thorbjorn Olesen, 75/1; 2021: Richard Bland, 150/1; 2020: Renato Paratore, 50/1; 2019: Marcus Kinhult, 175/1; 2018: Eddie Pepperell, 30/1; 2017: Paul Dunne, 66/1; 2016: Alex Noren, 18/1; 2015: Matt Fitzpatrick, 33/1.

Il tracciato del The Brabazon Course a The Belfry ha ospitato diversi altri tornei, quindi è un percorso che conosciamo bene. Per esempio qui si è giocato il 2020 ISPS Handa UK Championship vinto da Rasmus Hojgaard. Si tratta di un par-72 da 7,336 yards con le superfici di Fairways, Rough e Green che sono un mix classico di Bent/Poa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per questo torneo abbiamo scelto la quota di valore su Kristoffer Reitan @23.00 che gioca anche per rientrare nel team della prossima Ryder Cup (al momento è 12°) quindi la sua motivazione a The Belfry sarà doppia, e si presenta anche con grandi numeri in Off the Tee e Putting che qui gli torneranno utilissimi. Il norvegese ha visto una stagione di grande crescita e rilancio, vincendo anche il Soudal Open e raccogliendo altre 3 top-6 nei successivi 6 tornei giocati (compreso un 2° posto in Austria, un 3° al Nexo e anche un T6 la settimana scorsa in Danimarca dove è partito male con 74 colpi, o poteva giocarsi anche quel titolo). A 27 anni è al debutto a questo torneo, ma pensate che 2 degli ultimi 5 vincitori erano debuttanti a The Belfry, quindi questo non ci spaventa

