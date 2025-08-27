Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse sul Omega European Masters 2025 del DP World Tour

Pronostici Golf 28-31 agosto 2025
Pronostici Golf
di
27 Agosto 2025

Con la stagione del PGA conclusa con la vittoria di Tommy Fleetwood (cassa @13 per noi), come al solito si continua con un solo torneo, l’Omega European Masters del DP World Tour che si gioca al Crans-Sur-Sierre Golf Club in Svizzera. Pronostici Golf 28-31 agosto 2025.

Risultati finali PGA Tour e le nostre scommesse

La stagione del PGA Tour è andata in archivio con la finale di East Lake per i FedeEx Cup Playoffs, e Tommy Fleetwood ha scelto un torneo così prestigioso per sbloccarsi con la sua prima vittoria negli States, un risultato che ci ha permesso di andare in cassa tutti insieme con la free pick quota @13, a chiudere un ottima stagione con i pronostici sul golf, specialmente in queste ultime settimane dove abbiamo preso con grande costanza, anche al DP, dove abbiamo sfiorato l’ennesima doppietta, questa volta con Hojgaard che si è giocato il British Masters, ma alla fine si è dovuto arrendere a Noren, bruciandoci nel finale un altra quota @23.

Screenshot 2025-08-27 alle 14.07.20.png

Omega European Masters 2024: tracciato, field e statistiche

Andiamo ad analizzare l’unico torneo di golf in programma questa settimana, l’Omega European Masters 2025 in Svizzera, per il DP World Tour. Anche se le qualificazioni alla Ryder Cup si sono concluse la settimana scorsa con la conferma di Rasmus Hojgaard, Luke Donald darà un’ultima occhiata ai giocatori questa settimana prima di confermare le sue 6 wildcard, con il consenso generale che Matt Fitzpatrick prenderà l’ultima posizione nella squadra, salvo che questa settimana accada qualcosa di speciale che faccia cambiare idea al capitano.

Il field rimane infatti di alto livello, con il già citato Matt Fitzpatrick davanti a tutti, ma c’è anche il campione a The Belfry la settimana scorsa (e 2 volte campione anche qui a Crans) Alex Noren, seguiti a breve distanza da Aaron Rai, Marco Penge e i fratelli Hojgaard. Gli italiani si schierano con una truppa di 5 azzurri, capitanati da Francesco Laporta su Matteo Manassero e Guido Migliozzi. Più indietro Andrea Pavan mentre chiude la lavagna il giovane Gregorio De Leo, nonostante le ottime cose fatte vedere nelle ultime settimane.

Il tracciato del Crans-Sur-Sierre Golf Club è un corto par-70 da 6,823 yards con Fairways e Rough in Poa/Rye e Greens che sono un mix Bent/Poa. Qui è necessario avere ottime statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Matt Wallace, 20/1; 2023: Ludvig Aberg, 16/1; 2022: Thriston Lawrence, 30/1; 2021: Rasmus Hojgaard, 45/1; 2019: Sebastian Soderberg, 275/1, 2018: Matthew Fitzpatrick, 12/1; 2017: Matthew Fitzpatrick, 30/1; 2016: Alexander Noren, 18/1; 2015: Danny Willett, 16/1; 2014: David Lipsky, 125/1; 2013: Thomas Bjorn, 40/1; 2012, Richie Ramsay, 80/1; 2011; Thomas Bjorn, 55/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 18/1.

Pronostici Golf 28-31 agosto 2025

Pronostici Golf 28-31 agosto 2025

Pronostici Golf 28-31 agosto 2025: le nostre scommesse sul torneo del DP

Visto che oggi abbiamo solo il torneo del DP, eccezionalmente abbiamo scelto tre possibili vincenti, anche se trovate i contenuti completi con tutte le giocate, motivazioni e stake, in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC su Telegram (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Come favorito riproviamo anche questa settimana Nicolai Hojgaard @17.00 che ha ancora un ultima possibilità di raggiungere il fratello Rasmus nel team Europe della Ryder Cup. La settimana scorsa ha chiuso 2° al The Belfry dove è stato anche tra i migliori nelle statistiche di Tee to Green ed Off the Tee che saranno importanti anche in Svizzera. Lo scorso mese ha chiuso 4° allo Scottish Open e 14° al The Open, tenendo un ottimo livello in questi due importanti tornei. Nicolai spera di seguire le orme del fratello che ha vinto questo torneo nel 2021.

Quota di valore su Matt Wallace @23.00 che invece è il campione in carica qui, col successo dell’edizione 2024. La settimana scorsa non è andato oltre il T33 a The Belfry, ma quest’anno ha giocato tanto al PGA Tour, portando a casa 3 top-20, tra cui il T3 al 3M Open.

La quota alta (longshot) la giochiamo invece su Alex Fitzpatrick @41.00, un altro che con un fratello importante, Matt che è il grande favorito dalle quote dei bookmakers @9, ma ha più valore il tentativo @41 su Alex che ha debuttato subito bene qui con un 5° posto nel 2023 e ha replicato bene anche col 6° posto dell’anno scorso qui sulle Alpi dove sembra trovarsi molto bene. Il nativo di Sheffield ha poi fatto di tutto per portare a casa il suo British Masters a The Belfry, ma non ce l’ha fatta, nonostante anche qui un ottimo 8° posto finale. Alex si presenta inoltre con ottime statistiche di Around the Green e Tee to green. A 41 volte la posta è da provare.

,
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l'operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
